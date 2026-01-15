https://sarabic.ae/20260115/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-فلاديمير-سولوفيوف-حول-السياسة-الخارجية-لموسكو-1109282271.html

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات فلاديمير سولوفيوف حول السياسة الخارجية لموسكو

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات فلاديمير سولوفيوف حول السياسة الخارجية لموسكو

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات المنسوبة إلى الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف بشأن أولويات السياسة الخارجية... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال إحاطة إعلامية لزاخاروفا، أشار فيه إلى تصريحات نسبت لسولوفيوف تحدث فيها عن "الأهمية الثانوية" لملفات دولية كأرمينيا وآسيا الوسطى، متسائلًا عما إذا كانت هذه الرؤية تعكس الموقف الرسمي لروسيا.وتابعت: "رابعا، تم تقديم هذه العبارات بشكل استفزازي من قبل "محللين من وراء الشاشات" على أنها الموقف الرسمي لروسيا تقريبا، وهو أمر غير مقبول".وأوضحت زاخاروفا قائلة: "الموقف الرسمي يتم التعبير عنه من قبل المسؤولين المخولين".وأوضحت زاخاروفا أن مفتاح التطور التدريجي لهذه العلاقات يكمن في التواصل الشخصي الجيد بين قادة الدول الصديقة، والذي يقوم على الاحترام والثقة المتبادلين.وتابعت زاخاروفا أن روسيا لطالما عملت مع شركائها على إيجاد حلول لأكثر المواقف تعقيدا، حتى تلك التي بدت وكأنها مسدودة الأفق، مشيرة إلى تجاوز العديد من حالات سوء الفهم وسوء التواصل، والتصدي لمحاولات الاستفزاز من قبل أطراف وصفتها بـ"المستفزة".وفي وقت سابق، صرّح الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، خلال بث مباشر له، أن "تراجع نفوذ روسيا في أرمينيا وآسيا الوسطى أمر غير مقبول"، كما أشار إلى "أوجه تشابه بين استخدام روسيا لقوة التدخل الخاصة في أوكرانيا وإجراءات مماثلة محتملة في دول أخرى ضمن نطاق نفوذها".

