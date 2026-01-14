https://sarabic.ae/20260114/إصابة-4-مدنيين-بينهم-طفل-في-هجوم-أوكراني-على-روستوف-الروسية-1109215349.html
وكتب سليسار على قناة تيليغرام: "نتيجة الغارة الجوية، أصيب أربعة من سكان روستوف ومنطقة مياسنيكوفسكي، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات... ويقيم الأطباء حالة الضحايا بأنها متوسطة".وفي منشور سابق، أشار الحاكم إلى أن عدة مبانٍ سكنية تضررت في روستوف على نهر الدون نتيجة الهجوم الأوكراني، كما شب حريق في أحد المنشآت الصناعية في الجزء الغربي من المدينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 4 مدنيين على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، في مدينة روستوف على نهر الدون جنوب روسيا جراء هجوم أوكراني.
وكتب سليسار على قناة تيليغرام: "نتيجة الغارة الجوية، أصيب أربعة من سكان روستوف ومنطقة مياسنيكوفسكي، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات... ويقيم الأطباء حالة الضحايا بأنها متوسطة".
وفي منشور سابق، أشار الحاكم إلى أن عدة مبانٍ سكنية تضررت في روستوف على نهر الدون
نتيجة الهجوم الأوكراني، كما شب حريق في أحد المنشآت الصناعية في الجزء الغربي من المدينة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.