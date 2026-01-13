عربي
رئيس البرلمان اللبناني: لا نقبل ببقاء لبنان ساحة مستباحة والانسحاب الإسرائيلي ضرورة فورية

09:28 GMT 13.01.2026
© Sputnik . abedal kader albaiإحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن "وحدة المكونات الداخلية تمثّل السلاح الأقوى في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مشددًا على أن إسرائيل ما كانت لتعتدي على لبنان لو كان أبناؤه موحّدين في صف واحد.
وقال بري: "لبنان بأكمله بات في مرمى الاستهداف الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تميّز في اعتداءاتها بين اللبنانيين، بل تستهدف الجميع دون استثناء، معتبرًا أنه لا يمكن القبول ببقاء لبنان ساحة مستباحة أو "حقل رماية" أمام الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا رئيس البرلمان اللبناني إلى انسحاب إسرائيل الفوري من النقاط الخمس، مؤكدًا أن لجنة "الميكانيزم" لم تبد الفاعلية المطلوبة ولم تؤد دورها المطلوب، إلا أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية
06:48 GMT
كما حمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية حماية البلاد وتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري، مشددًا على ضرورة تحمّل المسؤوليات الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وفي ما يتعلّق بالموقف الداخلي، أكد أن "الطائفة الشيعية، كسائر اللبنانيين، ليست من دعاة الحرب، بل تحب الحياة وتسعى إلى الاستقرار، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية دفعتها إلى المواجهة"، لافتًا إلى أن التصدي جاء بدافع وطني خالص وليس استجابة لأي أوامر أو أجندات خارجية.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
اللجنة الخماسية في لبنان تلتقي مع سلام وتصف خطوات الحكومة بـ"المشجعة والإيجابية"
أمس, 09:48 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
