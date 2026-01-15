https://sarabic.ae/20260115/وزير-المناجم-الليبيري-نفتح-أبواب-الاستثمار-في-المعادن-الاستراتيجية-دون-تسييس-أو-صراعات-دولية-1109263454.html

وزير المناجم الليبيري: نفتح أبواب الاستثمار في المعادن الاستراتيجية دون تسييس أو صراعات دولية

وزير المناجم الليبيري: نفتح أبواب الاستثمار في المعادن الاستراتيجية دون تسييس أو صراعات دولية

أكد وزير المناجم في جمهورية ليبيريا ماتينوكاي تينجبان، أن بلاده تعتمد استراتيجية منفتحة لجذب الاستثمارات في قطاع المعادن الاستراتيجية، في ظل التنافس العالمي... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

جاءت تصريحات تينجبان، لـ "سبوتنيك"، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة على المعادن الحرجة مثل الليثيوم والغاليوم، والاستراتيجيات العالمية المتاحة حاليا لتنويع الإمدادات وتقليل المخاطر.وقال تينجبان إن ليبيريا تمتلك إمكانات معدنية كبيرة لم تستغل بعد بالشكل الكافي، في ظل غياب دراسات جيولوجية تفصيلية توفر البيانات العلمية اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية، خاصة مع التوجه نحو تطوير سلاسل القيمة المحلية، موضحا أن الحكومة تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب وبناء ثقة المستثمرين من خلال ضمان أمن الاستثمارات وحقوق الامتياز.وأضاف الوزير أن بلاده ملتزمة قانونيا بتأمين حيازة الاستثمارات وربط قطاع التعدين بأدوات التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القيمة المضافة داخل ليبيريا، مع تشجيع التصنيع المحلي بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.وأشار تينجبان إلى أن اعتماد الدول الأفريقية على تصدير الخامات دون تصنيع أدى إلى تضييق الإيرادات العامة، لافتا إلى أن ليبيريا لم تصل إلى ميزانية سنوية بقيمة مليار دولار إلا مؤخرا، رغم امتلاكها موارد طبيعية قادرة على رفع مستوى الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة.وحذر وزير المناجم من تسييس التنافس الدولي على المعادن داخل الأراضي الليبيرية، مؤكدا أن بلاده ترحب بجميع الشركاء دون انحياز، لكنها ترفض أن تكون ساحة صراع بين القوى الكبرى، داعيا إلى إدارة رشيدة ومسؤولة لقطاع التعدين تحقق أثرا تنمويا ينعكس على المواطنين ويخدم الاقتصاد الوطني.وتستضيف السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.

