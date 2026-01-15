رئيس الأركان الإسرائيلي يشهد محاكاة سيناريو هجوم صاروخي على بلاده

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
رئيس الأركان الإسرائيلي يشهد محاكاة سيناريو هجوم صاروخي على بلاده
رئيس الأركان الإسرائيلي يشهد محاكاة سيناريو هجوم صاروخي على بلاده
وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة لكتيبة "السهم" التابعة لمنظومة الدفاع الجوي، حيث استعرض جاهزية القوات.كما شارك زامير في تدريب محاكى لهجوم صاروخي على إسرائيل، مؤكدا "أهمية الاستعداد الفوري لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة"، وفقا لبيان من الجيش الإسرائيلي.ومع تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وإيران، يتوقع مراقبون أن تشن تل أبيب ضربة عسكرية جديدة على طهران في الفترة القادمة.ويطرح البعض تساؤلات عن السيناريوهات المتوقعة للمعركة الجديدة بين الطرفين، التي أكدت في مجملها حتمية المواجهة بين الطرفين، بيد أنها قد تكون مؤجلة حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات".وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى خشية تحويل إيران لنيرانها صوب بلاده.وذكرت القناة الإسرائيلية "i24news"، أن هناك حالة من التأهب القصوى داخل المؤسسة العسكرية الإسرئيلية خشية تحويل إيران صواريخها صوب إسرائيل نفسها.
رئيس الأركان الإسرائيلي يشهد محاكاة سيناريو هجوم صاروخي على بلاده

18:43 GMT 15.01.2026
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، أن الجيش "على أهبة الاستعداد" للدفاع عن البلاد، مشددا على أن القوات الجوية وبقية وحدات الجيش تمثل حصنا منيعا لأمن إسرائيل.
وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة لكتيبة "السهم" التابعة لمنظومة الدفاع الجوي، حيث استعرض جاهزية القوات.
كما شارك زامير في تدريب محاكى لهجوم صاروخي على إسرائيل، مؤكدا "أهمية الاستعداد الفوري لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة"، وفقا لبيان من الجيش الإسرائيلي.
ومع تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وإيران، يتوقع مراقبون أن تشن تل أبيب ضربة عسكرية جديدة على طهران في الفترة القادمة.
ويطرح البعض تساؤلات عن السيناريوهات المتوقعة للمعركة الجديدة بين الطرفين، التي أكدت في مجملها حتمية المواجهة بين الطرفين، بيد أنها قد تكون مؤجلة حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات".
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
إسرائيل وإيران.. سيناريوهات المواجهة العسكرية والتصعيد الكلامي
6 يناير, 21:32 GMT
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".
وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى خشية تحويل إيران لنيرانها صوب بلاده.
وذكرت القناة الإسرائيلية "i24news"، أن هناك حالة من التأهب القصوى داخل المؤسسة العسكرية الإسرئيلية خشية تحويل إيران صواريخها صوب إسرائيل نفسها.
