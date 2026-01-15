https://sarabic.ae/20260115/هل-تستطيع-البرازيل-مواجهة-هجوم-إلكتروني-أمريكي؟-خبراء-يحددون-المفهوم-والواقع-على-الأرض-1109267663.html
هل تستطيع البرازيل مواجهة "هجوم إلكتروني" أمريكي؟... خبراء يحددون المفهوم والواقع على الأرض
هل تستطيع البرازيل مواجهة "هجوم إلكتروني" أمريكي؟... خبراء يحددون المفهوم والواقع على الأرض
باتت الاستراتيجيات الرقمية لا تقل أهمية عن السيطرة على المجال الجوي والهيمنة البحرية، في القرن الحادي والعشرين، وتؤكد حالة فنزويلا هذا الأمر، وتعزز المخاوف في
وأكدت لويزا لوباتو، الأستاذة في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ريو دي جانيرو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من المهم أن نتذكر أن نظام الاتصالات والبنية التحتية العسكرية في فنزويلا، كانا عرضة للخطر بالفعل: فقد كانا متقادمين، ويعانيان من سوء الصيانة، ويواجهان مشاكل في السنوات الأخيرة".وفي الوقت نفسه، تصرّ الخبيرة على أن "القدرة على الدفاع عن النفس في مثل هذه الصراعات تعتمد بشكل أكبر على تنسيق الجهود وقدرة الدولة على الاستجابة للتحديات السياسية، وليس بالضرورة على التقدم التكنولوجي".وأضافت لوباتو، أن الدولة الأقل قدرةً تكنولوجيةً تكون حتمًا أكثر عرضةً للخطر، نظرًا لقلة مواردها المتاحة للتصدي للهجمات المعقدة، لكن هذا لا يعني غياب تدابير الاستجابة أو استراتيجيات الدفاع في مثل هذه الحالات.وتشير خبيرة القانون الدولي، كاميلا سواريس ليبي، إلى مشكلة إضافية: الهجمات الإلكترونية تعدّ "منطقة رمادية" في القانون الدولي، حيث يحظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة، لكنه لا يتطرق إلى الهجمات الإلكترونية.وبيّنت ليبي إلى أن ذلك يعود إلى اعتماد الميثاق عام 1945، حين لم تكن الحرب الإلكترونية مطروحة آنذاك.بوتين ونظيره البرازيلي يناقشان الوضع في فنزويلا
هل تستطيع البرازيل مواجهة "هجوم إلكتروني" أمريكي؟... خبراء يحددون المفهوم والواقع على الأرض
باتت الاستراتيجيات الرقمية لا تقل أهمية عن السيطرة على المجال الجوي والهيمنة البحرية، في القرن الحادي والعشرين، وتؤكد حالة فنزويلا هذا الأمر، وتعزز المخاوف في أمريكا اللاتينية، فهل الدول الأقل قدرة تكنولوجية أكثر عرضة للحرب السيبرانية؟.
وأكدت لويزا لوباتو، الأستاذة في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ريو دي جانيرو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من المهم أن نتذكر أن نظام الاتصالات والبنية التحتية العسكرية في فنزويلا، كانا عرضة للخطر بالفعل: فقد كانا متقادمين، ويعانيان من سوء الصيانة، ويواجهان مشاكل في السنوات الأخيرة".
وفي الوقت نفسه، تصرّ الخبيرة على أن "القدرة على الدفاع عن النفس في مثل هذه الصراعات تعتمد بشكل أكبر على تنسيق الجهود وقدرة الدولة على الاستجابة للتحديات السياسية، وليس بالضرورة على التقدم التكنولوجي".
واستشهدت الخبيرة بهجوم "حماس" على إسرائيل عام 2023، كمثال، والذي وقع رغم امتلاك إسرائيل قدرات سيبرانية.
وأضافت لوباتو، أن الدولة الأقل قدرةً تكنولوجيةً تكون حتمًا أكثر عرضةً للخطر، نظرًا لقلة مواردها المتاحة للتصدي للهجمات المعقدة، لكن هذا لا يعني غياب تدابير الاستجابة أو استراتيجيات الدفاع في مثل هذه الحالات.
وتشير خبيرة القانون الدولي، كاميلا سواريس ليبي، إلى مشكلة إضافية: الهجمات الإلكترونية تعدّ "منطقة رمادية" في القانون الدولي، حيث يحظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة، لكنه لا يتطرق إلى الهجمات الإلكترونية.
وبيّنت ليبي إلى أن ذلك يعود إلى اعتماد الميثاق عام 1945، حين لم تكن الحرب الإلكترونية مطروحة آنذاك.