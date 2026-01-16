عربي
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260116/انقطاع-التيار-الكهربائي-يربك-حركة-النقل-ويوقف-قطارات-طوكيوفيديو-1109321685.html
انقطاع التيار الكهربائي يربك حركة النقل ويوقف قطارات طوكيو..فيديو
انقطاع التيار الكهربائي يربك حركة النقل ويوقف قطارات طوكيو..فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، حالة من الفوضى العارمة في حركة النقل، عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي أدى إلى تعليق الخدمة على عدد من خطوط...
2026-01-16T20:43+0000
2026-01-16T20:43+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار اليابان
قطار سريع
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109321529_0:1:1025:577_1920x0_80_0_0_41df2029b167ae6ee43cc9aff33f6280.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشاهد من داخل محطة أوينو، حيث بدت الأرصفة مكتظة بالمسافرين، وسط حالة من الارتباك وتأخر الرحلات، في وقت حاول فيه العاملون تنظيم حركة الركاب وتقديم الإرشادات اللازمة.كلب روبوتي يصطحب طفلة في جولة على نهر متجمد خلال مهرجان الجليد في الصين...فيديوشركة صينية تكشف عن روبوت بشري بقدرات قتالية غير مسبوقة.. فيديو
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109321529_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_1f45c987dd0147f85cdb535b543fcc25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار اليابان, قطار سريع, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار اليابان, قطار سريع, العالم, أخبار العالم الآن

انقطاع التيار الكهربائي يربك حركة النقل ويوقف قطارات طوكيو..فيديو

20:43 GMT 16.01.2026
© Photo / xانقطاع التيار الكهربائي يربك حركة النقل ويوقف قطارات طوكيو
انقطاع التيار الكهربائي يربك حركة النقل ويوقف قطارات طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، حالة من الفوضى العارمة في حركة النقل، عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي أدى إلى تعليق الخدمة على عدد من خطوط القطارات الرئيسية، ما تسبب في ازدحام شديد داخل المحطات وتعطل حركة تنقل الآلاف من الركاب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشاهد من داخل محطة أوينو، حيث بدت الأرصفة مكتظة بالمسافرين، وسط حالة من الارتباك وتأخر الرحلات، في وقت حاول فيه العاملون تنظيم حركة الركاب وتقديم الإرشادات اللازمة.
ووفق ما أظهره الفيديو المتداول، توقفت القطارات بشكل كامل في بعض الخطوط الحيوية، فيما اضطر العديد من الركاب إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، الأمر الذي انعكس على حركة المرور في الشوارع المحيطة بالمحطات المتأثرة.
كلب روبوتي يصطحب طفلة في جولة على نهر متجمد خلال مهرجان الجليد في الصين...فيديو
شركة صينية تكشف عن روبوت بشري بقدرات قتالية غير مسبوقة.. فيديو
