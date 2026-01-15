https://sarabic.ae/20260115/وزير-المعادن-النيجيري-لـ-سبوتنيك-إنتاج-الليثيوم-يسهم-بـ-45--من-الناتج-المحلي-للبلاد-1109264988.html
وزير المعادن النيجيري لـ "سبوتنيك": إنتاج الليثيوم يسهم بـ 4.5 % من الناتج المحلي للبلاد
أعلن وزير تنمية المعادن الصلبة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ديلي ألاكي، أن بلاده حققت قفزة كبيرة في إنتاج الليثيوم، لترتفع من نحو 150 ألف طن سنويا إلى أكثر من... 15.01.2026
2026-01-15T12:21+0000
2026-01-15T12:21+0000
2026-01-15T12:21+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109265592_41:0:839:449_1920x0_80_0_0_1c8ff9f5ef9dee5b4eb322ca36cede0d.jpg
جاءت تصريحات ألاكي لـ "سبوتنيك"، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول توسع نيجيريا في معالجة الليثيوم والذهب محليا بدلا من التصدير الخام، وتأثيره على سوق العمل.وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات تعكس نجاح التوجه الجديد للدولة في إدارة مواردها المعدنية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية عبر سياسات تضمن القيمة المضافة محليا، وتدعم التنمية المستدامة، بدلا من الاعتماد على نماذج التبادل غير المتكافئ التي سادت في السابق.وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، وردا على سؤال "سبوتنيك" حول سبل تعزيز التعاون مع روسيا والاستفادة من خبرتها في مجالي التعدين والطاقة، شدد ألاكي على أن نيجيريا منفتحة على الشراكات مع مختلف الدول، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، شرط أن تقوم هذه الشراكات على مبدأ المصالح المتبادلة والمسؤولية المشتركة في دعم الاقتصاد النيجيري.وأضاف أن بلاده ترحب بالمستثمرين القادرين على الإسهام في تطوير قطاع التعدين، ونقل الخبرات، وتعزيز سلاسل القيمة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغيير النموذج التقليدي للاستثمار الأجنبي إلى نموذج يقوم على مبدأ الربح للجميع، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.وتستضيف السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109265592_140:0:739:449_1920x0_80_0_0_7810db1637b5a1249ccd3e25e1fcba3c.jpg
