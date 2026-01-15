https://sarabic.ae/20260115/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يشهد-محاكاة-سيناريو-هجوم-صاروخي-على-بلاده-1109281138.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يشهد محاكاة سيناريو هجوم صاروخي على بلاده
رئيس الأركان الإسرائيلي يشهد محاكاة سيناريو هجوم صاروخي على بلاده
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، أن الجيش "على أهبة الاستعداد" للدفاع عن البلاد، مشددا على أن القوات الجوية وبقية وحدات الجيش تمثل...
وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة لكتيبة "السهم" التابعة لمنظومة الدفاع الجوي، حيث استعرض جاهزية القوات.كما شارك زامير في تدريب محاكى لهجوم صاروخي على إسرائيل، مؤكدا "أهمية الاستعداد الفوري لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة"، وفقا لبيان من الجيش الإسرائيلي.ومع تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وإيران، يتوقع مراقبون أن تشن تل أبيب ضربة عسكرية جديدة على طهران في الفترة القادمة.ويطرح البعض تساؤلات عن السيناريوهات المتوقعة للمعركة الجديدة بين الطرفين، التي أكدت في مجملها حتمية المواجهة بين الطرفين، بيد أنها قد تكون مؤجلة حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات".وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى خشية تحويل إيران لنيرانها صوب بلاده.وذكرت القناة الإسرائيلية "i24news"، أن هناك حالة من التأهب القصوى داخل المؤسسة العسكرية الإسرئيلية خشية تحويل إيران صواريخها صوب إسرائيل نفسها.
رئيس الأركان الإسرائيلي يشهد محاكاة سيناريو هجوم صاروخي على بلاده
