نائب لبناني سابق: المطلوب من زيلينسكي الذهاب بجرأة للتوقيع على اتفاقية سلام وإلا أوكرانيا هي الخاسرة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
نائب لبناني سابق: المطلوب من زيلينسكي الذهاب بجرأة للتوقيع على اتفاقية سلام وإلا أوكرانيا هي الخاسرة
نائب لبناني سابق: المطلوب من زيلينسكي الذهاب بجرأة للتوقيع على اتفاقية سلام وإلا أوكرانيا هي الخاسرة
علق النائب والمستشار الرئاسي اللبناني السابق، أمل أبو زيد، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطرحه تجاوز الصراعات كمدخل للاستقرار العالمي، قائلا: "إن...
واعتبر أبو زيد، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأحادية في العمل السياسي والاقتصادي في العالم، تبين أنها خلقت أزمات كثيرة خاصة في ظل ما نراه في هذه الفترة"، لافتا إلى أن "بوتين يمد اليد ويقول أن السلام هو الذي يبني وهو سلام الأقوياء، وروسيا قوية، وتدعو إلى اتفاق انطلاقا من مبادئ سلام تحمي المصالح المشروعة لروسيا أمنيا وسياسيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعم السلام بين روسيا وأوروبا وبقية العالم".ورأى ان "الفوضى إلى تزايد، والمطلوب من الدول الأساسية ودول مجلس الأمن تحديدا إضافة إلى الدول الناشئة، أن تجلس مع بعضها وتضع أسسا واضحة المعالم لتأسيس اتفاقيات سياسية تطال جميع البلدان والشعوب في العالم بناء على تناغم واستقرار سياسي واقتصادي وترابط بين الدول الأساسية، وإلا سنشهد فوضى تمتد من مكان إلى آخر". وعن تأسيس مرحلة مقبلة لعالم جديد برؤية روسية يتزعمها بوتين، قال أبو زيد: "هل سيسمح الغرب أن يكون الرئيس بوتين هو المبادر الأول الذي يسعى إلى تسويات سياسية تأخذ مصلحة الدول انطلاقا من مفاهيم سياسية واقتصادية مهمة؟"، مؤكدا أن "مد اليد ليس من طرف واحد بل يجب أن يكون من جميع الأطراف وتحديدا الجانب الغربي".
حصري
علق النائب والمستشار الرئاسي اللبناني السابق، أمل أبو زيد، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطرحه تجاوز الصراعات كمدخل للاستقرار العالمي، قائلا: "إن موقف الرئيس الروسي ليس بجديد، فمن تاريخ سقوط الأحادية في العالم، وُجهت دعوة من قبل الرئيس الروسي الى عالم متعدد الأقطاب".
واعتبر أبو زيد، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأحادية في العمل السياسي والاقتصادي في العالم، تبين أنها خلقت أزمات كثيرة خاصة في ظل ما نراه في هذه الفترة"، لافتا إلى أن "بوتين يمد اليد ويقول أن السلام هو الذي يبني وهو سلام الأقوياء، وروسيا قوية، وتدعو إلى اتفاق انطلاقا من مبادئ سلام تحمي المصالح المشروعة لروسيا أمنيا وسياسيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعم السلام بين روسيا وأوروبا وبقية العالم".

وقال أبو زيد: "روسيا أبدت جهوزية للذهاب الى الحل السلمي، وهي ذهبت إلى العملية العسكرية لأنها مرغمة، فهي لا تريد الحرب، ولكن عدم استقلالية القرار في أوكرانيا وتحديدا زيلينسكي وارتباطه بدول محور الناتو هي التي طورت الأزمة"، مضيفا "المطلوب من زيلينسكي الذهاب بجرأة للتوقيع على اتفاقية سلام، لأنه إذا استمر هذا الصراع ستكون أوكرانيا هي الخاسرة".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
ترامب: روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا على عكس زيلينسكي
03:21 GMT
ورأى ان "الفوضى إلى تزايد، والمطلوب من الدول الأساسية ودول مجلس الأمن تحديدا إضافة إلى الدول الناشئة، أن تجلس مع بعضها وتضع أسسا واضحة المعالم لتأسيس اتفاقيات سياسية تطال جميع البلدان والشعوب في العالم بناء على تناغم واستقرار سياسي واقتصادي وترابط بين الدول الأساسية، وإلا سنشهد فوضى تمتد من مكان إلى آخر".
وعن تأسيس مرحلة مقبلة لعالم جديد برؤية روسية يتزعمها بوتين، قال أبو زيد: "هل سيسمح الغرب أن يكون الرئيس بوتين هو المبادر الأول الذي يسعى إلى تسويات سياسية تأخذ مصلحة الدول انطلاقا من مفاهيم سياسية واقتصادية مهمة؟"، مؤكدا أن "مد اليد ليس من طرف واحد بل يجب أن يكون من جميع الأطراف وتحديدا الجانب الغربي".
