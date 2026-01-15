الخارجية الروسية ردا على إعلان ماكرون وستارمر: أي قوات أجنبية دون استثناء هدف مشروع لقواتنا

عربي
بوتين: روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/الخارجية-الروسية-ردا-على-إعلان-ماكرون-وستارمر-أي-قوات-أجنبية-دون-استثناء-هدف-مشروع-لقواتنا-1109267182.html
الخارجية الروسية ردا على إعلان ماكرون وستارمر: أي قوات أجنبية دون استثناء هدف مشروع لقواتنا
الخارجية الروسية ردا على إعلان ماكرون وستارمر: أي قوات أجنبية دون استثناء هدف مشروع لقواتنا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إعلان ماكرون وستارمر وزيلينسكي بشأن القوات المتعددة الجنسيات في أوكرانيا يهدف إلى تقويض عملية... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T13:11+0000
2026-01-15T13:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "إدراكًا منهم (ستارمر وماكرون وزيلينسكي)، أن هذا السيناريو غير مقبول بالنسبة لروسيا، يستخدم البريطانيون هذا الإعلان، كأداة أخرى لتقويض عملية السلام التي تشارك فيها الولايات المتحدة، ومواصلة القتال حتى مقتل آخر أوكراني".وأردفت زاخاروفا: "تحركات أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين لتعزيز الموارد العسكرية والمالية لنظام كييف أبلغ من أي كلام منافق عن الرغبة في السلام، (هذا الدعم) أبلغ من أي تصريحات أو بيانات".وأضافت زاخاروفا: "إن استمرار تشغيل مطار جيشوف في بولندا دون انقطاع، والذي يمر عبره تدفق مستمر من الشحنات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022، دليل على أن الغرب لا يرغب في إنهاء الصراع، ولا في أي سلام، ولم يرغب فيه قط".وأردفت زاخاروفا: "بدأت لندن بدراسة إمكانية استخدام العقوبات الوطنية وقوانين مكافحة غسل الأموال كذريعة قانونية لنشر القوات العسكرية البريطانية لاحتجاز السفن في أعالي البحار التي، من وجهة نظر لندن، تتحايل على القيود الأحادية غير القانونية التي تفرضها القوى الغربية نفسها".ونوهت إلى أن هذا التفكير "ينصبّ بالدرجة الأولى على الإضرار بالمصالح الروسية. وسنعتبر تنفيذ هذه النوايا العدوانية انتهاكًا صريحًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها
https://sarabic.ae/20260115/ترامب-روسيا-مستعدة-لإبرام-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-على-عكس-زيلينسكي-1109253759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو

الخارجية الروسية ردا على إعلان ماكرون وستارمر: أي قوات أجنبية دون استثناء هدف مشروع لقواتنا

13:11 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 13:37 GMT 15.01.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إعلان ماكرون وستارمر وزيلينسكي بشأن القوات المتعددة الجنسيات في أوكرانيا يهدف إلى تقويض عملية التسوية بمشاركة الولايات المتحدة، مؤكدةً على حق روسيا، باستهداف أي قوة أجنبية على أراضي أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "إدراكًا منهم (ستارمر وماكرون وزيلينسكي)، أن هذا السيناريو غير مقبول بالنسبة لروسيا، يستخدم البريطانيون هذا الإعلان، كأداة أخرى لتقويض عملية السلام التي تشارك فيها الولايات المتحدة، ومواصلة القتال حتى مقتل آخر أوكراني".

وتابعت زاخاروفا: "ستعتبر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية، ولن يكون العنصر البريطاني استثناء.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
ترامب: روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا على عكس زيلينسكي
03:21 GMT
وأردفت زاخاروفا: "تحركات أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين لتعزيز الموارد العسكرية والمالية لنظام كييف أبلغ من أي كلام منافق عن الرغبة في السلام، (هذا الدعم) أبلغ من أي تصريحات أو بيانات".
وأضافت زاخاروفا: "إن استمرار تشغيل مطار جيشوف في بولندا دون انقطاع، والذي يمر عبره تدفق مستمر من الشحنات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022، دليل على أن الغرب لا يرغب في إنهاء الصراع، ولا في أي سلام، ولم يرغب فيه قط".
ندعو السلطات البريطانية إلى التخلي عن التوترات الدولية والعودة إلى إطار الحوار القائم على الاحترام والمساواة - إن كانوا لا يزالون يتذكرون ما يعنيه ذلك - مع الاعتراف بمسؤوليتهم عن الحفاظ على أسس النظام العالمي لما بعد الحرب.
وأردفت زاخاروفا: "بدأت لندن بدراسة إمكانية استخدام العقوبات الوطنية وقوانين مكافحة غسل الأموال كذريعة قانونية لنشر القوات العسكرية البريطانية لاحتجاز السفن في أعالي البحار التي، من وجهة نظر لندن، تتحايل على القيود الأحادية غير القانونية التي تفرضها القوى الغربية نفسها".
ونوهت إلى أن هذا التفكير "ينصبّ بالدرجة الأولى على الإضرار بالمصالح الروسية. وسنعتبر تنفيذ هذه النوايا العدوانية انتهاكًا صريحًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала