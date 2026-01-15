https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-التركي-استخدام-سوريا-للقوة-ضد-قسد-خيار-مطروح-1109265934.html

وزير الخارجية التركي: استخدام سوريا للقوة ضد "قسد" خيار مطروح

عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، عن "أمل أنقرة في حل المشكلات الجارية في سوريا، بشكل سلمي"، وفق تعبيره. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكر فيدان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أنه "في حال تعذر حل المشكلات الجارية في سوريا بشكل سلمي، فإن استخدام القوة من قبل الحكومة السورية في دمشق، قد يكون خيارًا مطروحًا".وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، ردًا على سؤال بشأن الخلافات بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول.وأكد فيدان على "ضرورة التعاون والحوار بين الأطراف المعنية لتجنب أي تصعيد جديد يهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة".وفي سياق متصل، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أمس الأربعاء، عن فتح ممر إنساني جديد لأهالي المناطق الواقعة شرق مدينة حلب، في خطوة تهدف إلى تأمين خروج المدنيين بشكل آمن نحو المدينة، وذلك ضمن منطقة جرى تحديدها مسبقا عبر الشاشات والمنصات الإخبارية الرسمية.وفي السياق ذاته، ناشدت الهيئة المدنيين "ضرورة الابتعاد عن مواقع تنظيم "قسد" وميليشيات "بي كا كا" الإرهابية في المنطقة المحددة"، مؤكدة أن "فتح الممر يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتسهيل وصولهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل مدينة حلب".وكان مظلوم عبدي، قائد قوات "قسد"، أعلن أنه تم التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتأمين إخراج المقاتلين من مدينة حلب بوساطة دولية.وقال عبدي في بيان عبر منصة "إكس": "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء والجرحى، والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".وأضاف عبدي: "ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم".كما وقّعت الحكومة السورية مع قوات "قسد" اتفاقا آخر، في 1 أبريل/ نيسان 2025، يقضي بخروج عناصر "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.

