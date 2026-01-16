https://sarabic.ae/20260116/روسيا-الدولة-الأكثر-شعبية-لدى-الصينيين---1109304120.html
روسيا... الدولة الأكثر شعبية لدى الصينيين
روسيا... الدولة الأكثر شعبية لدى الصينيين
تحافظ روسيا على أعلى مستوى من التأييد الشعبي في الصين من بين القوى الجيوسياسية الكبرى وجيران الصين، حيث أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة تسينغهوا للرأي... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
تحافظ روسيا على أعلى مستوى من التأييد الشعبي في الصين من بين القوى الجيوسياسية الكبرى وجيران الصين، حيث أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة تسينغهوا للرأي العام الصيني حول الأمن العالمي لعام 2025، وقام فريق تحرير "سبوتنيك" بتلخيص هذه النتائج ويقدمها على شكل إنفوغراف مبسط.