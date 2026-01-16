عربي
برلمانية أوكرانية: كثير من الأوكران لم يعد يهمهم تحت أي علم يعيشون بقدر ما يهمهم وقف الحرب
برلمانية أوكرانية: كثير من الأوكران لم يعد يهمهم تحت أي علم يعيشون بقدر ما يهمهم وقف الحرب
سبوتنيك عربي
صرحت نائبة البرلمان الأوكراني (رادا) آنا سكوروهود، اليوم الجمعة، بأن العديد من الأوكرانيين لم يعد يهمهم تحت أي علم يعيشون، طالما أن النزاع المسلح سيتوقف. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت سكوروهود في مقابلة مع الصحفي الأوكراني روسلان ديكي: "لقد وصل الناس إلى حالة من التشبع التام بما يحدث، وهم غاضبون ومتعبون للغاية، لدرجة أنني عندما سمعت بالأمس شخصا لا أعرفه إطلاقا يقول: 'لا يهمني تحت أي علم أعيش، المهم أن تعيش عائلتي في هدوء". اعتبرتُ ذلك مأساة بالنسبة لي".وأضافت سكوروهود: "إذا أردنا إنقاذ البلاد وإنقاذ الأمة، فلا بد من إنهاء هذا النزاع. لقد حان وقت الهدوء وبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب".وكانت سكوروهود قد أعربت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن دعمها للتسوية في أوكرانيا، وأشارت إلى أحجام المقابر التي تشهد على الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية".
برلمانية أوكرانية: كثير من الأوكران لم يعد يهمهم تحت أي علم يعيشون بقدر ما يهمهم وقف الحرب

صرحت نائبة البرلمان الأوكراني (رادا) آنا سكوروهود، اليوم الجمعة، بأن العديد من الأوكرانيين لم يعد يهمهم تحت أي علم يعيشون، طالما أن النزاع المسلح سيتوقف.
وقالت سكوروهود في مقابلة مع الصحفي الأوكراني روسلان ديكي: "لقد وصل الناس إلى حالة من التشبع التام بما يحدث، وهم غاضبون ومتعبون للغاية، لدرجة أنني عندما سمعت بالأمس شخصا لا أعرفه إطلاقا يقول: 'لا يهمني تحت أي علم أعيش، المهم أن تعيش عائلتي في هدوء". اعتبرتُ ذلك مأساة بالنسبة لي".
وأكدت البرلمانية الأوكرانية أن مستوى الكراهية والتعب في المجتمع وصل بالفعل إلى نقطة حرجة، وأن السلام هو الشيء الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على البلاد.
وأضافت سكوروهود: "إذا أردنا إنقاذ البلاد وإنقاذ الأمة، فلا بد من إنهاء هذا النزاع. لقد حان وقت الهدوء وبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب".
وكانت سكوروهود قد أعربت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن دعمها للتسوية في أوكرانيا، وأشارت إلى أحجام المقابر التي تشهد على الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية".
