رئيس الوزراء الأرميني: مفاوضات بناءة بين أرمينيا وأمريكا بشأن تشييد ما يسمى بـ"طريق ترامب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/رئيس-وزراء-أرمينيا--مفاوضات-بناءة-بين-أرمينيا-وأمريكا-بشأن-تشييد-ما-يسمى-بـطريق-ترامب-1108464387.html
رئيس الوزراء الأرميني: مفاوضات بناءة بين أرمينيا وأمريكا بشأن تشييد ما يسمى بـ"طريق ترامب"
رئيس الوزراء الأرميني: مفاوضات بناءة بين أرمينيا وأمريكا بشأن تشييد ما يسمى بـ"طريق ترامب"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن تحقيق السلام بين أرمينيا وأذربيجان سيفتح "آفاقاً جديدة" لتطوير العلاقات مع روسيا. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T15:00+0000
2025-12-22T15:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أرمينيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104234799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92c0f71a7fc031a71fdab02682f1b136.jpg
موسكو - سبوتنيك. وشدد باشينيان على أن هذا السلام لن تقتصر فوائده على البلدين فحسب، بل ستمتد إلى المنطقة بأكملها.جاءت تصريحات باشينيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشار إلى أن المفاوضات الجارية بين يريفان وواشنطن بشأن تشييد مشروع "طريق ترامب" - المعروف رسمياً باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي" (TRIPP) - تجري بشكل بناء.ووصل باشينيان إلى بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى وقمة رابطة الدول المستقلة غير الرسمية والتي تُعقد كالعادةً في أواخر كانون الأول/ديسمبر. وكان ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، قد أعلن الثلاثاء الماضي، بأن الجانب الروسي مستعد للتشاور مع أرمينيا، بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب" والمشاركة الروسية المحتملة فيه.وأكد كالوغين أن "الجانب الروسي ملتزم بإيجاد حلول لإطلاق البيت الروسي في باكو، بسرعة".وقال كالوغين: "نواصل الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسيو والأذربيجانية، بشأن جميع جوانب علاقاتنا، بما في ذلك البُعد الإنساني".ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، في أغسطس/ آب الماضي، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقًا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".
https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-موسكو-تعارض-استخدام-الحروب-الهجينة-ضد-دول-أخرى-بما-في-ذلك-أرمينيا-1106952866.html
https://sarabic.ae/20251106/وصول-أول-قطار-شحن-من-روسيا-إلى-أرمينيا-منذ-أكثر-من-30-عاما-1106780994.html
https://sarabic.ae/20250920/رئيس-وزراء-أرمينيا-العلاقات-مع-روسيا-تشهد-تحولا-بناء-ونعمل-على-تعزيزها--1105067651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104234799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12572b8c04de2031b15e5ca8aabe6973.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء الأرميني: مفاوضات بناءة بين أرمينيا وأمريكا بشأن تشييد ما يسمى بـ"طريق ترامب"

15:00 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 15:08 GMT 22.12.2025)
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان
رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن تحقيق السلام بين أرمينيا وأذربيجان سيفتح "آفاقاً جديدة" لتطوير العلاقات مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وشدد باشينيان على أن هذا السلام لن تقتصر فوائده على البلدين فحسب، بل ستمتد إلى المنطقة بأكملها.
جاءت تصريحات باشينيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشار إلى أن المفاوضات الجارية بين يريفان وواشنطن بشأن تشييد مشروع "طريق ترامب" - المعروف رسمياً باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي" (TRIPP) - تجري بشكل بناء.
ووصل باشينيان إلى بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى وقمة رابطة الدول المستقلة غير الرسمية والتي تُعقد كالعادةً في أواخر كانون الأول/ديسمبر.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا
10 نوفمبر, 20:01 GMT
وكان ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، قد أعلن الثلاثاء الماضي، بأن الجانب الروسي مستعد للتشاور مع أرمينيا، بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب" والمشاركة الروسية المحتملة فيه.

وأفاد كالوغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال تفاصيل المشروع الأرميني الأمريكي قيد الدراسة، ونحن على استعداد للتشاور مع شركائنا الأرمينيين لمناقشة معايير المبادرة وإمكانية مشاركة روسيا فيها".

وأكد كالوغين أن "الجانب الروسي ملتزم بإيجاد حلول لإطلاق البيت الروسي في باكو، بسرعة".
The first freight train crosses the new railway checkpoint between the Russian station Makhalino and Chinese station Hunchun, Jilin province - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
وصول أول قطار شحن من روسيا إلى أرمينيا منذ أكثر من 30 عاما
6 نوفمبر, 04:02 GMT
وقال كالوغين: "نواصل الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسيو والأذربيجانية، بشأن جميع جوانب علاقاتنا، بما في ذلك البُعد الإنساني".
وأكد كالوغين: "نحن ملتزمون بإيجاد حلول مقبولة للطرفين من أجل الإسراع في افتتاح البيت الروسي في باكو، الذي أسهم إسهامًا ملموسًا في تعزيز العلاقات بين شعبي بلدينا الصديقين".
ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، في أغسطس/ آب الماضي، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
رئيس وزراء أرمينيا: العلاقات مع روسيا تشهد تحولا بناء ونعمل على تعزيزها
20 سبتمبر, 14:35 GMT
ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقًا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.
وسيُعرف الممر، الذي يمر قرب الحدود الإيرانية، باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" (زنغزور)، ويعمل وفق القانون الأرميني.
ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.
ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала