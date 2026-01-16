عربي
أمساليوم
بث مباشر
فيدان: أردوغان ربما يتمكن من حل الخلافات مع اليونان في فبراير
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة: إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يتمكنان من التوصل إلى حل... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أوضح فيدان أن «الخطوة الوحيدة المطلوبة هي الاجتماع والجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية حل المشكلات القائمة وعدم مغادرة الطاولة قبل ذلك»، مشيرًا بالدرجة الأولى إلى الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود في بحر إيجة.ووفقًا للصحيفة، وصف وزير الخارجية التركي الاجتماع المقبل بأنه «فرصة تاريخية للتوصل إلى حل نهائي لمشكلة بحر إيجة»، لافتًا إلى أن أردوغان يسعى أيضًا إلى تحقيق توافق مع السلطات اليونانية بشأن هذه القضية. وأكد فيدان أن التوصل إلى حل للخلافات بين أنقرة وأثينا ممكن في حال جرت المفاوضات «على أساس عقلاني، وبطريقة تستند إلى المصالح الوطنية لليونان وتركيا».وأشار إلى أن أردوغان وميتسوتاكيس اتفقا على عقد الاجتماع في شباط/فبراير، قبل حلول شهر رمضان، أي قبل 18 من الشهر ذاته، متحدثًا عن مؤشرات إيجابية في العلاقات الثنائية، من بينها تراجع انتهاكات المجال الجوي وتعزيز التعاون في ملف الهجرة. ووقعت إسرائيل مع اليونان وقبرص، نهاية الشهر الماضي، خطة تعاون عسكري ثلاثي لعام 2026 لـ"تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل واليونان وقبرص وقعت خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري لعام 2026".وأكد المصدر أنه "لن تكون هذه القوة وحدة دائمة، بل قوة يمكن نشرها بسرعة في أوقات الأزمات براً وبحراً وجواً".وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من أن التوقيع تم الأسبوع الماضي في قبرص، إلا أن الجيش لم يكشف عن هذا التطور إلا اليوم الأحد".ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التحالف الثلاثي لا يستهدف دولة بعينها، وأن غايته تعزيز الاستقرار والازدهار والسلام الإقليمي، فإن توقيت الإعلان وسياقه الإقليمي المشحون يفتحان باب التأويل على مصراعيه.وتأتي هذه التطورات في ظل تنافس محتدم على النفوذ والموارد بشرق المتوسط، وتُقرأ في أنقرة -وفق تغطيات إعلامية تركية- بوصفها حلقة جديدة في مساعي تطويق تركيا وإعادة تشكيل موازين القوة البحرية على حسابها، مما يطرح تساؤلات جوهرية عن انعكاسات هذا التقارب الثلاثي على حسابات أنقرة الإستراتيجية في واحدة من أكثر ساحات الجوار اضطرابا وحساسية.
فيدان: أردوغان ربما يتمكن من حل الخلافات مع اليونان في فبراير

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة: إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يتمكنان من التوصل إلى حل نهائي للخلافات بين البلدين خلال اجتماع مرتقب في النصف الأول من شهر شباط/فبراير المقبل".
موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أوضح فيدان أن «الخطوة الوحيدة المطلوبة هي الاجتماع والجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية حل المشكلات القائمة وعدم مغادرة الطاولة قبل ذلك»، مشيرًا بالدرجة الأولى إلى الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود في بحر إيجة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
عبر قبرص واليونان.. هل تنجح إسرائيل في الضغط على تركيا؟
22 ديسمبر 2025, 17:23 GMT
ووفقًا للصحيفة، وصف وزير الخارجية التركي الاجتماع المقبل بأنه «فرصة تاريخية للتوصل إلى حل نهائي لمشكلة بحر إيجة»، لافتًا إلى أن أردوغان يسعى أيضًا إلى تحقيق توافق مع السلطات اليونانية بشأن هذه القضية.
وأضاف فيدان: «عند النظر إلى سياسة رئيسنا على المدى الطويل، يتضح أن لديه رغبة خاصة في حل هذه المشكلة».
وأكد فيدان أن التوصل إلى حل للخلافات بين أنقرة وأثينا ممكن في حال جرت المفاوضات «على أساس عقلاني، وبطريقة تستند إلى المصالح الوطنية لليونان وتركيا».
منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
اليونان تقترح مبادرة للتعاون الإقليمي مع مصر وليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط
18 أكتوبر 2025, 15:58 GMT
وأشار إلى أن أردوغان وميتسوتاكيس اتفقا على عقد الاجتماع في شباط/فبراير، قبل حلول شهر رمضان، أي قبل 18 من الشهر ذاته، متحدثًا عن مؤشرات إيجابية في العلاقات الثنائية، من بينها تراجع انتهاكات المجال الجوي وتعزيز التعاون في ملف الهجرة.
وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية التركي رئيس الوزراء اليوناني بسبب علاقاته الوثيقة مع إسرائيل، متسائلًا: «هل ترون أي رئيس وزراء أوروبي آخر، غير رئيس الوزراء اليوناني، يذهب إلى تل أبيب ويلتقط مثل هذه الصور؟»، مضيفًا أن القادة الأوروبيين المنتخبين يدركون أن الظهور إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن «ليس من الحكمة».
ووقعت إسرائيل مع اليونان وقبرص، نهاية الشهر الماضي، خطة تعاون عسكري ثلاثي لعام 2026 لـ"تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
توتر في البحر المتوسط... اليونان ترفض خطط تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا
25 ديسمبر 2024, 15:58 GMT
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل واليونان وقبرص وقعت خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري لعام 2026".
وأكد المصدر أنه "لن تكون هذه القوة وحدة دائمة، بل قوة يمكن نشرها بسرعة في أوقات الأزمات براً وبحراً وجواً".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من أن التوقيع تم الأسبوع الماضي في قبرص، إلا أن الجيش لم يكشف عن هذا التطور إلا اليوم الأحد".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
أردوغان: تركيا واليونان قد توقعان إعلانا بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار
6 ديسمبر 2023, 09:43 GMT
وفي قمة ثلاثية شهدتها مدينة القدس، منتصف الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل واليونان وجمهورية قبرص اتفاقها على تعميق التعاون الأمني والدفاعي، في خطوة تعكس انتقال الشراكة من التنسيق السياسي إلى بناء مظلة أمنية أكثر تماسكا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التحالف الثلاثي لا يستهدف دولة بعينها، وأن غايته تعزيز الاستقرار والازدهار والسلام الإقليمي، فإن توقيت الإعلان وسياقه الإقليمي المشحون يفتحان باب التأويل على مصراعيه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنافس محتدم على النفوذ والموارد بشرق المتوسط، وتُقرأ في أنقرة -وفق تغطيات إعلامية تركية- بوصفها حلقة جديدة في مساعي تطويق تركيا وإعادة تشكيل موازين القوة البحرية على حسابها، مما يطرح تساؤلات جوهرية عن انعكاسات هذا التقارب الثلاثي على حسابات أنقرة الإستراتيجية في واحدة من أكثر ساحات الجوار اضطرابا وحساسية.
