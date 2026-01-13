رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/رئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-يون-سوك-يول-يواجه-مطالب-بإعدامه-1109199426.html
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه
سبوتنيك عربي
طالب فريق المستشار الخاص، اليوم الثلاثاء، بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق، يون سوك يول، لفشله في فرض الأحكام العرفية. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T14:29+0000
2026-01-13T14:29+0000
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108629993_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_254f51b8f4526408ac4bc5351b60ed43.jpg
ووصف الفريق يون بأنه "زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة، بالسيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقدّم فريق المستشار الخاص، تشو إيون سوك، طلبا بهذا الحكم، خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون في محكمة سيئول المركزية.فيما قال مساعد المستشار الخاص، بارك أوك - سو، إن الرئيس السابق، يون سوك يول، أعلن الأحكام العرفية بهدف تمديد فترة حكمه من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية.وأصبح يون سوك يول، أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله عندما تم احتجازه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع، مستخدمًا حراسه الرئاسيين لإحباط جهود إنفاذ القانون.أُطلق سراحه لأسباب إجرائية، في مارس/ آذار 2025، أثناء استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، لكنه اعتقل مجددا في يوليو/ تموز من العام نفسه، خشية أن يتلف أدلة متعلقة بتلك القضية.ويطالب الادعاء أيضا بسجن يون لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في هذه القضية في 16 يناير الجاري.
https://sarabic.ae/20251226/الادعاء-في-كوريا-الجنوبية-يطالب-بسجن-الرئيس-السابق-10-أعوام-1108588048.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108629993_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_be037e09cf9b31642bc3c1aa309a956f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه

14:29 GMT 13.01.2026
© AP Photo / Pool/Kim Hong-Jiالرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه التي طلبها المدعون العامون الخاصون في سيول في كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه التي طلبها المدعون العامون الخاصون في سيول في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji
تابعنا عبر
طالب فريق المستشار الخاص، اليوم الثلاثاء، بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق، يون سوك يول، لفشله في فرض الأحكام العرفية.
ووصف الفريق يون بأنه "زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة، بالسيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وقدّم فريق المستشار الخاص، تشو إيون سوك، طلبا بهذا الحكم، خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون في محكمة سيئول المركزية.
فيما قال مساعد المستشار الخاص، بارك أوك - سو، إن الرئيس السابق، يون سوك يول، أعلن الأحكام العرفية بهدف تمديد فترة حكمه من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية.
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
النيابة العامة في كوريا الجنوبية تطالب بسجن الرئيس السابق للبلاد 10 أعوام
26 ديسمبر 2025, 04:58 GMT

وأضاف أن "الجريمة التي ارتكبها خطيرة، إذ استخدمت موارد مادية كان يفترض أن تخصص لخدمة المصلحة الوطنية".

وأصبح يون سوك يول، أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله عندما تم احتجازه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع، مستخدمًا حراسه الرئاسيين لإحباط جهود إنفاذ القانون.
أُطلق سراحه لأسباب إجرائية، في مارس/ آذار 2025، أثناء استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، لكنه اعتقل مجددا في يوليو/ تموز من العام نفسه، خشية أن يتلف أدلة متعلقة بتلك القضية.
ويطالب الادعاء أيضا بسجن يون لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في هذه القضية في 16 يناير الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала