https://sarabic.ae/20251128/فنلندا-نأمل-استئناف-الحوار-مع-روسيا-في-المستقبل-1107577251.html

فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل

فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل

سبوتنيك عربي

أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، عن أملها في استئناف الحوار مع روسيا مستقبلا، مؤكدة أن فنلندا لا تقيم حاليا علاقات سياسية مع روسيا، لكنها تقيم... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T08:56+0000

2025-11-28T08:56+0000

2025-11-28T08:56+0000

العالم

روسيا

الحكومة الفنلندية

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103850/67/1038506707_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_48a12b8be83d1a70abeead488cfa6157.jpg

وقالت فالتونين في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "ليس لدينا حوار نشط حاليا، ولكن من الرائع بالطبع أن تتاح لنا مثل هذه الفرصة مرة أخرى في المستقبل".وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في هلسنكي، بافيل كوزنيتسوف، لوكالة "ريا نوفوستي" بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا قد انهارت تمامًا. ووفقًا للدبلوماسي، فإن سياسات هلسنكي أدت إلى انهيار كارثي في ​​جميع مجالات التعاون الثنائي. وأشار السفير إلى أن مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا لم يكن موجودًا قط، حتى عشية الحرب العالمية الثانية.وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أفاد في وقت سابق، بأنّ العلاقات بين أوروبا وروسيا ستتعافى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تعود إلى سابق عهدها، وأضاف ستوب أيضا أن بلاده بحاجة إلى "الاستعداد نفسيا" لاستعادة العلاقات مع روسيا.روسيا تنهي اتفاقية مع فنلندا بشأن استغلال الطاقة في نهر "فوكسا"الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق

https://sarabic.ae/20251127/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-ترى-أوروبا-على-طاولة-المفاوضات-ضمن-خطة-ترامب-للسلام-1107548871.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الحكومة الفنلندية, أخبار روسيا اليوم