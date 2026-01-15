رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهداف مؤتمر التعدين الدولي

عربي
بث مباشر... بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب في روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/رئيس-هيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-أهداف-مؤتمر-التعدين-الدولي-1109266899.html
رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهداف مؤتمر التعدين الدولي
رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهداف مؤتمر التعدين الدولي
سبوتنيك عربي
قال عبد الله بن مظفر الشمراني، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن الهيئة تمكنت من إجراء مسح لـ "الدرع العربي" رغم التحديات التي واجهتها، مشيرا إلى أن... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T13:15+0000
2026-01-15T13:15+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حوارات
السعودية
أخبار السعودية اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109266718_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0f7db6da0291e5867ee6d540a0f21f9a.jpg
وتابع، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تستضيفه الرياض، النتائج كانت إيجابية ونحن الآن بصدد الانتقال للمرحلة الثانية في بعض الأماكن التي كانت بالفعل واعدة.وتحدث الشمراني عن قطاع المسح الجيولوجي في المملكة العربية السعودية وأهم الاستراتيجيات والخطط التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن.إلى نص الحوار:لو تحدثنا عن التعاون مع الجانب الروسي للاستفادة من خبراته وهل هناك أفق لتعزيزه؟نحن منفتحون على كل الدول، على كل من لديه رغبة في التعاون وإنتاج شيء يستفيد منه العالم، نحن منفتحون عليه. ورأينا هنا الكثير من الشركات، أكثر من 100 دولة ومنهم شركات روسية متواجدين معنا هنا، وصار بعض الأعمال بين الجهات للوصول إلى منطقة تخدم الطرفين.نحن نتحدث اليوم عن مستقبل المعادن، التحديات، التمويل، الكثير من الأمور، ولكن فيما يتعلق بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة، كيف تؤثر على أسعار المعادن مثل الذهب والنفط؟ وكيف ترون الترقب والاحتياطات لمثل هذه التقلبات؟لنبق بعيدين عن السياسة.لا نتحدث سياسة.. أتحدث عن الارتدادات على الأسعار والعمل في مجال المعادن والاستخراج والاستدامة.العالم في حاجة إلى الطاقة، وإلى الطاقة المتجددة، وللوصول لهذه المرحلة يجب من وجود المعادن. العالم فيه طلب عال الآن على المعادن. ومن جهة أخرى، هناك نقص في الكفاءات أو العمالة الماهرة والجيولوجيين المهرة الذين يساعدون في الحصول على المعلومات الجيولوجية.إضافة لذلك، التكنولوجيا المتوفرة في وقتنا الحاضر لأعمال الجيولوجيا قد تكون متأخرة بعض الشيء عن بقية العلوم. ولكن بسبب الزخم والتوجه الذي نراه الآن في العالم نحو المعادن، أنا متأكد أنه سيكون هناك اهتمام بتطوير التقنيات الناشئة واستغلالها الاستغلال الصحيح لخدمة البشرية.وبالنسبة للأسعار، نلاحظ أنها ترتفع، ولكن من خبرة بسيطة في بعض المواد، الأسعار متقلبة من وقت لآخر بناء على الحاجة، "عرض وطلب"، وفي النهاية. إذا توفرت المواد تنقص الأسعار، وهذا ما سنواجهه في المستقبل، وبسبب الطلب المتزايد الآن لا أحد يدري إلى أين ستتجه الأسعار.في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة، هناك اهتمام كبير بالمعادن ودورها، ولكن فيما يتعلق بالبنية التحتية والتمويل، هل يمكن للسعودية أن تشارك مع مؤسسات دولية في دعم البنية التحتية لاستخراج المعادن ودعم خطط التنمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط؟لاحظنا في هذا المؤتمر (مؤتمر التعدين الدولي) وجود جمع من الحكومات والممولين والشركات، والهدف كان إيجاد منصة تجمع هذه الأطراف للتشارك في الوصول إلى النجاح.ما نراه اليوم هو وجود تمويلات من كل الدول، الجميع لديه استعداد أن يمول ويمكن، ولكن الشيء الأساسي هو "القيمة المضافة" والحاجة التي ينظر إليها الجميع، ومادامت هذه الأشياء متوفرة والجميع على رؤية واحدة، أعتقد أن التمويل لن يكون فيه صعوبة.حول التعاون مع روسيا... هي تمتلك خبرة طويلة في النفط والطاقة... هل يمكن تعزيز التعاون معها للاستفادة من هذه الخبرات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط؟نحن نقول إن العلم والجيولوجيا لا تعرف مكانا وليس لها حدود. نحن نعيش جميعا على أرض واحدة، والمعلومة في أي مكان في العالم لها إضافة.قد تتشابه الجيولوجيا في روسيا والسعودية والمغرب وأمريكا، وهذا يساعد علماء الجيولوجيا على تبادل المعلومات، وهذا ما نسعى له الآن، وهو أن نجمع قادة هيئات المسح الجيولوجي في العالم لنعمل سويا لمعرفة أرضنا والاستفادة من ثرواتها.وتستضيف السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
https://sarabic.ae/20260113/انطلاق-مؤتمر-التعدين-الدولي-في-الرياض-صور-1109183600.html
https://sarabic.ae/20260114/موتمر-التعدين-الدولي-بالرياض-تفاصيل-الاجتماع-الوزاري-بمشاركة-100-دولة-1109219233.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109266718_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e2a7a7833047d0b7352a2a71dcb8843a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حوارات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حوارات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا

رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهداف مؤتمر التعدين الدولي

13:15 GMT 15.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعبد الله بن مظفر الشمراني رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
عبد الله بن مظفر الشمراني رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال عبد الله بن مظفر الشمراني، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن الهيئة تمكنت من إجراء مسح لـ "الدرع العربي" رغم التحديات التي واجهتها، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى غطت مساحة 630 ألف كيلومترا مربعا.
وتابع، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تستضيفه الرياض، النتائج كانت إيجابية ونحن الآن بصدد الانتقال للمرحلة الثانية في بعض الأماكن التي كانت بالفعل واعدة.
وتحدث الشمراني عن قطاع المسح الجيولوجي في المملكة العربية السعودية وأهم الاستراتيجيات والخطط التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن.

إلى نص الحوار:

لو تحدثنا عن التعاون مع الجانب الروسي للاستفادة من خبراته وهل هناك أفق لتعزيزه؟
نحن منفتحون على كل الدول، على كل من لديه رغبة في التعاون وإنتاج شيء يستفيد منه العالم، نحن منفتحون عليه. ورأينا هنا الكثير من الشركات، أكثر من 100 دولة ومنهم شركات روسية متواجدين معنا هنا، وصار بعض الأعمال بين الجهات للوصول إلى منطقة تخدم الطرفين.
مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
انطلاق "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض... صور
13 يناير, 08:13 GMT
نحن نتحدث اليوم عن مستقبل المعادن، التحديات، التمويل، الكثير من الأمور، ولكن فيما يتعلق بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة، كيف تؤثر على أسعار المعادن مثل الذهب والنفط؟ وكيف ترون الترقب والاحتياطات لمثل هذه التقلبات؟
لنبق بعيدين عن السياسة.
لا نتحدث سياسة.. أتحدث عن الارتدادات على الأسعار والعمل في مجال المعادن والاستخراج والاستدامة.
العالم في حاجة إلى الطاقة، وإلى الطاقة المتجددة، وللوصول لهذه المرحلة يجب من وجود المعادن. العالم فيه طلب عال الآن على المعادن. ومن جهة أخرى، هناك نقص في الكفاءات أو العمالة الماهرة والجيولوجيين المهرة الذين يساعدون في الحصول على المعلومات الجيولوجية.
إضافة لذلك، التكنولوجيا المتوفرة في وقتنا الحاضر لأعمال الجيولوجيا قد تكون متأخرة بعض الشيء عن بقية العلوم. ولكن بسبب الزخم والتوجه الذي نراه الآن في العالم نحو المعادن، أنا متأكد أنه سيكون هناك اهتمام بتطوير التقنيات الناشئة واستغلالها الاستغلال الصحيح لخدمة البشرية.
وبالنسبة للأسعار، نلاحظ أنها ترتفع، ولكن من خبرة بسيطة في بعض المواد، الأسعار متقلبة من وقت لآخر بناء على الحاجة، "عرض وطلب"، وفي النهاية. إذا توفرت المواد تنقص الأسعار، وهذا ما سنواجهه في المستقبل، وبسبب الطلب المتزايد الآن لا أحد يدري إلى أين ستتجه الأسعار.
في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة، هناك اهتمام كبير بالمعادن ودورها، ولكن فيما يتعلق بالبنية التحتية والتمويل، هل يمكن للسعودية أن تشارك مع مؤسسات دولية في دعم البنية التحتية لاستخراج المعادن ودعم خطط التنمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط؟
لاحظنا في هذا المؤتمر (مؤتمر التعدين الدولي) وجود جمع من الحكومات والممولين والشركات، والهدف كان إيجاد منصة تجمع هذه الأطراف للتشارك في الوصول إلى النجاح.
ما نراه اليوم هو وجود تمويلات من كل الدول، الجميع لديه استعداد أن يمول ويمكن، ولكن الشيء الأساسي هو "القيمة المضافة" والحاجة التي ينظر إليها الجميع، ومادامت هذه الأشياء متوفرة والجميع على رؤية واحدة، أعتقد أن التمويل لن يكون فيه صعوبة.
موتمر التعدين الدولي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
موتمر التعدين الدولي بالرياض… تفاصيل الاجتماع الوزاري بمشاركة 100 دولة
أمس, 07:02 GMT
حول التعاون مع روسيا... هي تمتلك خبرة طويلة في النفط والطاقة... هل يمكن تعزيز التعاون معها للاستفادة من هذه الخبرات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط؟
نحن نقول إن العلم والجيولوجيا لا تعرف مكانا وليس لها حدود. نحن نعيش جميعا على أرض واحدة، والمعلومة في أي مكان في العالم لها إضافة.
قد تتشابه الجيولوجيا في روسيا والسعودية والمغرب وأمريكا، وهذا يساعد علماء الجيولوجيا على تبادل المعلومات، وهذا ما نسعى له الآن، وهو أن نجمع قادة هيئات المسح الجيولوجي في العالم لنعمل سويا لمعرفة أرضنا والاستفادة من ثرواتها.
وتستضيف السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала