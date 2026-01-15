وزير المعادن النيجيري لـ "سبوتنيك": إنتاج الليثيوم يسهم بـ 4.5 % من الناتج المحلي للبلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/وزير-المعادن-النيجيري-لـ-سبوتنيك-إنتاج-الليثيوم-يسهم-بـ-45--من-الناتج-المحلي-للبلاد-1109264988.html
وزير المعادن النيجيري لـ "سبوتنيك": إنتاج الليثيوم يسهم بـ 4.5 % من الناتج المحلي للبلاد
وزير المعادن النيجيري لـ "سبوتنيك": إنتاج الليثيوم يسهم بـ 4.5 % من الناتج المحلي للبلاد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير تنمية المعادن الصلبة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ديلي ألاكي، أن بلاده حققت قفزة كبيرة في إنتاج الليثيوم، لترتفع من نحو 150 ألف طن سنويا إلى أكثر من... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T12:21+0000
2026-01-15T12:21+0000
2026-01-15T12:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
نيجيريا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109265592_41:0:839:449_1920x0_80_0_0_1c8ff9f5ef9dee5b4eb322ca36cede0d.jpg
جاءت تصريحات ألاكي لـ "سبوتنيك"، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول توسع نيجيريا في معالجة الليثيوم والذهب محليا بدلا من التصدير الخام، وتأثيره على سوق العمل.وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات تعكس نجاح التوجه الجديد للدولة في إدارة مواردها المعدنية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية عبر سياسات تضمن القيمة المضافة محليا، وتدعم التنمية المستدامة، بدلا من الاعتماد على نماذج التبادل غير المتكافئ التي سادت في السابق.وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، وردا على سؤال "سبوتنيك" حول سبل تعزيز التعاون مع روسيا والاستفادة من خبرتها في مجالي التعدين والطاقة، شدد ألاكي على أن نيجيريا منفتحة على الشراكات مع مختلف الدول، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، شرط أن تقوم هذه الشراكات على مبدأ المصالح المتبادلة والمسؤولية المشتركة في دعم الاقتصاد النيجيري.وأضاف أن بلاده ترحب بالمستثمرين القادرين على الإسهام في تطوير قطاع التعدين، ونقل الخبرات، وتعزيز سلاسل القيمة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغيير النموذج التقليدي للاستثمار الأجنبي إلى نموذج يقوم على مبدأ الربح للجميع، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.وتستضيف السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
https://sarabic.ae/20260114/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مؤتمر-التعدين-الدولي-في-الرياض-1109222800.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109265592_140:0:739:449_1920x0_80_0_0_7810db1637b5a1249ccd3e25e1fcba3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, نيجيريا, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, نيجيريا, روسيا

وزير المعادن النيجيري لـ "سبوتنيك": إنتاج الليثيوم يسهم بـ 4.5 % من الناتج المحلي للبلاد

12:21 GMT 15.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير تنمية المعادن الصلبة في جمهورية نيجيريا الاتحادية ديلي ألاكي
وزير تنمية المعادن الصلبة في جمهورية نيجيريا الاتحادية ديلي ألاكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أعلن وزير تنمية المعادن الصلبة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ديلي ألاكي، أن بلاده حققت قفزة كبيرة في إنتاج الليثيوم، لترتفع من نحو 150 ألف طن سنويا إلى أكثر من 350 ألف طن، بفضل حزمة من الإصلاحات والسياسات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
جاءت تصريحات ألاكي لـ "سبوتنيك"، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول توسع نيجيريا في معالجة الليثيوم والذهب محليا بدلا من التصدير الخام، وتأثيره على سوق العمل.
وقال ألاكي إن هذه الطفرة في الإنتاج أسهمت في خلق آلاف الوظائف، وتعزيز الأثر المضاعف للاقتصاد، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وتحسين الممارسات البيئية في عمليات التعدين، مشيرا إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو واحد في المئة إلى 4.5 في المئة خلال عامين فقط.
وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات تعكس نجاح التوجه الجديد للدولة في إدارة مواردها المعدنية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية عبر سياسات تضمن القيمة المضافة محليا، وتدعم التنمية المستدامة، بدلا من الاعتماد على نماذج التبادل غير المتكافئ التي سادت في السابق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، وردا على سؤال "سبوتنيك" حول سبل تعزيز التعاون مع روسيا والاستفادة من خبرتها في مجالي التعدين والطاقة، شدد ألاكي على أن نيجيريا منفتحة على الشراكات مع مختلف الدول، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، شرط أن تقوم هذه الشراكات على مبدأ المصالح المتبادلة والمسؤولية المشتركة في دعم الاقتصاد النيجيري.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض
أمس, 09:08 GMT
وأضاف أن بلاده ترحب بالمستثمرين القادرين على الإسهام في تطوير قطاع التعدين، ونقل الخبرات، وتعزيز سلاسل القيمة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغيير النموذج التقليدي للاستثمار الأجنبي إلى نموذج يقوم على مبدأ الربح للجميع، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
وتستضيف السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
