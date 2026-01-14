https://sarabic.ae/20260114/أمين-عام-الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يتراجع-عن-استقالته-1109237268.html

أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل يتراجع عن استقالته

أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل يتراجع عن استقالته

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تراجعه عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T14:57+0000

2026-01-14T14:57+0000

2026-01-14T14:57+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

تونس

أخبار تونس اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102356/75/1023567560_0:0:3968:2233_1920x0_80_0_0_077713595dc3df6ef2b0ae14100d61c0.jpg

وأضاف الطبوبي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن قراره يأتي استجابة لطلب معظم أعضاء الهيئة الإدارية الذين تحولوا إلى منزله اليوم.وشدد الطبوبي على أنه سيواصل مهامه والتزامه بإنجاز مختلف الاستحقاقات النقابية ومن أجل وحدة الاتحاد وتفادي مزيد تعميق الأزمة الداخلية التي تعصف بأعرق منظمة نقابية في تونس.ويشهد الاتحاد العام التونسي للشغل خلافات داخل المكتب التنفيذي بشأن موعد وآليات عقد المؤتمر المقبل، ما أسهم في تصاعد حدة التوتر الداخلي خلال الفترة الماضية.ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946، ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.

https://sarabic.ae/20250827/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يدين-التدخلات-الأجنبية-في-الشأن-الداخلي-1104214864.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم