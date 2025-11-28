https://sarabic.ae/20251128/فنلندا-نأمل-استئناف-الحوار-مع-روسيا-في-المستقبل-1107577251.html
فنلندا: نأمل استئناف الحوار مع روسيا في المستقبل
وقالت فالتونين في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "ليس لدينا حوار نشط حاليا، ولكن من الرائع بالطبع أن تتاح لنا مثل هذه الفرصة مرة أخرى في المستقبل".وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في هلسنكي، بافيل كوزنيتسوف، لوكالة "ريا نوفوستي" بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا قد انهارت تمامًا. ووفقًا للدبلوماسي، فإن سياسات هلسنكي أدت إلى انهيار كارثي في جميع مجالات التعاون الثنائي. وأشار السفير إلى أن مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا لم يكن موجودًا قط، حتى عشية الحرب العالمية الثانية.وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أفاد في وقت سابق، بأنّ العلاقات بين أوروبا وروسيا ستتعافى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تعود إلى سابق عهدها، وأضاف ستوب أيضا أن بلاده بحاجة إلى "الاستعداد نفسيا" لاستعادة العلاقات مع روسيا.روسيا تنهي اتفاقية مع فنلندا بشأن استغلال الطاقة في نهر "فوكسا"الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق
وقالت فالتونين في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "ليس لدينا حوار نشط حاليا، ولكن من الرائع بالطبع أن تتاح لنا مثل هذه الفرصة مرة أخرى في المستقبل".
وأفادت الوزيرة أن " فنلندا وروسيا، لا تربط بينهما حاليا أي علاقات سياسية، لكن تربطهما علاقات دبلوماسية واتصالات عملية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الحدود".
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في هلسنكي
، بافيل كوزنيتسوف، لوكالة "ريا نوفوستي" بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا قد انهارت تمامًا. ووفقًا للدبلوماسي، فإن سياسات هلسنكي أدت إلى انهيار كارثي في جميع مجالات التعاون الثنائي. وأشار السفير إلى أن مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا لم يكن موجودًا قط، حتى عشية الحرب العالمية الثانية.
وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد أفاد في وقت سابق، بأنّ العلاقات بين أوروبا
وروسيا ستتعافى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تعود إلى سابق عهدها، وأضاف ستوب أيضا أن بلاده بحاجة إلى "الاستعداد نفسيا" لاستعادة العلاقات مع روسيا.