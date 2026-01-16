عربي
https://sarabic.ae/20260116/روسيا-الدولة-الأكثر-شعبية-لدى-الصينيين---1109304120.html
روسيا... الدولة الأكثر شعبية لدى الصينيين
روسيا... الدولة الأكثر شعبية لدى الصينيين
تحافظ روسيا على أعلى مستوى من التأييد الشعبي في الصين من بين القوى الجيوسياسية الكبرى وجيران الصين، حيث أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة تسينغهوا للرأي... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T12:14+0000
2026-01-16T12:14+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
أكثر شعبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109303723_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f91505526808a3d56b1aad76f43dd31.png
الصين
روسيا... الدولة الأكثر شعبية لدى الصينيين

12:14 GMT 16.01.2026
تحافظ روسيا على أعلى مستوى من التأييد الشعبي في الصين من بين القوى الجيوسياسية الكبرى وجيران الصين، حيث أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة تسينغهوا للرأي العام الصيني حول الأمن العالمي لعام 2025، وقام فريق تحرير "سبوتنيك" بتلخيص هذه النتائج ويقدمها على شكل إنفوغراف مبسط.
روسيا... الدولة الأكثر شعبية لدى الصينيين - سبوتنيك عربي
روسيا... الدولة الأكثر شعبية لدى الصينيين - سبوتنيك عربي
