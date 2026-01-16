https://sarabic.ae/20260116/لافروف-ونظيره-العماني-يؤكدان-خلال-مكالمة-هاتفية-ضرورة-إنهاء-أي-تدخل-في-شؤون-الدول-ذات-السيادة-1109314732.html
لافروف ونظيره العماني يؤكدان خلال مكالمة هاتفية ضرورة إنهاء أي تدخل في شؤون الدول ذات السيادة
لافروف ونظيره العماني يؤكدان خلال مكالمة هاتفية ضرورة إنهاء أي تدخل في شؤون الدول ذات السيادة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ناقشا خلالها التصعيد... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T16:03+0000
2026-01-16T16:03+0000
2026-01-16T16:33+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062168256_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5c94c1521d2deb0850bd5a8f17d701f4.jpg
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكدا خلال مكالمة هاتفية، على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "أكد الوزيران على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة". وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أنه "ناقش الوزيران عدداً من القضايا العملية لتعزيز العلاقات الروسية العمانية متعددة الأوجه، استناداً إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو في أبريل 2025"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062168256_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_396dccf5f6891e035d54565cdfc4ae6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
لافروف ونظيره العماني يؤكدان خلال مكالمة هاتفية ضرورة إنهاء أي تدخل في شؤون الدول ذات السيادة
16:03 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 16:33 GMT 16.01.2026)
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ناقشا خلالها التصعيد الخطير حول إيران، والذي يتم تأجيجه من الخارج.
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكدا خلال مكالمة هاتفية، على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "أكد الوزيران على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أنه "ناقش الوزيران عدداً من القضايا العملية لتعزيز العلاقات الروسية العمانية متعددة الأوجه، استناداً إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو في أبريل 2025"