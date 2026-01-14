مستشار سابق لدى البنتاغون: ينبغي على الغرب أن يخشى ردا قاسيا من روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار سابق لدى البنتاغون: ينبغي على الغرب أن يخشى ردا قاسيا من روسيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: ينبغي على الغرب أن يخشى ردا قاسيا من روسيا
سبوتنيك عربي
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أنه "على الغرب إعادة النظر في نهجه تجاه روسيا، بسبب مقاربته لاستخدام الأسلحة... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T05:21+0000
2026-01-14T05:21+0000
روسيا
العالم
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وقال ماكغريغور في مقابلة مع أندرو نابوليتانو، نُشرت على قناته على موقع "يوتيوب": "لدينا الكثير من الأشخاص المتهورين، الذين يحاولون استهداف شيء ما داخل روسيا. إنهم لا يريدون فقط الإضرار بالقدرات العسكرية الروسية، بل أيضًا "إذلال" روسيا، ولكن إذا حاولت "إذلالهم"، فسوف تُفاجأ برد فعل الروس".وتابع: "لقد أعاد الروس النظر في بعض افتراضاتهم بشأن استخدام الأسلحة النووية، ونحن نقترب بشكل مقلق من وضع قد يرد فيه الروس بشدة، بغض النظر عما يتم إطلاقه عليهم".وكانت روسيا، أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانياباحث: على زيلينسكي أن يكون صاحب عقل ورأي ويتحدث بشكل مباشر مع الرئيس الروسي
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أنه "على الغرب إعادة النظر في نهجه تجاه روسيا، بسبب مقاربته لاستخدام الأسلحة النووية، ردًا على الاستفزازات العسكرية على الاراضي الروسية".
وقال ماكغريغور في مقابلة مع أندرو نابوليتانو، نُشرت على قناته على موقع "يوتيوب": "لدينا الكثير من الأشخاص المتهورين، الذين يحاولون استهداف شيء ما داخل روسيا. إنهم لا يريدون فقط الإضرار بالقدرات العسكرية الروسية، بل أيضًا "إذلال" روسيا، ولكن إذا حاولت "إذلالهم"، فسوف تُفاجأ برد فعل الروس".

ووفقًا له، سيتعين على الغرب مواجهة عواقب وخيمة حتى لو قرر الهجوم بالأسلحة التقليدية.

وتابع: "لقد أعاد الروس النظر في بعض افتراضاتهم بشأن استخدام الأسلحة النووية، ونحن نقترب بشكل مقلق من وضع قد يرد فيه الروس بشدة، بغض النظر عما يتم إطلاقه عليهم".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
سيارتو: فرنسا وبريطانيا تعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا
12 يناير, 08:16 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضوح، أن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان عليها أو على بيلاروسيا، بما في ذلك إذا قام العدو، باستخدام الأسلحة التقليدية بما يشكّل تهديدا خطيرا.
وكانت روسيا، أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا
باحث: على زيلينسكي أن يكون صاحب عقل ورأي ويتحدث بشكل مباشر مع الرئيس الروسي
