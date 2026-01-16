https://sarabic.ae/20260116/إعلام-خطة-مبسطة-من-الاتحاد-الأوروبي-لمنح-عضوية-لأوكرانيا-تقلق-أوروبا-1109299298.html
إعلام: خطة "مبسطة" من الاتحاد الأوروبي لمنح عضوية لأوكرانيا تقلق أوروبا
إعلام: خطة "مبسطة" من الاتحاد الأوروبي لمنح عضوية لأوكرانيا تقلق أوروبا
كشفت وسائل إعلام غربية أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا المنتهية ولايته، سيكون مستعدًا لقبول تنازلات إقليمية كجزء من تسوية...
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين في المفوضية الاوروبية، "يعتقد مسؤولو المفوضية الأوروبية أن زيلينسكي لن يقبل جوانب أخرى من اتفاق سلام محتمل، مثل التنازلات الإقليمية لروسيا، إلا إذا تمكن من تصوير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كنتيجة إيجابية".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت سابقًا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يدمر الاتحاد من الداخل ويشكل عبئًا لا يطاق على الدول الأعضاء.وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا لا تستوفي أيًا من الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وأقرّ الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً بأن هذا القرار كان رمزياً إلى حد كبير، ويهدف إلى دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو. في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها.إعلام: ضغوط أوروبية تحاصر الاقتصاد الأوكراني
إعلام: خطة "مبسطة" من الاتحاد الأوروبي لمنح عضوية لأوكرانيا تقلق أوروبا
