https://sarabic.ae/20260115/الرئيس-التنفيذي-لشركة-أماك-السعودية-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن--التحديات-التي-تواجه-قطاع-التعدين-عالميا-1109269531.html
الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن التحديات التي تواجه قطاع التعدين عالميا
الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن التحديات التي تواجه قطاع التعدين عالميا
سبوتنيك عربي
قال جيفري داي، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" السعودية، إن قطاع التعدين العالمي يواجه في المرحلة الراهنة مجموعة من التحديات المتشابكة، يأتي في مقدمتها النقص... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T14:12+0000
2026-01-15T14:12+0000
2026-01-15T14:12+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109269703_15:0:877:485_1920x0_80_0_0_43a4c3748792f9caeda749a5b4e38ba0.jpg
وأوضح داي، اليوم الخميس، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن تدفقات رأس المال تمثل تحديا محوريا آخر، نظرا لكونها عابرة للحدود، وهو ما يفرض على الدول والشركات العمل على تطوير مشاريع قادرة على جذب الاستثمارات الدولية في ظل المنافسة الشديدة بين الأسواق، مشيرا إلى أن المستثمرين يوجهون أموالهم نحو المشاريع التي تحقق أفضل العوائد.وأضاف أن تصاعد ما يعرف بـ "توطين الموارد" بات عاملا مؤثرا في قرارات الاستثمار داخل قطاع التعدين، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تتطلب تعاملا أكثر تعقيدا وتنسيقا على المستوى الحكومي، من خلال حوارات بين الدول لوضع أطر توازن بين حماية الموارد الوطنية وضمان جاذبية الاستثمار.وتطرق داي إلى الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مؤكدا أن المعدن الأصفر لا يزال ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي، وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة في الطلب عليه، معتبرا أن جزءا كبيرا من هذه القفزات السعرية يرتبط بالتوترات العالمية الراهنة.وأشار إلى أن قطاع التعدين بطبيعته له دورات صعودا وهبوطا وأن فترات التراجع يعقبها انتعاش في أسعار السلع، ما يجعل الاستثمار في هذا المجال لعبة طويلة الأجل تتطلب تنوعا في المحافظ السلعية، والعمل في بيئات مستقرة، وإدارة المخاطر الجيوسياسية بفعالية.وختم الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" بالتأكيد أن المشاريع الجيدة ستظل قادرة على الحصول على التمويل، سواء من رأس المال المحلي أو الدولي، داعيًا إلى تطوير آليات مالية مرنة وحوار دولي مسؤول لمعالجة التحديات المرتبطة "بتوطين الموارد" وضمان استدامة القطاع.واستضافت السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
https://sarabic.ae/20260115/رئيس-هيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-أهداف-مؤتمر-التعدين-الدولي-1109266899.html
https://sarabic.ae/20260114/موتمر-التعدين-الدولي-بالرياض-تفاصيل-الاجتماع-الوزاري-بمشاركة-100-دولة-1109219233.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109269703_172:0:819:485_1920x0_80_0_0_e920964a97a49740db9b265a78a8ee90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن التحديات التي تواجه قطاع التعدين عالميا
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال جيفري داي، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" السعودية، إن قطاع التعدين العالمي يواجه في المرحلة الراهنة مجموعة من التحديات المتشابكة، يأتي في مقدمتها النقص المتزايد في الكفاءات والكوادر المؤهلة، بالتزامن مع تسارع نشاط الصناعة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من صعوبة استقطاب العاملين القادرين على دعم عمليات التوسع والنمو.
وأوضح داي، اليوم الخميس، في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن تدفقات رأس المال تمثل تحديا محوريا آخر، نظرا لكونها عابرة للحدود، وهو ما يفرض على الدول والشركات العمل على تطوير مشاريع قادرة على جذب الاستثمارات الدولية في ظل المنافسة الشديدة بين الأسواق، مشيرا إلى أن المستثمرين يوجهون أموالهم نحو المشاريع التي تحقق أفضل العوائد.
وأضاف أن تصاعد ما يعرف بـ "توطين الموارد" بات عاملا مؤثرا في قرارات الاستثمار
داخل قطاع التعدين، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تتطلب تعاملا أكثر تعقيدا وتنسيقا على المستوى الحكومي، من خلال حوارات بين الدول لوضع أطر توازن بين حماية الموارد الوطنية وضمان جاذبية الاستثمار.
وتطرق داي إلى الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مؤكدا أن المعدن الأصفر لا يزال ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي، وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة في الطلب عليه، معتبرا أن جزءا كبيرا من هذه القفزات السعرية يرتبط بالتوترات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن قطاع التعدين بطبيعته له دورات صعودا وهبوطا وأن فترات التراجع يعقبها انتعاش في أسعار السلع، ما يجعل الاستثمار في هذا المجال لعبة طويلة الأجل تتطلب تنوعا في المحافظ السلعية، والعمل في بيئات مستقرة، وإدارة المخاطر الجيوسياسية بفعالية.
وختم الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" بالتأكيد أن المشاريع الجيدة ستظل قادرة على الحصول على التمويل، سواء من رأس المال المحلي أو الدولي، داعيًا إلى تطوير آليات مالية مرنة وحوار دولي مسؤول لمعالجة التحديات المرتبطة "بتوطين الموارد" وضمان استدامة القطاع.
واستضافت السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين
الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.