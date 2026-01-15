الصين: نعارض فرض الإرادة والعودة إلى منطق شريعة الغاب في التعامل مع إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين: نعارض فرض الإرادة والعودة إلى منطق شريعة الغاب في التعامل مع إيران
الصين: نعارض فرض الإرادة والعودة إلى منطق شريعة الغاب في التعامل مع إيران
قال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة سون لي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى منطق "شريعة الغاب"، وذلك على... 15.01.2026
وأضاف الدبلوماسي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث الوضع في إيران: "نحن نعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، ونعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى، ونعارض أي تراجع بالعالم إلى قوانين الغاب".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وتوقف الإنترنت عن العمل في البلاد في اليوم نفسه.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، رافقتها شعارات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاضطرابات.واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء تنظيم الاضطرابات، قبل أن تعلن في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
قال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة سون لي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى منطق "شريعة الغاب"، وذلك على خلفية التهديدات الأمريكية لإيران.
وأضاف الدبلوماسي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث الوضع في إيران: "نحن نعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، ونعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى، ونعارض أي تراجع بالعالم إلى قوانين الغاب".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
روسيا: واشنطن تصعد التوتر حول إيران وتستخدم مجلس الأمن لتبرير تدخل عسكري
22:17 GMT
وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وتوقف الإنترنت عن العمل في البلاد في اليوم نفسه.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، رافقتها شعارات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاضطرابات.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء تنظيم الاضطرابات، قبل أن تعلن في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
