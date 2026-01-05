https://sarabic.ae/20260105/اختتام-فعاليات-رالي-فسانيا-في-دورته-الثانية-بالجنوب-الليبي-1108923081.html

اختتام فعاليات "رالي فسانيا" في دورته الثانية بالجنوب الليبي

اختتام فعاليات "رالي فسانيا" في دورته الثانية بالجنوب الليبي

سبوتنيك عربي

اختُتمت فعاليات الدورة الثانية من "رالي فسانيا" لعام 2026، التي احتضنتها منطقة تكركيبة في الجنوب الليبي، بمشاركة واسعة من متسابقين ليبيين ودوليين. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T08:30+0000

2026-01-05T08:30+0000

2026-01-05T08:31+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108921485_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eec41e643a69669565a208c239c43cce.jpg

في حدث رياضي صحراوي، أكد حضوره المتنامي على خارطة رياضات المحركات والسياحة الصحراوية في البلاد.وشهد الرالي، الذي انطلقت فعالياته وسط أجواء تنظيمية مميزة وحضور رسمي وشعبي لافت، منافسات قوية بين المشاركين على المسارات الصحراوية، عكست روح التحدي والمغامرة، وأسهمت في إبراز الإمكانيات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها مناطق الجنوب الليبي.وأكد منظمو الرالي أن هذه الدورة مثلت خطوة مهمة نحو ترسيخ رالي فسانيا كحدث رياضي سنوي، يسهم في تنشيط السياحة المحلية، ويدعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تعزيز صورة ليبيا كوجهة واعدة لرياضات الصحراء والمغامرات.من جانبه، قال مصدق الزعيتري، رئيس الجمعية العمومية لرالي فسانيا الصحراوي، إن النتائج العامة للرالي جاءت ممتازة، وشهدت منافسة قوية اتسمت بالاحترافية العالية بين المشاركين.وأوضح أن المتسابق سيف الدين دربال من الجزائر حصد المركز الأول، فيما حلّ الكابتن إبراهيم بروية في المركز الثاني، والكابتن محمد الحطاب في المركز الثالث، وذلك ضمن فئة الدراجات.وأضاف الزعيتري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن جميع المعطيات أكدت أن "رالي فسانيا" يعتمد حاليًا على أحدث وسائل التحكيم المعتمدة ضمن المنظومة العالمية المستخدمة في سباقات الراليات، بما في ذلك أنظمة تحديد مواقع المتسابقين ومتابعتهم بشكل لحظي، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الإلكترونية، وبمرافقة فرق الطب والطوارئ والمتابعة والإنقاذ.وأكد أن النتائج التي حققها الرالي تعد ممتازة جدا وفق المقاييس والمعايير الدولية، معربًا عن أمله في أن يحظى رالي فسانيا بمزيد من الدعم والرعاية من قبل الدولة، بما يسهم في تطويره وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.تحديات وإصرارفيما قال وهاب مصطفى، عضو اللجنة التنظيمية والمدير السابق لرالي فسانيا، إن فعاليات الدورة الثانية من "رالي فسانيا" 2026 اختُتمت بنجاح، رغم التحديات اللوجستية التي واجهت اللجنة المنظمة في بداية الحدث، وعلى رأسها نقص الوقود، ما استدعى تأجيل انطلاق الرالي لمدة يوم واحد عن الموعد المحدد سلفا.وأوضح مصطفى، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة حرصت على ضمان سلامة المشاركين وسير المنافسات بشكل منظم حتى اختتام الفعاليات دون تسجيل مشكلات تُذكر، وأشار إلى أن الرالي شهد مشاركة متسابقين من خارج ليبيا، لافتا إلى مشاركة فرق من الجزائر إلى جانب المتسابقين الليبيين، وهو ما يعكس البعد الإقليمي المتنامي للرالي.وأكد أن نجاح هذه الدورة يمثل دافعا لتطوير رالي فسانيا في النسخ المقبلة، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة وتحسين الجوانب التنظيمية، بما يعزز مكانة الرالي كحدث رياضي صحراوي بارز على المستويين المحلي والدولي.يُذكر أن "رالي فسانيا" في دورته الثانية حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين، وسط آمال بتوسيع نطاق المشاركة الدولية وتطوير الحدث في الدورات المقبلة، بما يواكب المعايير المعتمدة في الراليات الصحراوية الإقليمية والدولية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار