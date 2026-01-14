https://sarabic.ae/20260114/6-طائرات-تزويد-بالوقود-أمريكية-تغادر-قاعدة-قطر-وإيران-تغلق-كامل-مجالها-الجوي-1109250405.html
6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية تغادر قطر.. وإيران تغلق كامل مجالها الجوي
6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية تغادر قطر.. وإيران تغلق كامل مجالها الجوي
غادرت مساء الأربعاء، ست طائرات تزويد بالوقود أمريكية متجهة جنوبًا من قاعدة عسكرية في قطر، وفق ما توصلت إليه وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الطيران، فيما أصدرت إيران إشعارا بإغلاق كامل مجالها الجوي.
ويتعلق الأمر بطائرات التزويد بالوقود الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز Boeing KC-135 Stratotanker، التي غادرت قاعدة العديد الأمريكية بقطر. ويمكن لهذه الطائرات تنفيذ عمليات تزويد بالوقود جوا للطائرات القتالية وطائرات النقل، ويعد KC-135 أحد العناصر الرئيسية في العمليات واسعة النطاق لسلاح الجو الأمريكي، إذ يوفر لها المدى والاستمرارية.وقامت جميع طائرات التزويد بالوقود الأمريكية الست بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة في قطر.إغلاق المجال الجوي الإيرانيفي السياق، أفادت وكالة "سبوتنيك إيران"، استنادًا إلى بيانات موقع Flightradar24 المخصص في مراقبة الملاحة الجوية، بأن سماء طهران خالية ولا توجد أي طائرات أجنبية تحلق حاليًا. وقد ألغت شركات الطيران الإيرانية عددًا محدودًا من رحلاتها في الوقت الراهن.وكانت وكالة رويترز قد أفادت، في وقت سابق الأربعاء، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين، بأن عددًا من العسكريين تلقوا أوامر بمغادرة القاعدة الأمريكية في العديد بقطر بحلول مساء الأربعاء، وهي القاعدة التي جرى منها إجلاء جزء من الأفراد في يونيو من العام الماضي قبيل الضربات الأمريكية على إيران، والتي تعرضت لاحقًا لهجمات إيرانية.كما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يبدو، قد اتخذ بالفعل قرارًا بالتدخل العسكري في إيران.وأكدت السلطات القطرية إخراج جزء من الأفراد من القاعدة الجوية الأمريكية العديد الواقعة على أراضيها، على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة.واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.
22:47 GMT 14.01.2026 (تم التحديث: 22:52 GMT 14.01.2026)
غادرت مساء الأربعاء، ست طائرات تزويد بالوقود أمريكية متجهة جنوبًا من قاعدة عسكرية في قطر، وفق ما توصلت إليه وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الطيران، فيما أصدرت إيران إشعارا بإغلاق كامل مجالها الجوي.
ويتعلق الأمر بطائرات التزويد بالوقود الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز Boeing KC-135 Stratotanker، التي غادرت قاعدة العديد الأمريكية بقطر. ويمكن لهذه الطائرات تنفيذ عمليات تزويد بالوقود جوا للطائرات القتالية وطائرات النقل، ويعد KC-135 أحد العناصر الرئيسية في العمليات واسعة النطاق لسلاح الجو الأمريكي، إذ يوفر لها المدى والاستمرارية.
وقامت جميع طائرات التزويد بالوقود الأمريكية الست بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة في قطر.
إغلاق المجال الجوي الإيراني
في السياق، أفادت وكالة "سبوتنيك إيران"، استنادًا إلى بيانات موقع Flightradar24 المخصص في مراقبة الملاحة الجوية، بأن سماء طهران خالية ولا توجد أي طائرات أجنبية تحلق حاليًا. وقد ألغت شركات الطيران الإيرانية عددًا محدودًا من رحلاتها في الوقت الراهن.
كما أصدرت إيران إشعارا بإغلاق كامل مجالها الجوي، بحسب الموقع، مشيرًا إلى أن الحظر سارٍ لمدة تزيد قليلًا عن ساعتين، ولا يشمل سوى بعض الرحلات الجوية الدولية.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت، في وقت سابق الأربعاء، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين، بأن عددًا من العسكريين تلقوا أوامر بمغادرة القاعدة الأمريكية في العديد بقطر بحلول مساء الأربعاء، وهي القاعدة التي جرى منها إجلاء جزء من الأفراد في يونيو من العام الماضي قبيل الضربات الأمريكية على إيران، والتي تعرضت لاحقًا لهجمات إيرانية.
كما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يبدو، قد اتخذ بالفعل قرارًا بالتدخل العسكري في إيران.
وأكدت السلطات القطرية إخراج جزء من الأفراد من القاعدة الجوية الأمريكية العديد الواقعة على أراضيها، على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة.
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران
إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق".
كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.