https://sarabic.ae/20260113/رئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-يون-سوك-يول-يواجه-مطالب-بإعدامه-1109199426.html
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه
سبوتنيك عربي
طالب فريق المستشار الخاص، اليوم الثلاثاء، بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق، يون سوك يول، لفشله في فرض الأحكام العرفية. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T14:29+0000
2026-01-13T14:29+0000
2026-01-13T14:29+0000
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108629993_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_254f51b8f4526408ac4bc5351b60ed43.jpg
ووصف الفريق يون بأنه "زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة، بالسيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقدّم فريق المستشار الخاص، تشو إيون سوك، طلبا بهذا الحكم، خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون في محكمة سيئول المركزية.فيما قال مساعد المستشار الخاص، بارك أوك - سو، إن الرئيس السابق، يون سوك يول، أعلن الأحكام العرفية بهدف تمديد فترة حكمه من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية.وأصبح يون سوك يول، أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله عندما تم احتجازه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع، مستخدمًا حراسه الرئاسيين لإحباط جهود إنفاذ القانون.أُطلق سراحه لأسباب إجرائية، في مارس/ آذار 2025، أثناء استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، لكنه اعتقل مجددا في يوليو/ تموز من العام نفسه، خشية أن يتلف أدلة متعلقة بتلك القضية.ويطالب الادعاء أيضا بسجن يون لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في هذه القضية في 16 يناير الجاري.
https://sarabic.ae/20251226/الادعاء-في-كوريا-الجنوبية-يطالب-بسجن-الرئيس-السابق-10-أعوام-1108588048.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108629993_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_be037e09cf9b31642bc3c1aa309a956f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه
طالب فريق المستشار الخاص، اليوم الثلاثاء، بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق، يون سوك يول، لفشله في فرض الأحكام العرفية.
ووصف الفريق يون بأنه "زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة، بالسيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وقدّم فريق المستشار الخاص، تشو إيون سوك، طلبا بهذا الحكم، خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون في محكمة سيئول المركزية.
فيما قال مساعد المستشار الخاص، بارك أوك - سو، إن الرئيس السابق، يون سوك يول، أعلن الأحكام العرفية بهدف تمديد فترة حكمه من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية.
26 ديسمبر 2025, 04:58 GMT
وأضاف أن "الجريمة التي ارتكبها خطيرة، إذ استخدمت موارد مادية كان يفترض أن تخصص لخدمة المصلحة الوطنية".
وأصبح يون سوك يول، أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله عندما تم احتجازه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع، مستخدمًا حراسه الرئاسيين لإحباط جهود إنفاذ القانون.
أُطلق سراحه لأسباب إجرائية، في مارس/ آذار 2025، أثناء استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، لكنه اعتقل مجددا في يوليو/ تموز من العام نفسه، خشية أن يتلف أدلة متعلقة بتلك القضية.
ويطالب الادعاء أيضا بسجن يون لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في هذه القضية في 16 يناير الجاري.