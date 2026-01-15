https://sarabic.ae/20260115/الخارجية-الروسية-ردا-على-إعلان-ماكرون-وستارمر-أي-قوات-أجنبية-دون-استثناء-هدف-مشروع-لقواتنا-1109267182.html

الخارجية الروسية ردا على إعلان ماكرون وستارمر: أي قوات أجنبية دون استثناء هدف مشروع لقواتنا

الخارجية الروسية ردا على إعلان ماكرون وستارمر: أي قوات أجنبية دون استثناء هدف مشروع لقواتنا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إعلان ماكرون وستارمر وزيلينسكي بشأن القوات المتعددة الجنسيات في أوكرانيا يهدف إلى تقويض عملية... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T13:11+0000

2026-01-15T13:11+0000

2026-01-15T13:37+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "إدراكًا منهم (ستارمر وماكرون وزيلينسكي)، أن هذا السيناريو غير مقبول بالنسبة لروسيا، يستخدم البريطانيون هذا الإعلان، كأداة أخرى لتقويض عملية السلام التي تشارك فيها الولايات المتحدة، ومواصلة القتال حتى مقتل آخر أوكراني".وأردفت زاخاروفا: "تحركات أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين لتعزيز الموارد العسكرية والمالية لنظام كييف أبلغ من أي كلام منافق عن الرغبة في السلام، (هذا الدعم) أبلغ من أي تصريحات أو بيانات".وأضافت زاخاروفا: "إن استمرار تشغيل مطار جيشوف في بولندا دون انقطاع، والذي يمر عبره تدفق مستمر من الشحنات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022، دليل على أن الغرب لا يرغب في إنهاء الصراع، ولا في أي سلام، ولم يرغب فيه قط".وأردفت زاخاروفا: "بدأت لندن بدراسة إمكانية استخدام العقوبات الوطنية وقوانين مكافحة غسل الأموال كذريعة قانونية لنشر القوات العسكرية البريطانية لاحتجاز السفن في أعالي البحار التي، من وجهة نظر لندن، تتحايل على القيود الأحادية غير القانونية التي تفرضها القوى الغربية نفسها".ونوهت إلى أن هذا التفكير "ينصبّ بالدرجة الأولى على الإضرار بالمصالح الروسية. وسنعتبر تنفيذ هذه النوايا العدوانية انتهاكًا صريحًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها

https://sarabic.ae/20260115/ترامب-روسيا-مستعدة-لإبرام-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-على-عكس-زيلينسكي-1109253759.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو