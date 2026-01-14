https://sarabic.ae/20260114/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-ينبغي-على-الغرب-أن-يخشى-ردا-قاسيا-من-روسيا-1109216720.html

مستشار سابق لدى البنتاغون: ينبغي على الغرب أن يخشى ردا قاسيا من روسيا

أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أنه "على الغرب إعادة النظر في نهجه تجاه روسيا، بسبب مقاربته لاستخدام الأسلحة... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ماكغريغور في مقابلة مع أندرو نابوليتانو، نُشرت على قناته على موقع "يوتيوب": "لدينا الكثير من الأشخاص المتهورين، الذين يحاولون استهداف شيء ما داخل روسيا. إنهم لا يريدون فقط الإضرار بالقدرات العسكرية الروسية، بل أيضًا "إذلال" روسيا، ولكن إذا حاولت "إذلالهم"، فسوف تُفاجأ برد فعل الروس".وتابع: "لقد أعاد الروس النظر في بعض افتراضاتهم بشأن استخدام الأسلحة النووية، ونحن نقترب بشكل مقلق من وضع قد يرد فيه الروس بشدة، بغض النظر عما يتم إطلاقه عليهم".وكانت روسيا، أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانياباحث: على زيلينسكي أن يكون صاحب عقل ورأي ويتحدث بشكل مباشر مع الرئيس الروسي

