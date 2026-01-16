https://sarabic.ae/20260116/فيدان-أردوغان-ربما-يتمكن-من-حل-الخلافات-مع-اليونان-في-فبراير-1109314096.html

فيدان: أردوغان ربما يتمكن من حل الخلافات مع اليونان في فبراير

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة: إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يتمكنان من التوصل إلى حل...

موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أوضح فيدان أن «الخطوة الوحيدة المطلوبة هي الاجتماع والجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية حل المشكلات القائمة وعدم مغادرة الطاولة قبل ذلك»، مشيرًا بالدرجة الأولى إلى الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود في بحر إيجة.ووفقًا للصحيفة، وصف وزير الخارجية التركي الاجتماع المقبل بأنه «فرصة تاريخية للتوصل إلى حل نهائي لمشكلة بحر إيجة»، لافتًا إلى أن أردوغان يسعى أيضًا إلى تحقيق توافق مع السلطات اليونانية بشأن هذه القضية. وأكد فيدان أن التوصل إلى حل للخلافات بين أنقرة وأثينا ممكن في حال جرت المفاوضات «على أساس عقلاني، وبطريقة تستند إلى المصالح الوطنية لليونان وتركيا».وأشار إلى أن أردوغان وميتسوتاكيس اتفقا على عقد الاجتماع في شباط/فبراير، قبل حلول شهر رمضان، أي قبل 18 من الشهر ذاته، متحدثًا عن مؤشرات إيجابية في العلاقات الثنائية، من بينها تراجع انتهاكات المجال الجوي وتعزيز التعاون في ملف الهجرة. ووقعت إسرائيل مع اليونان وقبرص، نهاية الشهر الماضي، خطة تعاون عسكري ثلاثي لعام 2026 لـ"تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل واليونان وقبرص وقعت خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري لعام 2026".وأكد المصدر أنه "لن تكون هذه القوة وحدة دائمة، بل قوة يمكن نشرها بسرعة في أوقات الأزمات براً وبحراً وجواً".وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من أن التوقيع تم الأسبوع الماضي في قبرص، إلا أن الجيش لم يكشف عن هذا التطور إلا اليوم الأحد".ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التحالف الثلاثي لا يستهدف دولة بعينها، وأن غايته تعزيز الاستقرار والازدهار والسلام الإقليمي، فإن توقيت الإعلان وسياقه الإقليمي المشحون يفتحان باب التأويل على مصراعيه.وتأتي هذه التطورات في ظل تنافس محتدم على النفوذ والموارد بشرق المتوسط، وتُقرأ في أنقرة -وفق تغطيات إعلامية تركية- بوصفها حلقة جديدة في مساعي تطويق تركيا وإعادة تشكيل موازين القوة البحرية على حسابها، مما يطرح تساؤلات جوهرية عن انعكاسات هذا التقارب الثلاثي على حسابات أنقرة الإستراتيجية في واحدة من أكثر ساحات الجوار اضطرابا وحساسية.

