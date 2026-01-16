إعلام: انقسام غربي حول استئناف المفاوضات المباشرة مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: انقسام غربي حول استئناف المفاوضات المباشرة مع روسيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يعكس انقساما...
2026-01-16T02:50+0000
2026-01-16T02:50+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_ed7cfa0d8ad2b0b2b0d4186d679b5c15.jpg
وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن "المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي لأوروبا استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يوم الخميس، رفضت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مقترحات باريس وروما التي دعت إلى النظر في استعادة الاتصال الدبلوماسي مع بوتين في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وأضاف المقال أن "أوروبا بدأت تشعر بالقلق من أن يتم تهميش دورها في عملية التسوية الأوكرانية، ومع ذلك يظل موقف لندن قائماً على أن أوكرانيا والدول الأوروبية هي التي تحدد شروط إنهاء الصراع".وأكدت كوبر أن "المركز الدبلوماسي حالياً يقع على عاتق أوكرانيا وحلفائها المباشرين، ويجب زيادة الضغط على موسكو، وليس تخفيفه، من خلال العقوبات والدعم العسكري لكييف".وفي ظل تزايد التوترات بين بروكسل وواشنطن، بات الأوروبيون أكثر اهتماماً بإعادة ترميم العلاقات مع موسكو. وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، واصفاً إياها بأكبر جيران أوروبا، مؤكداً أن استعادة العلاقات ستشكل نهاية مرحلة اختبار لألمانيا وأوروبا بشكل عام.وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أشار سابقاً إلى أن الرئيس الروسي مستعد لاستعادة الاتصالات مع الزملاء الغربيين، مع التأكيد على أن أي لقاء محتمل سيكون فرصة لفهم مواقف الطرفين وليس لتوجيه مواعظ.
إعلام: انقسام غربي حول استئناف المفاوضات المباشرة مع روسيا

02:50 GMT 16.01.2026
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يعكس انقساما داخل التحالف الغربي.
وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن "المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي لأوروبا استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يوم الخميس، رفضت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مقترحات باريس وروما التي دعت إلى النظر في استعادة الاتصال الدبلوماسي مع بوتين في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل
8 يناير, 19:33 GMT
وأضاف المقال أن "أوروبا بدأت تشعر بالقلق من أن يتم تهميش دورها في عملية التسوية الأوكرانية، ومع ذلك يظل موقف لندن قائماً على أن أوكرانيا والدول الأوروبية هي التي تحدد شروط إنهاء الصراع".
وأكدت كوبر أن "المركز الدبلوماسي حالياً يقع على عاتق أوكرانيا وحلفائها المباشرين، ويجب زيادة الضغط على موسكو، وليس تخفيفه، من خلال العقوبات والدعم العسكري لكييف".
وفي ظل تزايد التوترات بين بروكسل وواشنطن، بات الأوروبيون أكثر اهتماماً بإعادة ترميم العلاقات مع موسكو. وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، واصفاً إياها بأكبر جيران أوروبا، مؤكداً أن استعادة العلاقات ستشكل نهاية مرحلة اختبار لألمانيا وأوروبا بشكل عام.
وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أشار سابقاً إلى أن الرئيس الروسي مستعد لاستعادة الاتصالات مع الزملاء الغربيين، مع التأكيد على أن أي لقاء محتمل سيكون فرصة لفهم مواقف الطرفين وليس لتوجيه مواعظ.
