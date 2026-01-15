https://sarabic.ae/20260115/نائب-لبناني-سابق-المطلوب-من-زيلينسكي-الذهاب-بجرأة-للتوقيع-على-اتفاقية-سلام-وإلا-أوكرانيا-هي-الخاسرة-1109281579.html

نائب لبناني سابق: المطلوب من زيلينسكي الذهاب بجرأة للتوقيع على اتفاقية سلام وإلا أوكرانيا هي الخاسرة

سبوتنيك عربي

علق النائب والمستشار الرئاسي اللبناني السابق، أمل أبو زيد، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطرحه تجاوز الصراعات كمدخل للاستقرار العالمي، قائلا: "إن...

واعتبر أبو زيد، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأحادية في العمل السياسي والاقتصادي في العالم، تبين أنها خلقت أزمات كثيرة خاصة في ظل ما نراه في هذه الفترة"، لافتا إلى أن "بوتين يمد اليد ويقول أن السلام هو الذي يبني وهو سلام الأقوياء، وروسيا قوية، وتدعو إلى اتفاق انطلاقا من مبادئ سلام تحمي المصالح المشروعة لروسيا أمنيا وسياسيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعم السلام بين روسيا وأوروبا وبقية العالم".ورأى ان "الفوضى إلى تزايد، والمطلوب من الدول الأساسية ودول مجلس الأمن تحديدا إضافة إلى الدول الناشئة، أن تجلس مع بعضها وتضع أسسا واضحة المعالم لتأسيس اتفاقيات سياسية تطال جميع البلدان والشعوب في العالم بناء على تناغم واستقرار سياسي واقتصادي وترابط بين الدول الأساسية، وإلا سنشهد فوضى تمتد من مكان إلى آخر". وعن تأسيس مرحلة مقبلة لعالم جديد برؤية روسية يتزعمها بوتين، قال أبو زيد: "هل سيسمح الغرب أن يكون الرئيس بوتين هو المبادر الأول الذي يسعى إلى تسويات سياسية تأخذ مصلحة الدول انطلاقا من مفاهيم سياسية واقتصادية مهمة؟"، مؤكدا أن "مد اليد ليس من طرف واحد بل يجب أن يكون من جميع الأطراف وتحديدا الجانب الغربي".

سبوتنيك عربي

