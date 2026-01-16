إعلام: ضغوط أوروبية تحاصر الاقتصاد الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/إعلام-ضغوط-أوروبية-تحاصر-الاقتصاد-الأوكراني-1109293177.html
إعلام: ضغوط أوروبية تحاصر الاقتصاد الأوكراني
إعلام: ضغوط أوروبية تحاصر الاقتصاد الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن "هناك ضغوطا أوروبية تمارس على الشركات الأوكرانية، وهذا سيؤثر على البنى التحتية لهذه الشركات التي تتعرض لهذه الضغوط". 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T06:45+0000
2026-01-16T06:45+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099936188_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a66ca49ec5d65fe7828a4f05e01f9219.png
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، أن "الشركات الأوكرانية تواجه مطالبات بمليارات اليورو، وللحفاظ على سيولتها في ظل النزاع، تقوم العديد من الشركات الأوكرانية بتمديد موعد استحقاق سنداتها القائمة، وقد كان الدائنون كرماء حتى الآن، لكن هذا قد يتغير قريبا".وتابعت: "ستواجه الشركات الأوكرانية عبئًا ماليا ثقيلا، لأنه بالإضافة إلى الحرب الجارية، سيتعين عليها سداد نحو 3 مليارات يورو من السندات، ويؤثر هذا بشكل أساسي على شركات البنية التحتية، التي تتعرض لضغوط خاصة، وهي تحاول موازنة عبء ديونها بتأجيل دفع الفوائد وتمديد موعد السداد".وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تُطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تحول هذه الأموال إلى أوكرانيا".وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "نرفض ذلك رفضا قاطعا! فهذا المسار يُضعف أوروبا ويدفعها نحو الانهيار الاقتصادي. وستواصل المجر إعطاء الأولوية لشعبها".زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20260115/دميترييف-ترامب-يرى-زيلينسكي-معرقلا-لعملية-التسوية-في-أوكرانيا-1109255430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099936188_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_972ead0810ad9db24ab778d44234c087.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

إعلام: ضغوط أوروبية تحاصر الاقتصاد الأوكراني

06:45 GMT 16.01.2026
© Sputnikأقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025
أقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن "هناك ضغوطا أوروبية تمارس على الشركات الأوكرانية، وهذا سيؤثر على البنى التحتية لهذه الشركات التي تتعرض لهذه الضغوط".
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، أن "الشركات الأوكرانية تواجه مطالبات بمليارات اليورو، وللحفاظ على سيولتها في ظل النزاع، تقوم العديد من الشركات الأوكرانية بتمديد موعد استحقاق سنداتها القائمة، وقد كان الدائنون كرماء حتى الآن، لكن هذا قد يتغير قريبا".

وأشارت إلى أن "الشركات الأوكرانية، على الأقل في الوقت الراهن، عاجزة ببساطة عن سداد ديونها المتراكمة".

وتابعت: "ستواجه الشركات الأوكرانية عبئًا ماليا ثقيلا، لأنه بالإضافة إلى الحرب الجارية، سيتعين عليها سداد نحو 3 مليارات يورو من السندات، ويؤثر هذا بشكل أساسي على شركات البنية التحتية، التي تتعرض لضغوط خاصة، وهي تحاول موازنة عبء ديونها بتأجيل دفع الفوائد وتمديد موعد السداد".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا
أمس, 05:25 GMT

وصرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء الأولوية لشعبها.

وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تُطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تحول هذه الأموال إلى أوكرانيا".
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "نرفض ذلك رفضا قاطعا! فهذا المسار يُضعف أوروبا ويدفعها نحو الانهيار الاقتصادي. وستواصل المجر إعطاء الأولوية لشعبها".
زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала