الجزائر تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للمراقبة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للمراقبة
الجزائر تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للمراقبة
شهد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، عملية إطلاق القمر الاصطناعي الخاص بأغراض الاستطلاع والمراقبة "إيه إل سات- 3 إيه". 15.01.2026
ذكرت ذلك وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن القمر الاصطناعي الجديد انطلق من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين، مشيرة إلى أنه سيسمح بتعزيز منظومتها في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه "في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية، تابع الفريق أول السعيد شنقريحة، على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد عملية إطلاق القمر الصناعي وذلك انطلاقا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين".وأضاف البيان أن "عملية إطلاق القمر الصناعي كللت بالنجاح وستسمح بتزويد بلادنا بمعطيات إضافية من خلال القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة، وكذا تعزيز منظومتنا في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة، على غرار الخرائطية والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها".ولفت البيان إلى أن "القمر الصناعي الجديد الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء".يشار إلى أن الجزائر عرفت عام 2002 إطلاق أول قمر اصطناعي لرصد الأرض (إيه إل سات- 1)، يليه القمر (إيه إل سات- 2 إيه)، ثم (إيه إل سات- 2 بي) في عامي 2010 و2016، فيما أطلق قمر "ألكوم سات 1" الاصطناعي عام 2017، المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، من منصة الإطلاق "شيشانغ" الموجودة في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
الجزائر
الصين
الجزائر تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للمراقبة

12:38 GMT 15.01.2026
© Photo / x.comالفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري يشهد عملية إطلاق القمر الاصطناعي الخاص بأغراض الاستطلاع والمراقبة
الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري يشهد عملية إطلاق القمر الاصطناعي الخاص بأغراض الاستطلاع والمراقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
شهد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، عملية إطلاق القمر الاصطناعي الخاص بأغراض الاستطلاع والمراقبة "إيه إل سات- 3 إيه".
ذكرت ذلك وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن القمر الاصطناعي الجديد انطلق من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين، مشيرة إلى أنه سيسمح بتعزيز منظومتها في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه "في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية، تابع الفريق أول السعيد شنقريحة، على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد عملية إطلاق القمر الصناعي وذلك انطلاقا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين".
وأضاف البيان أن "عملية إطلاق القمر الصناعي كللت بالنجاح وستسمح بتزويد بلادنا بمعطيات إضافية من خلال القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة، وكذا تعزيز منظومتنا في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة، على غرار الخرائطية والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها".
العلم الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2017
الجزائر تقتحم عالم الفضاء بإطلاق أول قمر صناعي
10 ديسمبر 2017, 19:58 GMT
ولفت البيان إلى أن "القمر الصناعي الجديد الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء".
يشار إلى أن الجزائر عرفت عام 2002 إطلاق أول قمر اصطناعي لرصد الأرض (إيه إل سات- 1)، يليه القمر (إيه إل سات- 2 إيه)، ثم (إيه إل سات- 2 بي) في عامي 2010 و2016، فيما أطلق قمر "ألكوم سات 1" الاصطناعي عام 2017، المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، من منصة الإطلاق "شيشانغ" الموجودة في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
