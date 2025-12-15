https://sarabic.ae/20251215/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-ينفي-استهداف-غواصة-روسية-في-قاعدة-نوفوروسيسك-1108200764.html
أسطول البحر الأسود الروسي ينفي استهداف غواصة روسية في قاعدة نوفوروسيسك
نفى رئيس المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، اليوم الاثنين، صحة التقارير الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بشأن استهداف غواصة روسية في... 15.12.2025
وقال روليف: "التقارير التي نشرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية حول مزاعم تدمير إحدى الغواصات الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود في خليج قاعدة نوفوروسيسك البحرية غير صحيحة".وأكد أنه لم تتضرر أي سفينة أو غواصة تابعة للأسطول الروسي في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.
نفى رئيس المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، اليوم الاثنين، صحة التقارير الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بشأن استهداف غواصة روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.
وقال روليف: "التقارير التي نشرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية حول مزاعم تدمير إحدى الغواصات الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود في خليج قاعدة نوفوروسيسك البحرية غير صحيحة".
وأضاف روليف أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية تخريب مدينة نوفوروسيسك باستخدام مركبة مسيرة تحت الماء باءت بالفشل.
وأكد أنه لم تتضرر أي سفينة أو غواصة تابعة للأسطول الروسي في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.
يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.