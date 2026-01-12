https://sarabic.ae/20260112/وزير-الخارجية-المصري-غزة-تواجه-وضعا-مأساويا-ونؤكد-ضرورة-إزالة-العوائق-أمام-المساعدات-1109160651.html
وزير الخارجية المصري: غزة تواجه وضعا مأساويا ونؤكد ضرورة إزالة العوائق أمام المساعدات
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، رفض مصر بشكل كامل أي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، ثمّن عبد العاطي، المواقف الأيرلندية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن غزة تواجه وضعا مأساويا.وشدد على ضرورة إزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية لدخولها إلى غزة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، رفض مصر بشكل كامل أي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، ثمّن عبد العاطي، المواقف الأيرلندية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن غزة تواجه وضعا مأساويا.
وشدد على ضرورة إزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية لدخولها إلى غزة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.