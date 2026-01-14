أرمينيا تمنح واشنطن حصة مسيطرة في شركة لتنفيذ "طريق ترامب"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
أرمينيا تمنح واشنطن حصة مسيطرة في شركة لتنفيذ "طريق ترامب"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن ويريفان ستؤسسان شركة مشتركة لتطوير مسارات النقل في أرمينيا تحت اسم شركة تطوير "طريق ترامب للسلام والازدهار... 14.01.2026
أرمينيا
ترامب
أذربيجان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وجاء في خريطة طريق المشروع، التي نُشرت عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، أنه سيجري تطوير مشروع "طريق ترامب" (TRIPP) ضمن مسارات العبور المحددة على أراضي أرمينيا، في مواقع سيتم تحديدها لاحقًا، مع الحفاظ على السيادة الكاملة لأرمينيا على جميع المواقع المشاركة في المشروع ضمن أراضيها ذات السيادة.وأوضحت خريطة المشروع، أن تطوير وتنفيذ البنية التحتية لـ"طريق ترامب" ستتولاه شركة تطوير "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، حيث ستكون الحصة المسيطرة من الأسهم مملوكة للولايات المتحدة، في حين سيبقى الإشراف بيد أرمينيا.وبحسب الوثيقة، ستمتلك الولايات المتحدة 74 في المئة من أسهم الشركة المنفذة لـ"طريق ترامب"، مقابل 26 في المئة لأرمينيا لمدة 49 عامًا. ومن المتوقع لاحقًا تمديد الاتفاق لمدة 50 عامًا إضافية وإصدار أسهم جديدة، ما يرفع حصة يريفان إلى 49 في المئة.يشار إلى أنه عقب اجتماع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025، تم اعتماد إعلان بشأن تذييل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان للنص المتفق عليه لاتفاقية إقامة السلام والعلاقات بين الدولتين. كما وافقت يريفان على التعاون مع الولايات المتحدة وأطراف ثالثة لإنشاء "طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدولي".ويقضي هذا المسار بفك الحصار عن خطوط النقل بين الأراضي الرئيسية لأذربيجان وجيبها الذاتي الحكم في ناخيتشيفان عبر الأراضي الأرمينية.وكان باشينيان قد صرح في وقت سابق بأن المسار يشمل احتمالات إنشاء خطوط نفط وغاز وخطوط نقل كهرباء وكابلات إنترنت، إضافة إلى خط سكة حديد يربط بين يريفان وباكو عبر الخط الحدودي مع إيران.ويمر الخط القائم منذ الحقبة السوفيتية على الضفة الشمالية لنهر أراس، بما في ذلك عبر منطقة ميغري في محافظة سيونيك جنوب أرمينيا. وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي، توقفت حركة القطارات على مقطع ميغري، الذي يبلغ طوله نحو 45 كيلومترًا، بسبب النزاع المسلح في قره باغ.ولاحقًا جرى تفكيك السكك الحديدية في هذا الجزء، فيما غمرت المياه الأجزاء الواقعة شرقًا عند ملء خزان محطة خدافيرين الكهرومائية على الحدود الإيرانية.
01:10 GMT 14.01.2026
لاجئون من قره باغ، الصراع العسكري بين أرمينيا و أذربيجان
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن ويريفان ستؤسسان شركة مشتركة لتطوير مسارات النقل في أرمينيا تحت اسم شركة تطوير "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، على أن تمتلك الولايات المتحدة الحصة المسيطرة في الشركة.
وجاء في خريطة طريق المشروع، التي نُشرت عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، أنه سيجري تطوير مشروع "طريق ترامب" (TRIPP) ضمن مسارات العبور المحددة على أراضي أرمينيا، في مواقع سيتم تحديدها لاحقًا، مع الحفاظ على السيادة الكاملة لأرمينيا على جميع المواقع المشاركة في المشروع ضمن أراضيها ذات السيادة.
رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
رئيس الوزراء الأرميني: مفاوضات بناءة بين أرمينيا وأمريكا بشأن تشييد ما يسمى بـ"طريق ترامب"
22 ديسمبر 2025, 15:00 GMT
وأوضحت خريطة المشروع، أن تطوير وتنفيذ البنية التحتية لـ"طريق ترامب" ستتولاه شركة تطوير "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، حيث ستكون الحصة المسيطرة من الأسهم مملوكة للولايات المتحدة، في حين سيبقى الإشراف بيد أرمينيا.
وبحسب الوثيقة، ستمتلك الولايات المتحدة 74 في المئة من أسهم الشركة المنفذة لـ"طريق ترامب"، مقابل 26 في المئة لأرمينيا لمدة 49 عامًا. ومن المتوقع لاحقًا تمديد الاتفاق لمدة 50 عامًا إضافية وإصدار أسهم جديدة، ما يرفع حصة يريفان إلى 49 في المئة.
وقد يشمل المشروع حقوق تطوير خطوط السكك الحديدية والطرق البرية والبنية التحتية للطاقة وشبكات الألياف الضوئية. وفي المقابل، تحتفظ أرمينيا بحق السيطرة على قضايا الأمن القومي وأجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى حق الوصول إلى جميع المناطق الواقعة ضمن أراضيها ذات السيادة.
يشار إلى أنه عقب اجتماع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025، تم اعتماد إعلان بشأن تذييل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان للنص المتفق عليه لاتفاقية إقامة السلام والعلاقات بين الدولتين. كما وافقت يريفان على التعاون مع الولايات المتحدة وأطراف ثالثة لإنشاء "طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدولي".
ويقضي هذا المسار بفك الحصار عن خطوط النقل بين الأراضي الرئيسية لأذربيجان وجيبها الذاتي الحكم في ناخيتشيفان عبر الأراضي الأرمينية.
وكان باشينيان قد صرح في وقت سابق بأن المسار يشمل احتمالات إنشاء خطوط نفط وغاز وخطوط نقل كهرباء وكابلات إنترنت، إضافة إلى خط سكة حديد يربط بين يريفان وباكو عبر الخط الحدودي مع إيران.
ويمر الخط القائم منذ الحقبة السوفيتية على الضفة الشمالية لنهر أراس، بما في ذلك عبر منطقة ميغري في محافظة سيونيك جنوب أرمينيا. وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي، توقفت حركة القطارات على مقطع ميغري، الذي يبلغ طوله نحو 45 كيلومترًا، بسبب النزاع المسلح في قره باغ.
ولاحقًا جرى تفكيك السكك الحديدية في هذا الجزء، فيما غمرت المياه الأجزاء الواقعة شرقًا عند ملء خزان محطة خدافيرين الكهرومائية على الحدود الإيرانية.
