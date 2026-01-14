https://sarabic.ae/20260114/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-ينبغي-على-الغرب-أن-يخشى-ردا-قاسيا-من-روسيا-1109216720.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: ينبغي على الغرب أن يخشى ردا قاسيا من روسيا
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أنه "على الغرب إعادة النظر في نهجه تجاه روسيا، بسبب مقاربته لاستخدام الأسلحة...
2026-01-14T05:21+0000
روسيا
العالم
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وقال ماكغريغور في مقابلة مع أندرو نابوليتانو، نُشرت على قناته على موقع "يوتيوب": "لدينا الكثير من الأشخاص المتهورين، الذين يحاولون استهداف شيء ما داخل روسيا. إنهم لا يريدون فقط الإضرار بالقدرات العسكرية الروسية، بل أيضًا "إذلال" روسيا، ولكن إذا حاولت "إذلالهم"، فسوف تُفاجأ برد فعل الروس".وتابع: "لقد أعاد الروس النظر في بعض افتراضاتهم بشأن استخدام الأسلحة النووية، ونحن نقترب بشكل مقلق من وضع قد يرد فيه الروس بشدة، بغض النظر عما يتم إطلاقه عليهم".وكانت روسيا، أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
الأخبار
ar_EG
روسيا, العالم, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
مستشار سابق لدى البنتاغون: ينبغي على الغرب أن يخشى ردا قاسيا من روسيا
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أنه "على الغرب إعادة النظر في نهجه تجاه روسيا، بسبب مقاربته لاستخدام الأسلحة النووية، ردًا على الاستفزازات العسكرية على الاراضي الروسية".
وقال ماكغريغور في مقابلة مع أندرو نابوليتانو، نُشرت على قناته على موقع "يوتيوب": "لدينا الكثير من الأشخاص المتهورين، الذين يحاولون استهداف شيء ما داخل روسيا. إنهم لا يريدون فقط الإضرار بالقدرات العسكرية الروسية، بل أيضًا "إذلال" روسيا، ولكن إذا حاولت "إذلالهم"، فسوف تُفاجأ برد فعل الروس".
ووفقًا له، سيتعين على الغرب مواجهة عواقب وخيمة حتى لو قرر الهجوم بالأسلحة التقليدية.
وتابع: "لقد أعاد الروس النظر في بعض افتراضاتهم بشأن استخدام الأسلحة النووية، ونحن نقترب بشكل مقلق من وضع قد يرد فيه الروس بشدة، بغض النظر عما يتم إطلاقه عليهم".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضوح، أن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان عليها أو على بيلاروسيا، بما في ذلك إذا قام العدو، باستخدام الأسلحة التقليدية بما يشكّل تهديدا خطيرا.
وكانت روسيا، أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.