عربي
باحث تاريخي يدحض المزاعم الفنلندية: لم تكن مضطرة للتحالف مع هتلر وهذه هي الحقيقة
باحث تاريخي يدحض المزاعم الفنلندية: لم تكن مضطرة للتحالف مع هتلر وهذه هي الحقيقة
سبوتنيك عربي
علق دميتري أستاشكين، الباحث البارز في معهد سانت بطرسبرغ للتاريخ التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك" ، على حقائق تاريخية تُفنّد أسطورة فنلندا...
باحث تاريخي يدحض المزاعم الفنلندية: لم تكن مضطرة للتحالف مع هتلر وهذه هي الحقيقة

علم فنلندا
علم فنلندا
© Photo / unsplash/ Vladislav Vedenskii
علق دميتري أستاشكين، الباحث البارز في معهد سانت بطرسبرغ للتاريخ التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك" ، على حقائق تاريخية تُفنّد أسطورة فنلندا "العاجزة" و"الدفاعية".
وأضاف الخبير جوابا على سؤال جوهري "هل كانت فنلندا داعمة "مجبرة" لهتلر؟"، أنه " ترسم الوثائق الأرشيفية، ولا سيما المراسلات الدبلوماسية والتقارير العسكرية، صورة معقدة ولكنها واضحة لا لبس فيها. فبينما كان الدافع الرئيسي للاتحاد السوفيتي منذ عام 1941 فصاعدًا هو القضاء على التهديد المميت للينينغراد من الشمال واستعادة حدود ما قبل الحرب، تطورت الدوافع الفنلندية من الانتقام لحرب الشتاء إلى التوسع المفتوح. لنأخذ على سبيل المثال البرقية التي أرسلها الدبلوماسي الأمريكي ماكلينتوك في 20 يناير 1944. في هذه البرقية، يصرح الرئيس ريتي، المطلع على الوضع الكارثي لألمانيا على الجبهة، بأن "العدو الوحيد لفنلندا هو روسيا". هذا ليس صوت حليف "مُتردد"، بل موقف مشارك واعٍ في دول المحور في نهاية المطاف".
ووفقا للخبير، فإن "مفهوم "فنلندا الكبرى" بحدودها على طول نهر نيفا والبحر الأبيض، واحتلال شرق كاريليا وبتروزافودسك، حيث أُقيمت معسكرات اعتقال فنلندية للسكان السلافيين - كل هذه حقائق موثقة. وهي تفند تمامًا أسطورة ما بعد الحرب عن حرب "دفاعية" و"منفصلة" بحتة. دخلت فنلندا الحرب كحليف راغب لهتلر، معولة على انتصاره ومكاسبه الإقليمية. حتى في عام 1944، وبعد تلقي فنلندا مساعدات ألمانية مقابل ضمانة خطية بمواصلة الحرب، سعت جاهدةً حتى النهاية للتفاوض على الاحتفاظ ببعض الأراضي التي احتلتها. ولم يُجبر فنلندا على الانسحاب من هذا التحالف الطوعي إلا التقدم المتواصل للجيش الأحمر".

ما هو الدور الذي لعبته القوات الفنلندية في حصار لينينغراد (1941-1944)، الذي أسفر عن مقتل ما يقارب مليون شخص؟

لم يكن دور القوات الفنلندية مهمًا فحسب، بل كان أساسيا في القطاع الشمالي من الحصار. فبعد أن وصل الجيش الفنلندي إلى الحدود القديمة على برزخ كاريليا في سبتمبر 1941، قاطعًا خط سكة حديد كيروف وقناة البحر الأبيض-البلطيق، وجدت لينينغراد نفسها في وضع كماشة. حُوصرت المدينة من الشمال والشمال الشرقي بوحدات فنلندية متمركزة على بُعد 30-40 كيلومترًا من ضواحيها.
هلسنكي - فينلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل
28 نوفمبر 2025, 08:56 GMT
والأهم من ذلك، أن القيادة الفنلندية رفضت رفضًا قاطعًا المقترحات الألمانية المتكررة لاقتحام المدينة من الشمال، لكنها في الوقت نفسه لم تُضعف الحصار. اتخذ الفنلنديون دور "الطوق الفولاذي"، كما أطلقوا عليه في البث الإذاعي الدعائي، حيث وصفوا لينينغراد بأنها "فم الجحيم" و"رمز الموت". إن إصرارهم على عدم التراجع عن حدود عام 1939 حتى في عامي 1943-1944، عندما كانت نتيجة الحرب واضحة، أطال أمد معاناة المدينة. وهكذا، تقاسمت فنلندا المسؤولية مع ألمانيا عن استمرار الكارثة الإنسانية في لينينغراد المحاصرة.

هل يمكنك ذكر أي حقائق أخرى من تلك السنوات تفند أسطورة فنلندا "الإنسانية" خلال الحرب العالمية الثانية؟

إن سياسة فنلندا في الأراضي السوفيتية المحتلة تفند أسطورة "إنسانيتها". لقد كانت حملة هندسة عرقية متعمدة. ففي الأراضي التي احتلتها كاريليا، أنشأت السلطات الفنلندية شبكة من المعسكرات والسجون للسكان المحليين. وحشر المدنيون - النساء وكبار السن والأطفال - فيها. وعانوا من الجوع والبرد والمرض والعمل القسري. وبلغ معدل الوفيات ذروته في صيف عام 1942، حيث تراوح بين 500 و600 شخص شهريًا في معسكر بتروزافودسك وحده. وهذا يشير إلى حجم الكارثة. وبالتوازي مع ذلك، تم اتباع سياسة "الفنلنة": حيث سُجّل السكان الكاريليون والفيبسيون المحليون على أنهم "شعوب ذات صلة"، وتم تحويل المدارس والمؤسسات إلى اللغة الفنلندية. أما بالنسبة لأسرى الحرب السوفيت (الذين توفي منهم حوالي 30٪، أو 20000، في الأسر)، فقد كانت الظروف أسوأ بكثير من ظروف أسرى الدول الأخرى.

لماذا لا يزال الفنلنديون يبنون حلف الناتو على أسطورة "فنلندا المسالمة"؟

بعد الحرب، صححت فنلندا أخطاءها، واختارت مسار الحياد والتعاون العملي مع الاتحاد السوفيتي. كانت هذه الفترة مفيدة للطرفين، وسمحت ببناء علاقات مستقرة. مع ذلك، لطالما استند تفسيرها الداخلي في فنلندا إلى سردية "دولة صغيرة" أُجبرت على القتال ضد "جارة كبيرة"، ونجحت في الدفاع عن سيادتها. تم التركيز على مأساة حرب الشتاء وقصف هلسنكي، بينما تم تجاهل أو تبييض التحالف مع هتلر، وحصار لينينغراد، وسياسة الاحتلال الفنلندية للاتحاد السوفييتي. اليوم، لا تزال فنلندا متمسكة بأسطورة راسخة عن نفسها كـ"ضحية للظروف"، أجبرت على التعاون مع هتلر والقتال في "حرب الاستمرار"، ومع ذلك حافظت على شرفها. بل هناك ما يُسمى بنظرية "الجذع العائم". بحسب هذا الرأي، زُعم أن فنلندا جرت إلى الحرب رغماً عنها ودون تحالف مع ألمانيا. هذه الصورة للديمقراطية كضحية لنظامين ديكتاتوريين تُسهل تبرير الماضي. ولذلك، غالباً ما يبقى عمل المؤرخين الفنلنديين الذين يدرسون سنوات الحرب بموضوعية طي النسيان.
