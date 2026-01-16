https://sarabic.ae/20260116/مقتل-7-جنود-تشاديين-في-اشتباكات-على-الحدود-مع-السودان-1109316416.html

مقتل 7 جنود تشاديين في اشتباكات على الحدود مع السودان

قُتل سبعة جنود من الجيش التشادي، أمس الخميس، خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة على الحدود مع السودان، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة التشادية اليوم الجمعة.

وأوضح المتحدث قاسم شريف أن "أحد أطراف النزاع الدائر في السودان توغل داخل الأراضي التشادية"، بحسب وسائل إعلام غربية.وفي رده على سؤال، أشار عضو في الحكومة التشادية إلى أن هذا التوغل يُنسب إلى عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني منذ قرابة ثلاثة أعوام.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

