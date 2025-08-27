https://sarabic.ae/20250827/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يدين-التدخلات-الأجنبية-في-الشأن-الداخلي-1104214864.html

الاتحاد العام التونسي للشغل يدين التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لتونس، مؤكدا رفضه القاطع لاستغلال اسمه كذريعة للتأثير على...

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا نقلته جريدة "الشروق" التونسية، أكد فيه أن "التونسيين يمتلكون وعيا وطنيا عميقا يحول دون تحويلهم إلى أداة لخدمة أجندات خارجية تهدف إلى إعادة تقسيم العالم أو استعباد الشعوب ونهب مواردها".جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها السيناتور الأمريكي جو ويلسن، الجمعة الماضية، تناولت فيها التوترات بين الاتحاد والسلطات التونسية. وكان ويلسن قد كتب في تدوينة على منصة "إكس": "تونس تشهد أكبر احتجاجات منذ أشهر، حيث يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد". وأضاف: "سعيد فشل في إدارة البلاد، والاقتصاد في حالة كارثية، مع انتشار الفساد وتآكل الحريات"، وهي تصريحات لم تلقَ تعليقا رسميا من السلطات التونسية حتى الآن.وكان قد خرج، الخميس الماضي، آلاف العمال التونسيين، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، في مسيرة انطلقت من أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وذلك دعما لاتحاد الشغل، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.وتلوح المنظمة الشغيلة بتنفيذ إضراب عام، في ظل ما اعتبرته تعطيلا غير مسبوق للحوار الاجتماعي، وضربا للحق النقابي، وتشويها لسمعة النقابيين منقبل السلطة. جدير بالذكر، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع انقسام داخلي وانتقادات للمركزية النقابية، إذ تطالب المعارضة النقابية بعقد مؤتمر استثنائي يفرز مكتبا تنفيذيا وطنيا جديدا، يبعد المنظمة عن حالة الانقسام والصراعات الداخلية.ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.

