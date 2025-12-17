حاكم روستوف يعلن سقوط إصابات وتضرر سفينة بعد هجوم أوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251217/حاكم-روستوف-يعلن-سقوط-إصابات-وتضرر-سفينة-بعد-هجوم-أوكراني--1108288264.html
حاكم روستوف يعلن سقوط إصابات وتضرر سفينة بعد هجوم أوكراني
حاكم روستوف يعلن سقوط إصابات وتضرر سفينة بعد هجوم أوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، أن سفينة تعرضت لأضرار في ميناء روستوف على نهر الدون جنوب روسيا جراء هجوم أوكراني، مشيرًا إلى تسجيل مصابين بين... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T23:42+0000
2025-12-17T23:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_106445a4fc0b2ae96d26165b5d77eed9.jpg
وقال سليسار، في منشور عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، إن السفينة تضررت داخل الميناء، مؤكدًا أن السلطات تتابع الموقف وتتحقق من تفاصيل الحادث وحجم الخسائر.ونفى رئيس المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، الاثنين الماضي، صحة التقارير الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بشأن استهداف غواصة روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.وقال روليف: "التقارير التي نشرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية حول مزاعم تدمير إحدى الغواصات الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود في خليج قاعدة نوفوروسيسك البحرية غير صحيحة".وأضاف روليف أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية تخريب مدينة نوفوروسيسك باستخدام مركبة مسيرة تحت الماء باءت بالفشل.وأكد أنه لم تتضرر أي سفينة أو غواصة تابعة للأسطول الروسي في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.
https://sarabic.ae/20251217/بوتين-صاروخ-أوريشنيك-الفرط-صوتي-سيدخل-الخدمة-القتالية-نهاية-العام-الحالي--عاجل-1108266940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_139:0:1426:965_1920x0_80_0_0_fce871d673a8d9e9e27e35c68c8b5753.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم

حاكم روستوف يعلن سقوط إصابات وتضرر سفينة بعد هجوم أوكراني

23:42 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 23:57 GMT 17.12.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، أن سفينة تعرضت لأضرار في ميناء روستوف على نهر الدون جنوب روسيا جراء هجوم أوكراني، مشيرًا إلى تسجيل مصابين بين أفراد طاقمها وفقًا للمعلومات الأولية.
وقال سليسار، في منشور عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، إن السفينة تضررت داخل الميناء، مؤكدًا أن السلطات تتابع الموقف وتتحقق من تفاصيل الحادث وحجم الخسائر.
ونفى رئيس المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، الاثنين الماضي، صحة التقارير الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بشأن استهداف غواصة روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي- عاجل
11:47 GMT
وقال روليف: "التقارير التي نشرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية حول مزاعم تدمير إحدى الغواصات الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود في خليج قاعدة نوفوروسيسك البحرية غير صحيحة".
وأضاف روليف أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية تخريب مدينة نوفوروسيسك باستخدام مركبة مسيرة تحت الماء باءت بالفشل.
وأكد أنه لم تتضرر أي سفينة أو غواصة تابعة للأسطول الروسي في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.
يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала