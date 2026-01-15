https://sarabic.ae/20260115/نساء-في-مهن-الرجالأم-فارس-أول-كهربائية-تأسيس-في-مصر-صور-1109246824.html

نساء في مهن الرجال.."أم فارس" أول كهربائية تأسيس في مصر.. صور

قصة اليوم لسيدة من قلب صعيد مصر المليء بالتقاليد والعادات. في بيئة محافظة بطبعها وطبيعتها. التغيير ربما يحدث لكن ببطء شديد دون التنازل عن الثوابت والموروثات... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

اسمها نورا عز الدين وشهرتها (الأسطى أم فارس الكهربائية)، تزوجت منذ سنوات من كهربائي وانتقلت إلى القاهرة وأنجبت ثلاثة من الأبناء."أم فارس" لم تكن تضع في حساباتها العمل في هذا المجال، بحسب حديثها لـ "سبوتنيك" لكن بعد فترة ليست كبيرة تعرض زوجها لأزمة صحية ما جعلها تفكر في تحدي العادات والتقاليد ونظرة الشارع وتعمل في مجال الكهرباء وفي تأسيس الشقق والعمارات السكنية بعد أن تعلمت على يد زوجها.التقت "سبوتنيك" بـ "أم فارس"، التي روت قصتها قائلة: "أعمل في مهنة الكهرباء منذ 7 سنوات تقريبا وتزوجت كهربائي منذ 8 سنوات، لم أرزق بأطفال في بداية الزواج وكانت حالتي النفسية غير جيدة، ولم أكن أرغب في الجلوس بالمنزل بمفردي فكنت أنزل للعمل مع زوجي كي أساعده في بعض الأعمال لأن العمارة التي كنا نسكن بها حديثه البناء وغالبية الشقق كان زوجي يقوم بتأسيسها".البدايةوتابعت: "في إحدى المرات التي كنت أعمل بها مع زوجي، أخبرني بأنه يريد مني أن أتعلم خفايا المهنة حتى استفيد منها مستقبلا، بالفعل بدأت أتعلم بشيء من الجدية، بدأت بالفعل أتعلم المهنة التي لم تكن في بالي من الأساس ولأنها خطيرة على من لا يحذر من الوقوع في الخطأ، في البداية كنت أقوم بإصلاح الكهرباء في منزلي ومنزل الجيران إذا احتاجوا لذلك، وتعلمت المهنة خلال عامين وكنت أقوم بنفسي بالعديد من الأعمال، لكن لم أفكر في العمل خارج العمارة التي أسكن بها.وتعود أم فارس بالذاكرة، أنا في الأصل من محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، عندما تشاورت مع زوجي للعمل في الكهربا رفض رفضا قاطعا وأيضا الأهل رفضوا، كيف أعمل في مهنة كهربائية وأقف على سلم وفي وسط الرجال، يرون أن هذا الأمر غير مقبول ويخالف الأعراف والتقاليد، ما دفعني لتحدي كل تلك العقبات والنزول للعمل في مجال الكهرباء، في أحد الأيام لم يكن في بيتي أي طعام لي أو لأولادي.ظروف قاسيةواستطردت: "لم أتحمل رؤية الجوع في أعين أبنائي، حملت ابنتي الكبرى (ريتاج) ونزلت بها إلى الشارع عند أحد محلات الكشري، قلت لصاحب المحل (أنا مش متسولة) أحتاج علبة كشري وسوف أدفع ثمنها بالغد، لكن بكل أسف الرجل رفض إعطائي الطعام".مرت الأيام وبدأت الناس تعرفني، وقمت باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأعمل فديوهات لي وأنا أعمل، الأمور بدأت تتطور تدريجيا، كما تقول أم فارس.وتابعت: "في البداية كان هناك خوف وعدم ثقة بأنني قد لا أقدم أعمال جيدة، كنت أسمع الكلام من الناس وأعود إلى منزلي وأحيانا كثير أبكي من شدة الحزن والألم".وتقول أم فارس إنها تعرضت لمواقف صعبة كثيرة، على سبيل المثال كنت أضع رقم هاتفي على الفيديوهات حتى يتصل بي من يريد تنفيذ أعمال كهرباء وخاصة من السيدات، كنت أجد بعض الشباب يقلدون صوت سيدة و يطلبونني لتنفيذ بعض الأعمال و يعطيني العنوان، عندما أصل للعمارة أكتشف عن طريق الحارس أن العنوان الذي أتصل بي هى شقة يسكنها شباب وليس أسرة فأعود فورا لمنزلي، ومرات أخرى يتصل بي من يريد العمل وبعدما أقوم بتجهيز المعدات وتأجيرها، أجد هاتف العميل مغلق.تحديات المهنةإضافة إلى المواقف المقصودة من البعض، تعرضت لمشاكل فنية وصعقت بالكهرباء أكثر من مرة، مع هذا عدت للعمل بعد كل مرة، أنا أعمل من أجل أن يظل منزلي مفتوح ولا أحتاج لأحد، طبعا نتيجة أنني عملت في الكهرباء (أهلي قاطعوني).وتابعت: "المهم أنني أعمل في عمل محترم ولا أتسول لقمة لي ولا لأولادي من أحد، اتهمت بأنني أقف مع زوجي في ظروف مرضه لأنه كانت هناك قصة حب بيننا"، مضيفة: "الحقيقة أنني تمت خطبتي وزواجي منه وبدون سابق معرفة في خلال شهر، ربنا جعل بيننا مودة ورحمة، كيف أعيش معه وهو في صحة وعافية وعندما يتعرض لظروف قاسية أتركه، لذا عندما خيروني بين أهلي وزوجي اخترت زوجي وأولادي".لم يكن العمل بالنسبة لي رفاهية، كل امرأة تتمنى أن تعيش في بيت وأسرة مستقرة، لكن المشكلة، عندما مرض زوجي أغلقت كل الأبواب وقمت ببيع أثاث المنزل، حتى ثلاجة المياه، لم أجد من يطرق بابي أو يسأل عني وعن أحوالي.وتابعت: "الحمد لله اليوم الأمور استقرت وأنا مكملة في طريقي وأقوم بتعليم بنتي الصغيرة ريتاج حتى تعتمد على نفسها وترعى إخوتها إذا ما تعرضت لأي ظروف طارئة".واختمت: "أتمنى من الله أن يمد في عمري حتى أصل بأولادي إلى بر الأمان، فأنا مريضة سكر وضغط وأجريت في السابق عمليات لـ "شريانين في القلب".

