https://sarabic.ae/20260116/إعلام-انقسام-غربي-حول-استئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-روسيا-1109290563.html
إعلام: انقسام غربي حول استئناف المفاوضات المباشرة مع روسيا
إعلام: انقسام غربي حول استئناف المفاوضات المباشرة مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يعكس انقساما... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T02:50+0000
2026-01-16T02:50+0000
2026-01-16T02:50+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_ed7cfa0d8ad2b0b2b0d4186d679b5c15.jpg
وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن "المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي لأوروبا استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يوم الخميس، رفضت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مقترحات باريس وروما التي دعت إلى النظر في استعادة الاتصال الدبلوماسي مع بوتين في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وأضاف المقال أن "أوروبا بدأت تشعر بالقلق من أن يتم تهميش دورها في عملية التسوية الأوكرانية، ومع ذلك يظل موقف لندن قائماً على أن أوكرانيا والدول الأوروبية هي التي تحدد شروط إنهاء الصراع".وأكدت كوبر أن "المركز الدبلوماسي حالياً يقع على عاتق أوكرانيا وحلفائها المباشرين، ويجب زيادة الضغط على موسكو، وليس تخفيفه، من خلال العقوبات والدعم العسكري لكييف".وفي ظل تزايد التوترات بين بروكسل وواشنطن، بات الأوروبيون أكثر اهتماماً بإعادة ترميم العلاقات مع موسكو. وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، واصفاً إياها بأكبر جيران أوروبا، مؤكداً أن استعادة العلاقات ستشكل نهاية مرحلة اختبار لألمانيا وأوروبا بشكل عام.وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أشار سابقاً إلى أن الرئيس الروسي مستعد لاستعادة الاتصالات مع الزملاء الغربيين، مع التأكيد على أن أي لقاء محتمل سيكون فرصة لفهم مواقف الطرفين وليس لتوجيه مواعظ.
https://sarabic.ae/20260108/خبير-أمريكي-المفاوضات-بشأن-تسوية-في-أوكرانيا-من-دون-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1109038251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_6e12a7e2191ced34cb3e0d5e289eda05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
إعلام: انقسام غربي حول استئناف المفاوضات المباشرة مع روسيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يعكس انقساما داخل التحالف الغربي.
وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن "المملكة المتحدة اختلفت مع فرنسا وإيطاليا بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي لأوروبا استئناف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يوم الخميس، رفضت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مقترحات باريس وروما التي دعت إلى النظر في استعادة الاتصال الدبلوماسي مع بوتين في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وأضاف المقال أن "أوروبا بدأت تشعر بالقلق من أن يتم تهميش دورها في عملية التسوية الأوكرانية، ومع ذلك يظل موقف لندن قائماً على أن أوكرانيا والدول الأوروبية هي التي تحدد شروط إنهاء الصراع".
وأكدت كوبر أن "المركز الدبلوماسي حالياً يقع على عاتق أوكرانيا وحلفائها المباشرين، ويجب زيادة الضغط على موسكو، وليس تخفيفه، من خلال العقوبات والدعم العسكري لكييف".
وفي ظل تزايد التوترات بين بروكسل وواشنطن
، بات الأوروبيون أكثر اهتماماً بإعادة ترميم العلاقات مع موسكو. وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، واصفاً إياها بأكبر جيران أوروبا، مؤكداً أن استعادة العلاقات ستشكل نهاية مرحلة اختبار لألمانيا وأوروبا بشكل عام.
وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أشار سابقاً إلى أن الرئيس الروسي مستعد لاستعادة الاتصالات مع الزملاء الغربيين، مع التأكيد على أن أي لقاء محتمل سيكون فرصة لفهم مواقف الطرفين وليس لتوجيه مواعظ.