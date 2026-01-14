رئيس "مصفاة الذهب" لـ"سبوتنيك": السعودية منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاع التعدين...فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/رئيس-مصفاة-الذهب-لـسبوتنيك-السعودية-منفتحة-على-التعاون-مع-روسيا-في-قطاع-التعدينفيديو-1109235956.html
رئيس "مصفاة الذهب" لـ"سبوتنيك": السعودية منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاع التعدين...فيديو
رئيس "مصفاة الذهب" لـ"سبوتنيك": السعودية منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاع التعدين...فيديو
سبوتنيك عربي
صرح سليمان بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة "مصفاة الذهب" السعودية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الثروة المعدنية أفادت سابقا بأن إجمالي ما تم تحصيله... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T13:50+0000
2026-01-14T13:50+0000
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109221726_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_077e971757a18803055f637e4549fe4a.jpg
وأكد، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية لديها شفافية في منح الرخص، ويقوم صندوق التنمية الصناعي بتقديم 75% من قيمة معدات المناجم من أجل دعم الاستثمار في قطاع التعدين، حيث إن الرؤية هي تحويل هذه المعادن لمنتجات نهائية كما هو الحال في قطاع البترول والبتروكيماويات. وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الاستثمارية أصبحت أكثر سهولة وشفافية، عبر نظام "إسناد" الإلكتروني، مع وجود دعم لوجستي متكامل للمستثمرين، بما يعكس بيئة محفزة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة. كما أكد المسؤول أن المملكة منفتحة على التعاون مع الدول كافة، بما في ذلك روسيا، للاستثمار في قطاع التعدين، في إطار تعزيز دور المملكة كمركز عالمي للمعادن والاستثمار الصناعي.وعُقدت، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، المائدة المستديرة الوزارية الخامسة، التي تعدّ جزءًا من "منتدى مستقبل المعادن". وينظّم المنتدى من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.وخلال الجلسة الوزارية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن "هذه الدورة تمثّل لحظة فارقة لما أصبح أكبر تجمع وزاري عالمي من نوعه".كما استعرض الوزير السعودي الإنجازات الرئيسية التي تحققت من خلال المائدة المستديرة الوزارية وصندوق النقد الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية. وتشمل هذه الإنجازات ما يلي:● التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوات التمويل في مجال الاستكشاف وتمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية.● الريادة في تعزيز الشفافية من خلال معايير تعكس واقع الدول الموردة.● إنشاء شبكة من مراكز التميّز لبناء القدرات في جميع مناطق التوريد، مع التركيز على تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات.
https://sarabic.ae/20260114/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مؤتمر-التعدين-الدولي-في-الرياض-1109222800.html
https://sarabic.ae/20260114/موتمر-التعدين-الدولي-بالرياض-تفاصيل-الاجتماع-الوزاري-بمشاركة-100-دولة-1109219233.html
https://sarabic.ae/20260112/بمشاركة-100-دولة-انطلاق-مؤتمر-التعدين-الدولي-الثلاثاء-في-العاصمة-الرياض-1109165596.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109221726_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec97729e72b26ba4654fd5da5c723cec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا

رئيس "مصفاة الذهب" لـ"سبوتنيك": السعودية منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاع التعدين...فيديو

13:50 GMT 14.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرح سليمان بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة "مصفاة الذهب" السعودية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الثروة المعدنية أفادت سابقا بأن إجمالي ما تم تحصيله في المملكة بلغ 1 تريليون ونصف، وبلغ حجم تلك الثروات في السنة الماضية 2.5 تريليون، والتوقعات تفوق ذلك بكثير.
وأكد، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية لديها شفافية في منح الرخص، ويقوم صندوق التنمية الصناعي بتقديم 75% من قيمة معدات المناجم من أجل دعم الاستثمار في قطاع التعدين، حيث إن الرؤية هي تحويل هذه المعادن لمنتجات نهائية كما هو الحال في قطاع البترول والبتروكيماويات.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض
09:08 GMT
وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الاستثمارية أصبحت أكثر سهولة وشفافية، عبر نظام "إسناد" الإلكتروني، مع وجود دعم لوجستي متكامل للمستثمرين، بما يعكس بيئة محفزة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة.

وعن الاستثمارات الأجنبية، أفاد أن هناك أكثر من 230 شركة أجنبية - حسب تصريحات نائب الوزير- بدأت نشاطها في المملكة، وستظهر النتائج الاقتصادية الفعلية خلال السنوات الخمس المقبلة مع بدء تشغيل وتصدير الخامات.

كما أكد المسؤول أن المملكة منفتحة على التعاون مع الدول كافة، بما في ذلك روسيا، للاستثمار في قطاع التعدين، في إطار تعزيز دور المملكة كمركز عالمي للمعادن والاستثمار الصناعي.
موتمر التعدين الدولي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
موتمر التعدين الدولي بالرياض… تفاصيل الاجتماع الوزاري بمشاركة 100 دولة
07:02 GMT
وعُقدت، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، المائدة المستديرة الوزارية الخامسة، التي تعدّ جزءًا من "منتدى مستقبل المعادن". وينظّم المنتدى من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
وخلال الجلسة الوزارية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن "هذه الدورة تمثّل لحظة فارقة لما أصبح أكبر تجمع وزاري عالمي من نوعه".

وأشار إلى أن "المشاركة قد توسعت بشكل ملحوظ منذ إطلاق المائدة المستديرة وصندوق التمويل المعدني في عام 2022، من 32 حكومة إلى وزراء وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 100 دولة، إلى جانب 59 منظمة دولية، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المورّدة والدول المستهلكة".

كما استعرض الوزير السعودي الإنجازات الرئيسية التي تحققت من خلال المائدة المستديرة الوزارية وصندوق النقد الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية. وتشمل هذه الإنجازات ما يلي:
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
بمشاركة 100 دولة… انطلاق "مؤتمر التعدين الدولي" الثلاثاء في العاصمة الرياض
12 يناير, 16:26 GMT
● التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوات التمويل في مجال الاستكشاف وتمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية.
● الريادة في تعزيز الشفافية من خلال معايير تعكس واقع الدول الموردة.
● إنشاء شبكة من مراكز التميّز لبناء القدرات في جميع مناطق التوريد، مع التركيز على تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала