https://sarabic.ae/20260116/خبير-الاتحاد-السوفيتي-خاض-حروبا-مع-فنلندا-أكثر-من-أي-دولة-أخرى-في-العالم-1109316188.html

خبير: الاتحاد السوفيتي خاض حروبا مع فنلندا أكثر من أي دولة أخرى في العالم

خبير: الاتحاد السوفيتي خاض حروبا مع فنلندا أكثر من أي دولة أخرى في العالم

سبوتنيك عربي

علق فلاديمير باريشنيكوف، الأستاذ ورئيس قسم التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، لوكالة سبوتنيك"، على حقائق تاريخية تُفند أسطورة فنلندا... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T18:10+0000

2026-01-16T18:10+0000

2026-01-16T18:10+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100614317_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_a6b0feb4f79dc4e2996f34e23c29fa59.jpg

وأضاف الخبير لوكالة "سبوتنك"، أنه "هاجمت فنلندا روسيا أربع مرات بين عامي 1918 و1944.وبمناسبة الذكرى 105 للتدخل الفنلندي في شرق كاريليا (1921) والذكرى 85 للحرب الفنلندية (1941)، تُناقش "سبوتنيك" كيف تُدحض الحقائق التاريخية رواية فنلندا "المسالمة" التي دافعت عن نفسها ضد روسيا مع الخبير فلاديمير باريشنيكوف.1- ما هي الدوافع الحقيقية للسلطات الفنلندية في مهاجمة روسيا السوفييتية عام 1918 لضم شرق كاريليا؟نعم، خاض الاتحاد السوفييتي حروبًا مع فنلندا أكثر من أي دولة أخرى في العالم. ووُقّعت معاهدات سلام ثلاث مرات: في تارتو عام 1920، وفي موسكو عام 1940، وفي باريس عام 1947.فيما يتعلق بالحرب الأولى، ففي وقت مبكر من 23 فبراير 1918، صرّح القائد العام للجيش الفنلندي "الأبيض"، قسطنطين مانرهايم، في خطابٍ ألقاه أمام الكاريليين، بأنه مستعدٌ للقتال ضد روسيا حتى تحقيق النصر الكامل عليها. وقال حرفيًا: "لن أغمد سيفي". كان يشير بذلك إلى الاستيلاء على أراضٍ لم تكن يومًا جزءًا من فنلندا، أي كاريليا السوفيتية. في الواقع، كان هذا هو هدف إنشاء "فنلندا الكبرى"، وقد سعى الفنلنديون جاهدين لتحقيق هذا الهدف طوال النصف الأول من القرن العشرين تقريبًا.2- ماذا تكشف الوثائق الأرشيفية عن دوافع كلا الجانبين؟ إلى أي مدى تُفند الخطط التوسعية للسياسيين الفنلنديين في الفترة 1941-1944رواية الحرب "الدفاعية"؟ ماذا تكشف الوثائق الأرشيفية عن دوافع كلا الجانبين؟ هل كانت فنلندا داعمة "مُجبرة" لهتلر؟ نعم، ظهرت العديد من الادعاءات الدعائية في فنلندا، تزعم أن الجيش الفنلندي كان يخوض حربا "منفصلة" عن ألمانيا ضد الاتحاد السوفيتي، وأن الألمان كانوا مجرد "إخوة سلاح"، وما إلى ذلك. مع ذلك، لم تظهر هذه الادعاءات إلا في أواخر خريف عام 1941، عندما انهارت عملية بارباروسا. لكنها لا تزال حاضرة في التاريخ الفنلندي حتى يومنا هذا. تشير الوثائق الأرشيفية بوضوح إلى أن فنلندا نفذت عمليات عسكرية وفقا للتخطيط العسكري الألماني بدقة. وكانت هذه الخطط عدوانية للغاية بطبيعتها، إذ هدفت إلى تدمير الدولة المجاورة لفنلندا. في العاشر من يوليو/تموز عام 1941، ذكّر مانرهايم مجدداً بخطابه إلى الكاريليين حول "السيف وغمده". وجاء في أمره الجديد، الذي تناول انتقال القوات الفنلندية إلى الهجوم، والذي بث لاحقاً عبر الإذاعة الفنلندية ونُشر في الصحف، أن "حرية كاريليا وفنلندا الكبرى، أيها المارشال، تلوحان أمامنا في خضم الأحداث التاريخية العالمية". وهكذا، أوضح المارشال الفنلندي جلياً أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب التي بدأت هو الاستيلاء على أراضٍ واسعة من الاتحاد السوفيتي وإنشاء "فنلندا الكبرى". ولم يخفِ الفنلنديون هذا الأمر آنذاك، بل أبلغوا الولايات المتحدة به رسمياً. ففي الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1941، أُرسلت رسالة رسمية من هلسنكي إلى واشنطن تفيد بأن فنلندا في الحرب "تسعى إلى تحييد مواقع العدو الهجومية واحتلالها، بما في ذلك تلك الواقعة خارج حدود عام 1939". واتضح جلياً لواشنطن أن "الحكومة الفنلندية قررت المراهنة بكل شيء على انتصار ألمانيا النهائي". وقد عبّر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، كارل هول، عن هذا الرأي في مؤتمر صحفي عُقد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أشار إلى أن "كل خطوة اتخذتها الحكومة الفنلندية... أكدت المخاوف من تعاونها الكامل مع قوات هتلر". في ذلك الوقت، لم تخف القيادة الفنلندية نواياها العدوانية! فقد ظلت أحلام "فنلندا الكبرى" قائمة... وجاء استيلاء القوات الفنلندية على بتروزافودسك ليؤكد هذه التطلعات. وكما كتب مانرهايم بصراحة في مذكراته: "كانت الفرحة بالاستيلاء على عاصمة كاريليا السوفيتية عارمة"، وأضاف: "كان هذا ردًا على الرأي السائد بأن الأحلام قد لا ترقى دائمًا إلى مستوى الواقع". بدا حينها أن فكرة إنشاء "فنلندا الكبرى" بدأت تتجسد على أرض الواقع، وكما أكد مانرهايم في أمره التالي، فإن أهمية الاستيلاء على هذه المدينة "ستبقى خالدة في تاريخ شعبنا". ولتوضيح ذلك، أُطلق على بتروزافودسك اسم فنلندي خالص على الفور، وهو "آنيسلينا". في الواقع، حصلت مدن كاريلية أخرى استولى عليها الفنلنديون على أسماء فنلندية جديدة.وقد وثّق العقيد ك. ليموس، رئيس قسم المعلومات في المقر الفنلندي، موقف مانرهايم من عمليات إعادة التسمية هذه، وآراءه بشأنها، بوضوح في مذكراته. ففي ربيع عام 1942، ناقش ليموس عمليات إعادة التسمية الفنلندية مع المارشال، قائلاً له: "...الآن وقد أُطلق على بتروزافودسك اسم يانيسلينا، وأصبحت مدينة أولونيتس تُعرف باسم أونوكسنلينا، فمن المنطقي إعادة تسمية لينينغراد، بعد الاستيلاء عليها، إلى نيفانلينا، أو نيوفيوس باللغة السويدية." ثم دوّن ليموس رد فعل مانرهايم: "أظهرت عينا القائد العام استحسانًا للمزحة." 3- ما هو دور القوات الفنلندية في حصار لينينغراد (1941-1944)، الذي أسفر عن مقتل ما يقارب مليون شخص؟تتحمل فنلندا المسؤولية المباشرة عن تنظيم حصار لينينغراد والمشاركة فيه، والذي أدى إلى وفاة عدد هائل من المدنيين جوعًا. كان للجيش الفنلندي قطاعه الخاص ضمن دائرة الحصار، وكانت، إلى جانب ألمانيا، الدولة الوحيدة التي شاركت فعليًا في الحصار. وبالمناسبة، أثناء تنفيذ المهام المتعلقة بمعركة لينينغراد المحددة في عملية بارباروسا، كان من المفترض أن تلتقي القوات الفنلندية بالجيش الألماني على نهر سفير. وقد أنجز الفنلنديون هذه المهمة، ووصلوا إلى النهر... لكن الألمان لم يفعلوا. ودُفعت القوات السوفيتية من مجموعة جيوش الشمال إلى نهر فولخوف. لو تم هذا اللقاء، لكان تنظيم "طريق الحياة" على بحيرة لادوغا مستحيلاً.4- هل يمكنك تقديم المزيد من الحقائق من تلك السنوات التي تدحض أسطورة فنلندا "الإنسانية" في الحرب العالمية الثانية؟ بدأت عمليات التطهير العرقي فورًا في الأراضي السوفييتية التي احتلتها فنلندا. ونتيجة لذلك، وبحلول نهاية عام 1941، أُنشئت 14 معسكر اعتقال للسكان السلافيين في كاريليا، حيث احتُجز فيها نحو 20 ألف شخص خلف الأسلاك الشائكة. ومع تقدم الحرب، ارتفع هذا العدد إلى 24 ألفًا، ما يمثل "حوالي 27% من إجمالي سكان منطقة الاحتلال". علاوة على ذلك، انتهى المطاف بالمدنيين السلافيين الذين لم يُرسلوا إلى المعسكرات في ما يُسمى بمراكز الاحتجاز القسري أو "المناطق الخاصة". كانت هذه مناطق "حيث قامت سلطات الاحتلال بترحيل الأشخاص غير المرتبطين بالفنلنديين، وأجبرتهم على العمل القسري"، وهو ما "لم يكن يختلف كثيرًا عن معسكرات الاعتقال". ونتيجة لذلك، نشأ وضع لا يُتصور، بل وحشي، بالنسبة لمجتمع متحضر: "كان جميع السكان (الروس) تقريبًا... إما في معسكرات اعتقال (معسكرات إعادة توطين)، أو معسكرات عمل، أو مرافق احتجاز قسري".لا شك أن هذه النسبة المرتفعة من وفيات المدنيين، وخاصة بين أولئك الذين أرسلتهم سلطات الاحتلال الفنلندية إلى معسكرات الاعتقال، تعود إلى استغلالهم الجماعي في أعمال شاقة للغاية، بالإضافة إلى المجاعة الناجمة عن سوء التغذية الحاد والأوبئة. والأهم من ذلك، أن العقاب البدني كان يستخدم بشكل مكثف ضد السجناء، كما استُخدمت أشكال من "التأديب" كالإعدام رمياً بالرصاص. وقد طالت هذه الممارسات حتى الأطفال الصغار والمراهقين.5- كيف تتناسب هذه الأحداث التاريخية مع سياق علاقاتنا مع فنلندا اليوم، ولماذا يواصل الفنلنديون بناء حلف الناتو على أسطورة "فنلندا المسالمة"؟في الواقع، "نسيت" فنلندا ماضيها المظلم، وقررت الآن العودة إلى زمن كانت فيه بمثابة حاجز يفصل الدول الغربية عن روسيا.من الواضح أن القيادة الفنلندية "نسيت" كلمات الرئيس يو. كيه. كيكونن، الذي ألقى في السابع من ديسمبر/كانون الأول عام 1943، محاضرة عامة في مبنى البرلمان (الريكسداغ) بالعاصمة السويدية، نطق فيها بكلمات بالغة الحكمة، نابعة بوضوح من تجربة الفترة السابقة بأكملها في استراتيجية السياسة الخارجية الفنلندية. صرّح كيكونن قائلاً: "يجب أن ننطلق، بكل صراحة ودون تحيّز، من حقيقة أنه إذا بقي الاتحاد السوفيتي قوة عظمى، كما نفترض، فإن الانضمام إلى المعسكر المناهض للسوفيت لن يكون في مصلحتنا الوطنية". وأكد كذلك: "ليس من مصلحة فنلندا أن تكون حليفا لأي قوة عظمى، أو مجرد قاعدة على الحدود السوفيتية". هذا تحديداً ما تفشل قيادة البلاد في فهمه بوضوح.

https://sarabic.ae/20251128/فنلندا-نأمل-استئناف-الحوار-مع-روسيا-في-المستقبل-1107577251.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم