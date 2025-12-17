https://sarabic.ae/20251217/حاكم-روستوف-يعلن-سقوط-إصابات-وتضرر-سفينة-بعد-هجوم-أوكراني--1108288264.html
حاكم روستوف يعلن سقوط إصابات وتضرر سفينة بعد هجوم أوكراني
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، أن سفينة تعرضت لأضرار في ميناء روستوف على نهر الدون جنوب روسيا جراء هجوم أوكراني، مشيرًا إلى تسجيل مصابين بين...
وقال سليسار، في منشور عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، إن السفينة تضررت داخل الميناء، مؤكدًا أن السلطات تتابع الموقف وتتحقق من تفاصيل الحادث وحجم الخسائر.ونفى رئيس المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، الاثنين الماضي، صحة التقارير الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بشأن استهداف غواصة روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.وقال روليف: "التقارير التي نشرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية حول مزاعم تدمير إحدى الغواصات الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود في خليج قاعدة نوفوروسيسك البحرية غير صحيحة".وأضاف روليف أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية تخريب مدينة نوفوروسيسك باستخدام مركبة مسيرة تحت الماء باءت بالفشل.وأكد أنه لم تتضرر أي سفينة أو غواصة تابعة للأسطول الروسي في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.
23:42 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 23:57 GMT 17.12.2025)
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، أن سفينة تعرضت لأضرار في ميناء روستوف على نهر الدون جنوب روسيا جراء هجوم أوكراني، مشيرًا إلى تسجيل مصابين بين أفراد طاقمها وفقًا للمعلومات الأولية.
وقال سليسار، في منشور عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، إن السفينة تضررت داخل الميناء، مؤكدًا أن السلطات تتابع الموقف وتتحقق من تفاصيل الحادث وحجم الخسائر.
ونفى رئيس المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، الاثنين الماضي، صحة التقارير الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بشأن استهداف غواصة روسية
في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.
وقال روليف: "التقارير التي نشرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية حول مزاعم تدمير إحدى الغواصات الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود في خليج قاعدة نوفوروسيسك البحرية غير صحيحة".
وأضاف روليف أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية تخريب مدينة نوفوروسيسك باستخدام مركبة مسيرة تحت الماء باءت بالفشل.
وأكد أنه لم تتضرر أي سفينة أو غواصة تابعة للأسطول الروسي في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.
يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.