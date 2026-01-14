عربي
أمساليوم
بث مباشر
أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل يتراجع عن استقالته
أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل يتراجع عن استقالته
سبوتنيك عربي
2026-01-14T14:57+0000
2026-01-14T14:57+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تراجعه عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف الطبوبي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن قراره يأتي استجابة لطلب معظم أعضاء الهيئة الإدارية الذين تحولوا إلى منزله اليوم.
الاتحاد العام التونسي للشغل يحتج للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي ورفضا لضرب الحق النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الاتحاد العام التونسي للشغل يدين التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي
27 أغسطس 2025, 19:58 GMT
وشدد الطبوبي على أنه سيواصل مهامه والتزامه بإنجاز مختلف الاستحقاقات النقابية ومن أجل وحدة الاتحاد وتفادي مزيد تعميق الأزمة الداخلية التي تعصف بأعرق منظمة نقابية في تونس.
ويشهد الاتحاد العام التونسي للشغل خلافات داخل المكتب التنفيذي بشأن موعد وآليات عقد المؤتمر المقبل، ما أسهم في تصاعد حدة التوتر الداخلي خلال الفترة الماضية.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946، ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
