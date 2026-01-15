https://sarabic.ae/20260115/الصين-نعارض-فرض-الإرادة-والعودة-إلى-منطق-شريعة-الغاب-في-التعامل-مع-إيران-1109288516.html

الصين: نعارض فرض الإرادة والعودة إلى منطق شريعة الغاب في التعامل مع إيران

قال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة سون لي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى منطق "شريعة الغاب"، وذلك على... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف الدبلوماسي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث الوضع في إيران: "نحن نعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، ونعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى، ونعارض أي تراجع بالعالم إلى قوانين الغاب".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وتوقف الإنترنت عن العمل في البلاد في اليوم نفسه.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، رافقتها شعارات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاضطرابات.واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء تنظيم الاضطرابات، قبل أن تعلن في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

