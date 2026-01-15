https://sarabic.ae/20260115/الجزائر-تطلق-قمرا-اصطناعيا-جديدا-للمراقبة-1109264614.html
الجزائر تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للمراقبة
الجزائر تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للمراقبة
سبوتنيك عربي
شهد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، عملية إطلاق القمر الاصطناعي الخاص بأغراض الاستطلاع والمراقبة "إيه إل سات- 3 إيه". 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T12:38+0000
2026-01-15T12:38+0000
2026-01-15T12:38+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجزائر
الصين
الأقمار الصناعية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109262790_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_35aea470a07766d5b812f40664853243.jpg
ذكرت ذلك وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن القمر الاصطناعي الجديد انطلق من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين، مشيرة إلى أنه سيسمح بتعزيز منظومتها في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه "في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية، تابع الفريق أول السعيد شنقريحة، على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد عملية إطلاق القمر الصناعي وذلك انطلاقا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين".وأضاف البيان أن "عملية إطلاق القمر الصناعي كللت بالنجاح وستسمح بتزويد بلادنا بمعطيات إضافية من خلال القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة، وكذا تعزيز منظومتنا في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة، على غرار الخرائطية والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها".ولفت البيان إلى أن "القمر الصناعي الجديد الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء".يشار إلى أن الجزائر عرفت عام 2002 إطلاق أول قمر اصطناعي لرصد الأرض (إيه إل سات- 1)، يليه القمر (إيه إل سات- 2 إيه)، ثم (إيه إل سات- 2 بي) في عامي 2010 و2016، فيما أطلق قمر "ألكوم سات 1" الاصطناعي عام 2017، المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، من منصة الإطلاق "شيشانغ" الموجودة في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
https://sarabic.ae/20171210/الجزائر-قمر-صناعي-تاريخي-1028296219.html
الجزائر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109262790_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_515e68aacd384f9c426a6cfc84bb48e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, الصين, الأقمار الصناعية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, الصين, الأقمار الصناعية
الجزائر تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للمراقبة
شهد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، عملية إطلاق القمر الاصطناعي الخاص بأغراض الاستطلاع والمراقبة "إيه إل سات- 3 إيه".
ذكرت ذلك وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن القمر الاصطناعي الجديد انطلق من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين، مشيرة إلى أنه سيسمح بتعزيز منظومتها في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه "في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية، تابع الفريق أول السعيد شنقريحة، على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد عملية إطلاق القمر الصناعي وذلك انطلاقا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين".
وأضاف البيان أن "عملية إطلاق القمر الصناعي كللت بالنجاح وستسمح بتزويد بلادنا بمعطيات إضافية من خلال القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة، وكذا تعزيز منظومتنا في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة، على غرار الخرائطية والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها".
10 ديسمبر 2017, 19:58 GMT
ولفت البيان إلى أن "القمر الصناعي الجديد الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية
المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء".
يشار إلى أن الجزائر عرفت عام 2002 إطلاق أول قمر اصطناعي لرصد الأرض (إيه إل سات- 1)، يليه القمر (إيه إل سات- 2 إيه)، ثم (إيه إل سات- 2 بي) في عامي 2010 و2016، فيما أطلق قمر "ألكوم سات 1" الاصطناعي عام 2017، المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، من منصة الإطلاق "شيشانغ" الموجودة في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.