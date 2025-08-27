الاتحاد العام التونسي للشغل يدين التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لتونس، مؤكدا رفضه القاطع لاستغلال اسمه كذريعة للتأثير على السياسات الوطنية.
وأصدر الاتحاد بيانا رسميا نقلته جريدة "الشروق" التونسية، أكد فيه أن "التونسيين يمتلكون وعيا وطنيا عميقا يحول دون تحويلهم إلى أداة لخدمة أجندات خارجية تهدف إلى إعادة تقسيم العالم أو استعباد الشعوب ونهب مواردها".

جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها السيناتور الأمريكي جو ويلسن، الجمعة الماضية، تناولت فيها التوترات بين الاتحاد والسلطات التونسية.
آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 21 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
تونس.. آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل.. صور وفيديو
21 أغسطس, 19:07 GMT

واستنكر الاتحاد صمت السلطات التونسية إزاء هذه التصريحات، مطالبا بموقف رسمي واضح يدين التدخلات الأجنبية ويرفض الوصاية على القرار الوطني.

وكان ويلسن قد كتب في تدوينة على منصة "إكس": "تونس تشهد أكبر احتجاجات منذ أشهر، حيث يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد".
وأضاف: "سعيد فشل في إدارة البلاد، والاقتصاد في حالة كارثية، مع انتشار الفساد وتآكل الحريات"، وهي تصريحات لم تلقَ تعليقا رسميا من السلطات التونسية حتى الآن.
وكان قد خرج، الخميس الماضي، آلاف العمال التونسيين، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، في مسيرة انطلقت من أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وذلك دعما لاتحاد الشغل، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
تونس: شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
الاتحاد العام التونسي للشغل يلوح بالإضراب العام... صراع مفتوح مع السلطة يتصاعد
19 أغسطس, 20:08 GMT

كما جاءت هذه المسيرة، التي أقرّتها الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية للمنظمة الشغيلة، احتجاجا على ما اعتبرته الهيئة "اعتداء همجيا تعرض له مقر المنظمة من قبل أنصار السلطة"، وذلك بعد أن نفذ عدد من مؤيدي الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق تحركا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ضد قياداته، وطالبوا سعيد بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل، وفقا لمراسلة "سبوتنيك".

وتلوح المنظمة الشغيلة بتنفيذ إضراب عام، في ظل ما اعتبرته تعطيلا غير مسبوق للحوار الاجتماعي، وضربا للحق النقابي، وتشويها لسمعة النقابيين منقبل السلطة.
جدير بالذكر، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع انقسام داخلي وانتقادات للمركزية النقابية، إذ تطالب المعارضة النقابية بعقد مؤتمر استثنائي يفرز مكتبا تنفيذيا وطنيا جديدا، يبعد المنظمة عن حالة الانقسام والصراعات الداخلية.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
