أرمينيا تمنح واشنطن حصة مسيطرة في شركة لتنفيذ "طريق ترامب"

وجاء في خريطة طريق المشروع، التي نُشرت عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، أنه سيجري تطوير مشروع "طريق ترامب" (TRIPP) ضمن مسارات العبور المحددة على أراضي أرمينيا، في مواقع سيتم تحديدها لاحقًا، مع الحفاظ على السيادة الكاملة لأرمينيا على جميع المواقع المشاركة في المشروع ضمن أراضيها ذات السيادة.وأوضحت خريطة المشروع، أن تطوير وتنفيذ البنية التحتية لـ"طريق ترامب" ستتولاه شركة تطوير "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، حيث ستكون الحصة المسيطرة من الأسهم مملوكة للولايات المتحدة، في حين سيبقى الإشراف بيد أرمينيا.وبحسب الوثيقة، ستمتلك الولايات المتحدة 74 في المئة من أسهم الشركة المنفذة لـ"طريق ترامب"، مقابل 26 في المئة لأرمينيا لمدة 49 عامًا. ومن المتوقع لاحقًا تمديد الاتفاق لمدة 50 عامًا إضافية وإصدار أسهم جديدة، ما يرفع حصة يريفان إلى 49 في المئة.يشار إلى أنه عقب اجتماع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025، تم اعتماد إعلان بشأن تذييل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان للنص المتفق عليه لاتفاقية إقامة السلام والعلاقات بين الدولتين. كما وافقت يريفان على التعاون مع الولايات المتحدة وأطراف ثالثة لإنشاء "طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدولي".ويقضي هذا المسار بفك الحصار عن خطوط النقل بين الأراضي الرئيسية لأذربيجان وجيبها الذاتي الحكم في ناخيتشيفان عبر الأراضي الأرمينية.وكان باشينيان قد صرح في وقت سابق بأن المسار يشمل احتمالات إنشاء خطوط نفط وغاز وخطوط نقل كهرباء وكابلات إنترنت، إضافة إلى خط سكة حديد يربط بين يريفان وباكو عبر الخط الحدودي مع إيران.ويمر الخط القائم منذ الحقبة السوفيتية على الضفة الشمالية لنهر أراس، بما في ذلك عبر منطقة ميغري في محافظة سيونيك جنوب أرمينيا. وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي، توقفت حركة القطارات على مقطع ميغري، الذي يبلغ طوله نحو 45 كيلومترًا، بسبب النزاع المسلح في قره باغ.ولاحقًا جرى تفكيك السكك الحديدية في هذا الجزء، فيما غمرت المياه الأجزاء الواقعة شرقًا عند ملء خزان محطة خدافيرين الكهرومائية على الحدود الإيرانية.
