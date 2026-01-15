الخارجية الروسية تعلق على تصريحات فلاديمير سولوفيوف حول السياسة الخارجية لموسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات فلاديمير سولوفيوف حول السياسة الخارجية لموسكو
وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال إحاطة إعلامية لزاخاروفا، أشار فيه إلى تصريحات نسبت لسولوفيوف تحدث فيها عن "الأهمية الثانوية" لملفات دولية كأرمينيا وآسيا الوسطى، متسائلًا عما إذا كانت هذه الرؤية تعكس الموقف الرسمي لروسيا.وتابعت: "رابعا، تم تقديم هذه العبارات بشكل استفزازي من قبل "محللين من وراء الشاشات" على أنها الموقف الرسمي لروسيا تقريبا، وهو أمر غير مقبول".وأوضحت زاخاروفا قائلة: "الموقف الرسمي يتم التعبير عنه من قبل المسؤولين المخولين".وأوضحت زاخاروفا أن مفتاح التطور التدريجي لهذه العلاقات يكمن في التواصل الشخصي الجيد بين قادة الدول الصديقة، والذي يقوم على الاحترام والثقة المتبادلين.وتابعت زاخاروفا أن روسيا لطالما عملت مع شركائها على إيجاد حلول لأكثر المواقف تعقيدا، حتى تلك التي بدت وكأنها مسدودة الأفق، مشيرة إلى تجاوز العديد من حالات سوء الفهم وسوء التواصل، والتصدي لمحاولات الاستفزاز من قبل أطراف وصفتها بـ"المستفزة".وفي وقت سابق، صرّح الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، خلال بث مباشر له، أن "تراجع نفوذ روسيا في أرمينيا وآسيا الوسطى أمر غير مقبول"، كما أشار إلى "أوجه تشابه بين استخدام روسيا لقوة التدخل الخاصة في أوكرانيا وإجراءات مماثلة محتملة في دول أخرى ضمن نطاق نفوذها".
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات المنسوبة إلى الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف بشأن أولويات السياسة الخارجية لروسيا تعبر عن رأيه الشخصي فقط، ولا يمكن اعتبارها موقفا رسميا للدولة الروسية.
وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال إحاطة إعلامية لزاخاروفا، أشار فيه إلى تصريحات نسبت لسولوفيوف تحدث فيها عن "الأهمية الثانوية" لملفات دولية كأرمينيا وآسيا الوسطى، متسائلًا عما إذا كانت هذه الرؤية تعكس الموقف الرسمي لروسيا.

قالت زاخاروفا: "هذا رأي صحفي، وأؤكد على كلمة رأي. ثانياً، تم التعبير عن هذا الرأي على قناة "سولوفيوف لايف" الخاصة. ثالثاً، قرأت الاقتباسات ولم أعتمد على عبارات مقتطعة من سياقها أو على كلام غير مباشر، بل اعتمدت على الكلام المباشر. لذا، فقد صيغ هذا الرأي في الواقع على شكل سؤال، لم يكن هناك تصريح، بل كان سؤالاً، بلاغياً أو غير ذلك، وليس من شأني الإجابة عليه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
بوتين: روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين
13:21 GMT
وتابعت: "رابعا، تم تقديم هذه العبارات بشكل استفزازي من قبل "محللين من وراء الشاشات" على أنها الموقف الرسمي لروسيا تقريبا، وهو أمر غير مقبول".

وأضافت أن بعض المعلقين، مستغلين الفرصة، نشروا تكهنات حول "تطلعات روسيا العدوانية" المزعومة تجاه دول الاتحاد السوفيتي السابق، والتي لم يتم التعبير عنها في هذا البرنامج أو في أي مكان آخر.

وأوضحت زاخاروفا قائلة: "الموقف الرسمي يتم التعبير عنه من قبل المسؤولين المخولين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
بوتين ونظيره البرازيلي يناقشان الوضع في فنزويلا
أمس, 15:58 GMT
وأوضحت زاخاروفا أن مفتاح التطور التدريجي لهذه العلاقات يكمن في التواصل الشخصي الجيد بين قادة الدول الصديقة، والذي يقوم على الاحترام والثقة المتبادلين.

وأضافت، في معرض حديثها، أن الأفعال هي الفيصل الحقيقي في تقييم العلاقات الدولية، متسائلة: "كم مرة هببنا لنجدة الآخرين؟ وكم مرة مدّدنا يد العون والصداقة؟ وكم مرة أظهرنا أصدق المشاعر عندما تقاسمنا الفرح والانتصارات، سواء كانت انتصاراتنا أو انتصارات أصدقائنا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي؟".

وتابعت زاخاروفا أن روسيا لطالما عملت مع شركائها على إيجاد حلول لأكثر المواقف تعقيدا، حتى تلك التي بدت وكأنها مسدودة الأفق، مشيرة إلى تجاوز العديد من حالات سوء الفهم وسوء التواصل، والتصدي لمحاولات الاستفزاز من قبل أطراف وصفتها بـ"المستفزة".
وفي وقت سابق، صرّح الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، خلال بث مباشر له، أن "تراجع نفوذ روسيا في أرمينيا وآسيا الوسطى أمر غير مقبول"، كما أشار إلى "أوجه تشابه بين استخدام روسيا لقوة التدخل الخاصة في أوكرانيا وإجراءات مماثلة محتملة في دول أخرى ضمن نطاق نفوذها".
