https://sarabic.ae/20260114/رئيس-مصفاة-الذهب-لـسبوتنيك-السعودية-منفتحة-على-التعاون-مع-روسيا-في-قطاع-التعدينفيديو-1109235956.html
رئيس "مصفاة الذهب" لـ"سبوتنيك": السعودية منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاع التعدين...فيديو
رئيس "مصفاة الذهب" لـ"سبوتنيك": السعودية منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاع التعدين...فيديو
سبوتنيك عربي
صرح سليمان بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة "مصفاة الذهب" السعودية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الثروة المعدنية أفادت سابقا بأن إجمالي ما تم تحصيله... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T13:50+0000
2026-01-14T13:50+0000
2026-01-14T13:50+0000
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109221726_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_077e971757a18803055f637e4549fe4a.jpg
وأكد، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية لديها شفافية في منح الرخص، ويقوم صندوق التنمية الصناعي بتقديم 75% من قيمة معدات المناجم من أجل دعم الاستثمار في قطاع التعدين، حيث إن الرؤية هي تحويل هذه المعادن لمنتجات نهائية كما هو الحال في قطاع البترول والبتروكيماويات. وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الاستثمارية أصبحت أكثر سهولة وشفافية، عبر نظام "إسناد" الإلكتروني، مع وجود دعم لوجستي متكامل للمستثمرين، بما يعكس بيئة محفزة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة. كما أكد المسؤول أن المملكة منفتحة على التعاون مع الدول كافة، بما في ذلك روسيا، للاستثمار في قطاع التعدين، في إطار تعزيز دور المملكة كمركز عالمي للمعادن والاستثمار الصناعي.وعُقدت، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، المائدة المستديرة الوزارية الخامسة، التي تعدّ جزءًا من "منتدى مستقبل المعادن". وينظّم المنتدى من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.وخلال الجلسة الوزارية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن "هذه الدورة تمثّل لحظة فارقة لما أصبح أكبر تجمع وزاري عالمي من نوعه".كما استعرض الوزير السعودي الإنجازات الرئيسية التي تحققت من خلال المائدة المستديرة الوزارية وصندوق النقد الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية. وتشمل هذه الإنجازات ما يلي:● التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوات التمويل في مجال الاستكشاف وتمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية.● الريادة في تعزيز الشفافية من خلال معايير تعكس واقع الدول الموردة.● إنشاء شبكة من مراكز التميّز لبناء القدرات في جميع مناطق التوريد، مع التركيز على تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات.
https://sarabic.ae/20260114/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مؤتمر-التعدين-الدولي-في-الرياض-1109222800.html
https://sarabic.ae/20260114/موتمر-التعدين-الدولي-بالرياض-تفاصيل-الاجتماع-الوزاري-بمشاركة-100-دولة-1109219233.html
https://sarabic.ae/20260112/بمشاركة-100-دولة-انطلاق-مؤتمر-التعدين-الدولي-الثلاثاء-في-العاصمة-الرياض-1109165596.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109221726_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec97729e72b26ba4654fd5da5c723cec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا
رئيس "مصفاة الذهب" لـ"سبوتنيك": السعودية منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاع التعدين...فيديو
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرح سليمان بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة "مصفاة الذهب" السعودية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الثروة المعدنية أفادت سابقا بأن إجمالي ما تم تحصيله في المملكة بلغ 1 تريليون ونصف، وبلغ حجم تلك الثروات في السنة الماضية 2.5 تريليون، والتوقعات تفوق ذلك بكثير.
وأكد، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض
، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية لديها شفافية في منح الرخص، ويقوم صندوق التنمية الصناعي بتقديم 75% من قيمة معدات المناجم من أجل دعم الاستثمار في قطاع التعدين، حيث إن الرؤية هي تحويل هذه المعادن لمنتجات نهائية كما هو الحال في قطاع البترول والبتروكيماويات.
وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الاستثمارية أصبحت أكثر سهولة وشفافية، عبر نظام "إسناد" الإلكتروني، مع وجود دعم لوجستي متكامل للمستثمرين، بما يعكس بيئة محفزة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة.
وعن الاستثمارات الأجنبية، أفاد أن هناك أكثر من 230 شركة أجنبية - حسب تصريحات نائب الوزير- بدأت نشاطها في المملكة، وستظهر النتائج الاقتصادية الفعلية خلال السنوات الخمس المقبلة مع بدء تشغيل وتصدير الخامات.
كما أكد المسؤول أن المملكة
منفتحة على التعاون مع الدول كافة، بما في ذلك روسيا، للاستثمار في قطاع التعدين، في إطار تعزيز دور المملكة كمركز عالمي للمعادن والاستثمار الصناعي.
وعُقدت، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض
، المائدة المستديرة الوزارية الخامسة، التي تعدّ جزءًا من "منتدى مستقبل المعادن". وينظّم المنتدى من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
وخلال الجلسة الوزارية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن "هذه الدورة تمثّل لحظة فارقة لما أصبح أكبر تجمع وزاري عالمي من نوعه".
وأشار إلى أن "المشاركة قد توسعت بشكل ملحوظ منذ إطلاق المائدة المستديرة وصندوق التمويل المعدني في عام 2022، من 32 حكومة إلى وزراء وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 100 دولة، إلى جانب 59 منظمة دولية، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المورّدة والدول المستهلكة".
كما استعرض الوزير السعودي الإنجازات الرئيسية التي تحققت من خلال المائدة المستديرة الوزارية وصندوق النقد الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية. وتشمل هذه الإنجازات ما يلي:
● التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوات التمويل في مجال الاستكشاف وتمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية.
● الريادة في تعزيز الشفافية من خلال معايير تعكس واقع الدول الموردة.
● إنشاء شبكة من مراكز التميّز لبناء القدرات في جميع مناطق التوريد، مع التركيز على تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات.