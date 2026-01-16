https://sarabic.ae/20260116/قبل-تشييعها-بلحظاتمعمرة-هندية-تعود-للحياة-وتحتفل-بعيد-ميلادها-الـ-103-1109317199.html
قبل تشييعها بلحظات...معمرة هندية تعود للحياة وتحتفل بعيد ميلادها الـ 103
شهدت ولاية ماهاراشترا الهندية واقعة نادرة، بعدما استعادت المعمّرة غانغاباي ساخاره، أنفاسها قبيل انطلاق مراسم تشييعها، ليتحول مأتمها إلى احتفال بعيد ميلادها... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
وتعود تفاصيل الحادثة إلى توقف نبض وتنفس غانغاباي، مع جمود أطرافها، ما دفع عائلتها إلى الاعتقاد بوفاتها وإعلان الحداد، والبدء في ترتيبات الوداع الأخير. وقبل نقل الجثمان مباشرة، لاحظ أحد أحفادها حركة خفيفة في قدميها، ما دفع العائلة إلى كشف وجهها، ليكتشفوا عودة تنفسها وفتح عينيها وسط ذهول الحاضرين، الذين اعتبروا ما حدث أشبه بالمعجزة، حيث تحولت دموع الوداع إلى مظاهر فرح واحتفال بعودة الحياة إليها.
قبل تشييعها بلحظات...معمرة هندية تعود للحياة وتحتفل بعيد ميلادها الـ 103
شهدت ولاية ماهاراشترا الهندية واقعة نادرة، بعدما استعادت المعمّرة غانغاباي ساخاره، أنفاسها قبيل انطلاق مراسم تشييعها، ليتحول مأتمها إلى احتفال بعيد ميلادها الـ103.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى توقف نبض وتنفس غانغاباي، مع جمود أطرافها، ما دفع عائلتها إلى الاعتقاد بوفاتها وإعلان الحداد، والبدء في ترتيبات الوداع الأخير.
وبينما كان الحزن يخيم على أقاربها، لم يخطر ببالهم أن لحظات قليلة تفصل جدتهم عن ما وصفوه بـ"الولادة الثانية"، والتي صادفت يوم ميلادها نفسه، بحسب وسائل إعلام هندية.
وقبل نقل الجثمان مباشرة، لاحظ أحد أحفادها حركة خفيفة في قدميها، ما دفع العائلة إلى كشف وجهها، ليكتشفوا عودة تنفسها وفتح عينيها وسط ذهول الحاضرين، الذين اعتبروا ما حدث أشبه بالمعجزة، حيث تحولت دموع الوداع إلى مظاهر فرح واحتفال بعودة الحياة إليها.