الخارجية الروسية تعلق على تصريحات فلاديمير سولوفيوف حول السياسة الخارجية لموسكو

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات المنسوبة إلى الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف بشأن أولويات السياسة الخارجية لروسيا تعبر عن رأيه الشخصي فقط، ولا يمكن اعتبارها موقفا رسميا للدولة الروسية.
وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال إحاطة إعلامية لزاخاروفا، أشار فيه إلى تصريحات نسبت لسولوفيوف تحدث فيها عن "الأهمية الثانوية" لملفات دولية كأرمينيا وآسيا الوسطى، متسائلًا عما إذا كانت هذه الرؤية تعكس الموقف الرسمي لروسيا.
قالت زاخاروفا: "هذا رأي صحفي، وأؤكد على كلمة رأي. ثانياً، تم التعبير عن هذا الرأي على قناة "سولوفيوف لايف" الخاصة. ثالثاً، قرأت الاقتباسات ولم أعتمد على عبارات مقتطعة من سياقها أو على كلام غير مباشر، بل اعتمدت على الكلام المباشر. لذا، فقد صيغ هذا الرأي في الواقع على شكل سؤال، لم يكن هناك تصريح، بل كان سؤالاً، بلاغياً أو غير ذلك، وليس من شأني الإجابة عليه".
وتابعت: "رابعا، تم تقديم هذه العبارات بشكل استفزازي من قبل "محللين من وراء الشاشات" على أنها الموقف الرسمي لروسيا تقريبا، وهو أمر غير مقبول".
وأضافت أن بعض المعلقين، مستغلين الفرصة، نشروا تكهنات حول "تطلعات روسيا العدوانية" المزعومة تجاه دول الاتحاد السوفيتي السابق، والتي لم يتم التعبير عنها في هذا البرنامج أو في أي مكان آخر.
وأوضحت زاخاروفا قائلة: "الموقف الرسمي يتم التعبير عنه من قبل المسؤولين المخولين".
وأوضحت زاخاروفا أن مفتاح التطور التدريجي لهذه العلاقات يكمن في التواصل الشخصي الجيد بين قادة الدول الصديقة، والذي يقوم على الاحترام والثقة المتبادلين.
وأضافت، في معرض حديثها، أن الأفعال هي الفيصل الحقيقي في تقييم العلاقات الدولية، متسائلة: "كم مرة هببنا لنجدة الآخرين؟ وكم مرة مدّدنا يد العون والصداقة؟ وكم مرة أظهرنا أصدق المشاعر عندما تقاسمنا الفرح والانتصارات، سواء كانت انتصاراتنا أو انتصارات أصدقائنا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي؟".
وتابعت زاخاروفا أن روسيا لطالما عملت مع شركائها على إيجاد حلول لأكثر المواقف تعقيدا، حتى تلك التي بدت وكأنها مسدودة الأفق، مشيرة إلى تجاوز العديد من حالات سوء الفهم وسوء التواصل، والتصدي لمحاولات الاستفزاز من قبل أطراف وصفتها بـ"المستفزة".
وفي وقت سابق، صرّح الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، خلال بث مباشر له، أن "تراجع نفوذ روسيا في أرمينيا وآسيا الوسطى أمر غير مقبول"، كما أشار إلى "أوجه تشابه بين استخدام روسيا لقوة التدخل الخاصة في أوكرانيا وإجراءات مماثلة محتملة في دول أخرى ضمن نطاق نفوذها".