https://sarabic.ae/20251222/رئيس-وزراء-أرمينيا--مفاوضات-بناءة-بين-أرمينيا-وأمريكا-بشأن-تشييد-ما-يسمى-بـطريق-ترامب-1108464387.html

رئيس الوزراء الأرميني: مفاوضات بناءة بين أرمينيا وأمريكا بشأن تشييد ما يسمى بـ"طريق ترامب"

رئيس الوزراء الأرميني: مفاوضات بناءة بين أرمينيا وأمريكا بشأن تشييد ما يسمى بـ"طريق ترامب"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن تحقيق السلام بين أرمينيا وأذربيجان سيفتح "آفاقاً جديدة" لتطوير العلاقات مع روسيا. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T15:00+0000

2025-12-22T15:00+0000

2025-12-22T15:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أرمينيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104234799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92c0f71a7fc031a71fdab02682f1b136.jpg

موسكو - سبوتنيك. وشدد باشينيان على أن هذا السلام لن تقتصر فوائده على البلدين فحسب، بل ستمتد إلى المنطقة بأكملها.جاءت تصريحات باشينيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشار إلى أن المفاوضات الجارية بين يريفان وواشنطن بشأن تشييد مشروع "طريق ترامب" - المعروف رسمياً باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي" (TRIPP) - تجري بشكل بناء.ووصل باشينيان إلى بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى وقمة رابطة الدول المستقلة غير الرسمية والتي تُعقد كالعادةً في أواخر كانون الأول/ديسمبر. وكان ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، قد أعلن الثلاثاء الماضي، بأن الجانب الروسي مستعد للتشاور مع أرمينيا، بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب" والمشاركة الروسية المحتملة فيه.وأكد كالوغين أن "الجانب الروسي ملتزم بإيجاد حلول لإطلاق البيت الروسي في باكو، بسرعة".وقال كالوغين: "نواصل الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسيو والأذربيجانية، بشأن جميع جوانب علاقاتنا، بما في ذلك البُعد الإنساني".ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، في أغسطس/ آب الماضي، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقًا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".

https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-موسكو-تعارض-استخدام-الحروب-الهجينة-ضد-دول-أخرى-بما-في-ذلك-أرمينيا-1106952866.html

https://sarabic.ae/20251106/وصول-أول-قطار-شحن-من-روسيا-إلى-أرمينيا-منذ-أكثر-من-30-عاما-1106780994.html

https://sarabic.ae/20250920/رئيس-وزراء-أرمينيا-العلاقات-مع-روسيا-تشهد-تحولا-بناء-ونعمل-على-تعزيزها--1105067651.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا, أخبار العالم الآن