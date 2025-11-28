فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/فنلندا-نأمل-استئناف-الحوار-مع-روسيا-في-المستقبل-1107577251.html
فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل
فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل
سبوتنيك عربي
أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، عن أملها في استئناف الحوار مع روسيا مستقبلا، مؤكدة أن فنلندا لا تقيم حاليا علاقات سياسية مع روسيا، لكنها تقيم... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T08:56+0000
2025-11-28T08:56+0000
العالم
روسيا
الحكومة الفنلندية
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103850/67/1038506707_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_48a12b8be83d1a70abeead488cfa6157.jpg
وقالت فالتونين في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "ليس لدينا حوار نشط حاليا، ولكن من الرائع بالطبع أن تتاح لنا مثل هذه الفرصة مرة أخرى في المستقبل".وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في هلسنكي، بافيل كوزنيتسوف، لوكالة "ريا نوفوستي" بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا قد انهارت تمامًا. ووفقًا للدبلوماسي، فإن سياسات هلسنكي أدت إلى انهيار كارثي في ​​جميع مجالات التعاون الثنائي. وأشار السفير إلى أن مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا لم يكن موجودًا قط، حتى عشية الحرب العالمية الثانية.وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أفاد في وقت سابق، بأنّ العلاقات بين أوروبا وروسيا ستتعافى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تعود إلى سابق عهدها، وأضاف ستوب أيضا أن بلاده بحاجة إلى "الاستعداد نفسيا" لاستعادة العلاقات مع روسيا.روسيا تنهي اتفاقية مع فنلندا بشأن استغلال الطاقة في نهر "فوكسا"الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق
https://sarabic.ae/20251127/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-ترى-أوروبا-على-طاولة-المفاوضات-ضمن-خطة-ترامب-للسلام-1107548871.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103850/67/1038506707_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_d54922e891b3a6c9e25f429db9a4259e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الحكومة الفنلندية, أخبار روسيا اليوم
العالم, روسيا, الحكومة الفنلندية, أخبار روسيا اليوم

فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل

08:56 GMT 28.11.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورهلسنكي - فينلندا
هلسنكي - فينلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، عن أملها في استئناف الحوار مع روسيا مستقبلا، مؤكدة أن فنلندا لا تقيم حاليا علاقات سياسية مع روسيا، لكنها تقيم علاقات دبلوماسية.
وقالت فالتونين في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "ليس لدينا حوار نشط حاليا، ولكن من الرائع بالطبع أن تتاح لنا مثل هذه الفرصة مرة أخرى في المستقبل".

وأفادت الوزيرة أن " فنلندا وروسيا، لا تربط بينهما حاليا أي علاقات سياسية، لكن تربطهما علاقات دبلوماسية واتصالات عملية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الحدود".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام
أمس, 12:34 GMT
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في هلسنكي، بافيل كوزنيتسوف، لوكالة "ريا نوفوستي" بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا قد انهارت تمامًا. ووفقًا للدبلوماسي، فإن سياسات هلسنكي أدت إلى انهيار كارثي في ​​جميع مجالات التعاون الثنائي. وأشار السفير إلى أن مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا لم يكن موجودًا قط، حتى عشية الحرب العالمية الثانية.
وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أفاد في وقت سابق، بأنّ العلاقات بين أوروبا وروسيا ستتعافى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تعود إلى سابق عهدها، وأضاف ستوب أيضا أن بلاده بحاجة إلى "الاستعداد نفسيا" لاستعادة العلاقات مع روسيا.
روسيا تنهي اتفاقية مع فنلندا بشأن استغلال الطاقة في نهر "فوكسا"
الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала