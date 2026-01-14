عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260114/إصابة-4-مدنيين-بينهم-طفل-في-هجوم-أوكراني-على-روستوف-الروسية-1109215349.html
إصابة 4 مدنيين بينهم طفل في هجوم أوكراني على روستوف الروسية
إصابة 4 مدنيين بينهم طفل في هجوم أوكراني على روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 4 مدنيين على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، في مدينة روستوف على نهر الدون... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T03:09+0000
2026-01-14T03:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روستوف
روستوف على الدون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109215184_0:66:3404:1981_1920x0_80_0_0_72555b9a0bb5626754444442c7551899.jpg
وكتب سليسار على قناة تيليغرام: "نتيجة الغارة الجوية، أصيب أربعة من سكان روستوف ومنطقة مياسنيكوفسكي، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات... ويقيم الأطباء حالة الضحايا بأنها متوسطة".وفي منشور سابق، أشار الحاكم إلى أن عدة مبانٍ سكنية تضررت في روستوف على نهر الدون نتيجة الهجوم الأوكراني، كما شب حريق في أحد المنشآت الصناعية في الجزء الغربي من المدينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 4 مدنيين على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، في مدينة روستوف على نهر الدون جنوب روسيا جراء هجوم أوكراني.
وكتب سليسار على قناة تيليغرام: "نتيجة الغارة الجوية، أصيب أربعة من سكان روستوف ومنطقة مياسنيكوفسكي، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات... ويقيم الأطباء حالة الضحايا بأنها متوسطة".
صاروخ ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم روستوف يعلن سقوط إصابات وتضرر سفينة بعد هجوم أوكراني
17 ديسمبر 2025, 23:42 GMT
وفي منشور سابق، أشار الحاكم إلى أن عدة مبانٍ سكنية تضررت في روستوف على نهر الدون نتيجة الهجوم الأوكراني، كما شب حريق في أحد المنشآت الصناعية في الجزء الغربي من المدينة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
