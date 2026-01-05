عربي
أمساليوم
بث مباشر
اختتام فعاليات "رالي فسانيا" في دورته الثانية بالجنوب الليبي
اختتام فعاليات "رالي فسانيا" في دورته الثانية بالجنوب الليبي

08:30 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 08:31 GMT 05.01.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
اختُتمت فعاليات الدورة الثانية من "رالي فسانيا" لعام 2026، التي احتضنتها منطقة تكركيبة في الجنوب الليبي، بمشاركة واسعة من متسابقين ليبيين ودوليين.
في حدث رياضي صحراوي، أكد حضوره المتنامي على خارطة رياضات المحركات والسياحة الصحراوية في البلاد.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وشهد الرالي، الذي انطلقت فعالياته وسط أجواء تنظيمية مميزة وحضور رسمي وشعبي لافت، منافسات قوية بين المشاركين على المسارات الصحراوية، عكست روح التحدي والمغامرة، وأسهمت في إبراز الإمكانيات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها مناطق الجنوب الليبي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد منظمو الرالي أن هذه الدورة مثلت خطوة مهمة نحو ترسيخ رالي فسانيا كحدث رياضي سنوي، يسهم في تنشيط السياحة المحلية، ويدعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تعزيز صورة ليبيا كوجهة واعدة لرياضات الصحراء والمغامرات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
من جانبه، قال مصدق الزعيتري، رئيس الجمعية العمومية لرالي فسانيا الصحراوي، إن النتائج العامة للرالي جاءت ممتازة، وشهدت منافسة قوية اتسمت بالاحترافية العالية بين المشاركين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح أن المتسابق سيف الدين دربال من الجزائر حصد المركز الأول، فيما حلّ الكابتن إبراهيم بروية في المركز الثاني، والكابتن محمد الحطاب في المركز الثالث، وذلك ضمن فئة الدراجات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف الزعيتري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن جميع المعطيات أكدت أن "رالي فسانيا" يعتمد حاليًا على أحدث وسائل التحكيم المعتمدة ضمن المنظومة العالمية المستخدمة في سباقات الراليات، بما في ذلك أنظمة تحديد مواقع المتسابقين ومتابعتهم بشكل لحظي، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الإلكترونية، وبمرافقة فرق الطب والطوارئ والمتابعة والإنقاذ.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد أن النتائج التي حققها الرالي تعد ممتازة جدا وفق المقاييس والمعايير الدولية، معربًا عن أمله في أن يحظى رالي فسانيا بمزيد من الدعم والرعاية من قبل الدولة، بما يسهم في تطويره وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تحديات وإصرار
فيما قال وهاب مصطفى، عضو اللجنة التنظيمية والمدير السابق لرالي فسانيا، إن فعاليات الدورة الثانية من "رالي فسانيا" 2026 اختُتمت بنجاح، رغم التحديات اللوجستية التي واجهت اللجنة المنظمة في بداية الحدث، وعلى رأسها نقص الوقود، ما استدعى تأجيل انطلاق الرالي لمدة يوم واحد عن الموعد المحدد سلفا.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح مصطفى، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة حرصت على ضمان سلامة المشاركين وسير المنافسات بشكل منظم حتى اختتام الفعاليات دون تسجيل مشكلات تُذكر، وأشار إلى أن الرالي شهد مشاركة متسابقين من خارج ليبيا، لافتا إلى مشاركة فرق من الجزائر إلى جانب المتسابقين الليبيين، وهو ما يعكس البعد الإقليمي المتنامي للرالي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد أن نجاح هذه الدورة يمثل دافعا لتطوير رالي فسانيا في النسخ المقبلة، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة وتحسين الجوانب التنظيمية، بما يعزز مكانة الرالي كحدث رياضي صحراوي بارز على المستويين المحلي والدولي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فسانيا بليبيا
رالي فسانيا بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رالي فسانيا بليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
يُذكر أن "رالي فسانيا" في دورته الثانية حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين، وسط آمال بتوسيع نطاق المشاركة الدولية وتطوير الحدث في الدورات المقبلة، بما يواكب المعايير المعتمدة في الراليات الصحراوية الإقليمية والدولية.
