خبير: الغرب لن يستيقظ إلا بعد خسارة أوكرانيا مدنها الرئيسية
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أنصار كييف في الغرب سيواصلون دعم أوكرانيا حتى تحرر القوات الروسية أوديسا وكييف. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "ستتمكن روسيا من السيطرة على كييف، وستستعيد أوديسا. وعندها، أعتقد أن المضللين في الغرب سيستيقظون أخيرًا".في وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الانتكاسات على الجبهة يجب أن تدفع نظام كييف إلى طاولة المفاوضات الآن. وأشار المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الوحدات الأوكرانية تتكبد خسائر وتفقد فعاليتها القتالية بسرعة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" بأن الجيش الروسي سيحرر المناطق التي تسيطر عليها كييف بالقوة، أو أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتخلى عنها.
وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "ستتمكن روسيا من السيطرة على كييف، وستستعيد أوديسا. وعندها، أعتقد أن المضللين في الغرب سيستيقظون أخيرًا".
وأوضح أن النخب العسكرية الغربية ستدرك في نهاية المطاف استحالة تحقيق كييف للنصر، وستفهم ضرورة إيجاد سبيل لإنهاء الصراع بحيث "يبقى شيء ما على الأقل من أوكرانيا".
في وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الانتكاسات على الجبهة يجب أن تدفع نظام كييف إلى طاولة المفاوضات الآن. وأشار المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الوحدات الأوكرانية تتكبد خسائر وتفقد فعاليتها القتالية بسرعة.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" بأن الجيش الروسي سيحرر المناطق التي تسيطر عليها كييف بالقوة، أو أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتخلى عنها.