أمساليوم
بث مباشر
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكدا خلال مكالمة هاتفية، على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "أكد الوزيران على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة". وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أنه "ناقش الوزيران عدداً من القضايا العملية لتعزيز العلاقات الروسية العمانية متعددة الأوجه، استناداً إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو في أبريل 2025"
لافروف ونظيره العماني يؤكدان خلال مكالمة هاتفية ضرورة إنهاء أي تدخل في شؤون الدول ذات السيادة

16:03 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 16:33 GMT 16.01.2026)
© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عقب محادثات في مسقط ، عمان.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عقب محادثات في مسقط ، عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Russian Foreign Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ناقشا خلالها التصعيد الخطير حول إيران، والذي يتم تأجيجه من الخارج.
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكدا خلال مكالمة هاتفية، على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "أكد الوزيران على ضرورة وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أنه "ناقش الوزيران عدداً من القضايا العملية لتعزيز العلاقات الروسية العمانية متعددة الأوجه، استناداً إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو في أبريل 2025"
