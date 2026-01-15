عربي
"رالي فزان" ينطلق من سبها بمشاركة محلية ودولية لتنشيط السياحة الصحراوية.. صور
"رالي فزان" ينطلق من سبها بمشاركة محلية ودولية لتنشيط السياحة الصحراوية.. صور
سبوتنيك عربي
تشهد مدن ومناطق الجنوب الليبي خلال السنوات الأخيرة ازدهارا ملحوظا في ثقافة سباقات الرالي، التي تحولت من مجرد منافسات رياضية إلى مبادرات فاعلة لتنشيط السياحة... 15.01.2026
من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لـ"رالي فزان"، علي النالوتي، إن "فعاليات الرالي انطلقت، اليوم الخميس، من وسط مدينة سبها، بحضور مشاركين محليين من مختلف مدن ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، إلى جانب مشاركين دوليين، ضمن فئتي الدراجات النارية والسيارات الرباعية الدفع".وأضاف النالوتي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "يوم غد الجمعة سيخصص للكشف الفني على سيارات المتسابقين، على أن تبدأ جولات السباق الفعلية يوم السبت، بمسافة إجمالية تصل إلى نحو 1400 كيلومتر، موزعة على 5 مراحل"، مؤكدا أن "الفعاليات ستستمر لمدة تقارب 5 أيام، في أجواء تنظيمية تهدف إلى إنجاح الحدث، وتعزيز حضور السياحة الصحراوية في الجنوب الليبي".مواصفات دوليةمن جهته، قال رئيس لجنة التحكيم، وليد الجلاح، إن "رالي العام الحالي يختلف بشكل واضح عن جميع النسخ السابقة"، مشيرا إلى أن "النسخة الـ14 شهدت إدخال تقنيات حديثة تحاكي معايير التنظيم الدولي".وأضاف أن "الرالي يتضمن 4 مسارات وعرة، تشكل اختبارات حقيقية لقدرات المتسابقين، وتحمل في الوقت ذاته تحديات رياضية كبيرة تسهم في التعريف بالسياحة الصحراوية في الجنوب الليبي".وأكد رئيس لجنة التحكيم أن "هذه النسخة تشهد حضورا واسعا ومشاركة لافتة"، معتبرا أنها "تمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخ الماضية"، وشدد على أن "رالي فزان" بات يُصنّف كرالي دولي معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات".
"رالي فزان" ينطلق من سبها بمشاركة محلية ودولية لتنشيط السياحة الصحراوية.. صور

15:12 GMT 15.01.2026
تشهد مدن ومناطق الجنوب الليبي خلال السنوات الأخيرة ازدهارا ملحوظا في ثقافة سباقات الرالي، التي تحولت من مجرد منافسات رياضية إلى مبادرات فاعلة لتنشيط السياحة الصحراوية والتعريف بالمقومات الطبيعية للمنطقة، وفي هذا الإطار، انطلقت بمدينة سبها فعاليات "رالي فزان"، بمشاركة واسعة من متسابقين ليبيين ودوليين.
من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لـ"رالي فزان"، علي النالوتي، إن "فعاليات الرالي انطلقت، اليوم الخميس، من وسط مدينة سبها، بحضور مشاركين محليين من مختلف مدن ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، إلى جانب مشاركين دوليين، ضمن فئتي الدراجات النارية والسيارات الرباعية الدفع".
وأضاف النالوتي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "يوم غد الجمعة سيخصص للكشف الفني على سيارات المتسابقين، على أن تبدأ جولات السباق الفعلية يوم السبت، بمسافة إجمالية تصل إلى نحو 1400 كيلومتر، موزعة على 5 مراحل"، مؤكدا أن "الفعاليات ستستمر لمدة تقارب 5 أيام، في أجواء تنظيمية تهدف إلى إنجاح الحدث، وتعزيز حضور السياحة الصحراوية في الجنوب الليبي".
من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم، وليد الجلاح، إن "رالي العام الحالي يختلف بشكل واضح عن جميع النسخ السابقة"، مشيرا إلى أن "النسخة الـ14 شهدت إدخال تقنيات حديثة تحاكي معايير التنظيم الدولي".

وتابع الجلاح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "جرى اعتماد أنظمة إلكترونية متطورة، تشمل أنظمة التتبع والإنقاذ، إلى جانب منظومة تحكيم إلكتروني، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والدقة في إدارة السباقات".

وأضاف أن "الرالي يتضمن 4 مسارات وعرة، تشكل اختبارات حقيقية لقدرات المتسابقين، وتحمل في الوقت ذاته تحديات رياضية كبيرة تسهم في التعريف بالسياحة الصحراوية في الجنوب الليبي".
وأكد رئيس لجنة التحكيم أن "هذه النسخة تشهد حضورا واسعا ومشاركة لافتة"، معتبرا أنها "تمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخ الماضية"، وشدد على أن "رالي فزان" بات يُصنّف كرالي دولي معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات".
