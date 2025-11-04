تحذيرات من انتقال الأزمة في السودان إلى الداخل التشادي…ومسؤول يوضح التفاصيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/تحذيرات-من-انتقال-الأزمة-في-السودان-إلى-الداخل-التشاديومسؤول-يوضح-التفاصيل-1106736582.html
تحذيرات من انتقال الأزمة في السودان إلى الداخل التشادي…ومسؤول يوضح التفاصيل
تحذيرات من انتقال الأزمة في السودان إلى الداخل التشادي…ومسؤول يوضح التفاصيل
سبوتنيك عربي
فرضت الأزمة بين الأطراف السودانية تداعيات عدة على دول الجوار على مدار الأشهر الماضية، خاصة في تشاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية وأمنية منذ فترة. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T16:43+0000
2025-11-04T16:43+0000
أخبار تشاد
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أديس أبابا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098892233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d347360fc1484a8494013399a0c3233.jpg
أعلن مصدر رفيع في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات السودانية، بدأت دراسة مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار الشامل، في خطوة قد تمثل تقدمًا نحو هدنة إنسانية طويلة الأمد"، بحسب وسائل إعلام فرنسية.ووفقا لإحدى تلك الوسائل، فإن "المقترح الأمريكي، الذي تم تسلمُه في الآونة الأخيرة، يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الطرفين".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية في السودان.من ناحيته قال العابد مصطفى البشير مفوض لجنة حقوق الإنسان في تشاد، إن أزمة السودان منذ بدايتها كانت لها تداعيات خطيرة على تشاد، أبرزها تدفق اللاجئين السودانيين بشكل كبير يفوق طاقة وإمكانيات تشاد.تداعيات الأزمة على تشادوأضاف البشير في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التداعيات الاجتماعية تمثلت في أزمات في الداخل، حيث أصبح الشباب التشاديين من مناصري الطرفين، وقودا لهذه الحرب حيث انخرط الشباب المتبرم من سياسات الحكومة ومن البطالة في الحرب، بسبب الضائقة، الاقتصادية وكذلك بسبب دوافع الانتماء القبلي والمناطقي.وبشأن تداعيات الفاشر يرى أنها أشد خطورة وأهمها:صراع أهليوأوضح أن الحرب في السودان وإن كانت بين أطراف قيادية، إلا أنها أخذت عند بعض المتطرفين والمنتفعين السياسيين طابع "الصراع الأهلي القبلي"، وخصوصا بين العرب والزغاوة، بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة على البلدين.ويرى أن التداعيات الاجتماعية تتمثل في تدفق آلاف من الفاشر قاصدين تشاد، ومن غير المستبعد نقل الحسابات الإثنية إلى المجتمع التشادي المترهل أصلا والضعيف مواردا، وفق قوله.وبشأن التداعيات السياسية، يوضح أنه بعد انشغال المعارضة المضادة لنظام انجمينا بالفاشر، وقتالها إلى جانب الأطراف، في الفاشر قد تعيد ترتيب صفوفها من جديد وليس لها خيار سوى إيجاد موطئ قدم على الأراضي التشادية، ويترتب على ذلك دخولها في مناوشات مع الحكومة التشادية الأمر الذي ستكون له تداعياته على الوضع في تشاد.اتهامات متبادلةولفت البشير إلى أن تصرفات بعض المتفلتين من أطراف سودانية، تنعكس على التفاعلات في الشارع التشادي في ظل الاتهامات المتبادلة بالوقوف مع أطراف الصراع.يشير المسؤول التشادي إلى أن الامتدادات القبلية بين تشاد والسودان سيكون لها إثرها وخصوصا العناصر ذات الأصول السودانية داخل القوى العسكرية والأمنية التشادية، التي قد تخلق أزمة في الداخل وخلل أمني كردة فعل على ما يجري في السودان .تداعيات شاملةفيما يرى إسماعيل محمد طاهر، الخبير السياسي التشادي، أن التداعيات تشمل جوانب سياسية واجتماعية وعسكرية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك تخوفات من انتقال الأزمة عبر الحدود خاصة في ظل التداخل القبائلي بين البلدين.وحذر إسماعيل من أن استمرار الأزمة على ما هي عليه ينذر بتوسع عبر الحدود، خاصة في ظل حالة الاحتقان الكبيرة التي تسود الداخل التشادي والسوداني.اتساع نطاق القتالأعربت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، الخميس، عن "قلقها من عدم تحسن الوضع في السودان، مع اتساع نطاق القتال ليمتد إلى مناطق نائية".وقالت "إيغاد" في اجتماعها الثاني لتسوية الوضع في السودان، إنها "تدين بشدة الحرب في السودان"، داعية مجددا الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، بحسب قول الهيئة.وأكدت الهيئة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في جمهورية السودان"، مشيرة إلى قرارات الاجتماع الرباعي الأول لرؤساء دول وحكومات (إيغاد)، في يوليو/ تموز الماضي، في أديس أبابا.
https://sarabic.ae/20251104/تصويت-هل-يمكن-للمقترح-الأمريكي-للتسوية-في-السودان-إنهاء-الكارثة-في-البلاد-1106734917.html
https://sarabic.ae/20250926/وزير-تشادي-يكشف-لـسبوتنيك-الخطوات-المرتقبة-بعد-توقيع-اتفاق-السلام-مع-إقليم-تيبستي-1105293290.html
https://sarabic.ae/20251104/أمريكا-تطرح-هدنة-إنسانية-في-السودان-المسار-والمصير-1106727467.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098892233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b6bd3e11b2144f094f37ac920438df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تشاد, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أديس أبابا
أخبار تشاد, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أديس أبابا

تحذيرات من انتقال الأزمة في السودان إلى الداخل التشادي…ومسؤول يوضح التفاصيل

16:43 GMT 04.11.2025
© AP Photo / Jerome Delayقوات تابعة لجيش تشاد
قوات تابعة لجيش تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
فرضت الأزمة بين الأطراف السودانية تداعيات عدة على دول الجوار على مدار الأشهر الماضية، خاصة في تشاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية وأمنية منذ فترة.
أعلن مصدر رفيع في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات السودانية، بدأت دراسة مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار الشامل، في خطوة قد تمثل تقدمًا نحو هدنة إنسانية طويلة الأمد"، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ووفقا لإحدى تلك الوسائل، فإن "المقترح الأمريكي، الذي تم تسلمُه في الآونة الأخيرة، يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الطرفين".
وأكد المصدر الحكومي، بحسب الوسيلة، أن "مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش اليوم مقترح الهدنة الأمريكي بالتنسيق مع الجهات المختصة"، مشددًا على "رفض أي دور سياسي لقوات الدعم السريع في أي عملية انتقالية مستقبلية".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية في السودان.
من ناحيته قال العابد مصطفى البشير مفوض لجنة حقوق الإنسان في تشاد، إن أزمة السودان منذ بدايتها كانت لها تداعيات خطيرة على تشاد، أبرزها تدفق اللاجئين السودانيين بشكل كبير يفوق طاقة وإمكانيات تشاد.

تداعيات الأزمة على تشاد

جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
تصويت... هل يمكن للمقترح الأمريكي للتسوية في السودان إنهاء الكارثة في البلاد؟
15:45 GMT
وأضاف البشير في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التداعيات الاجتماعية تمثلت في أزمات في الداخل، حيث أصبح الشباب التشاديين من مناصري الطرفين، وقودا لهذه الحرب حيث انخرط الشباب المتبرم من سياسات الحكومة ومن البطالة في الحرب، بسبب الضائقة، الاقتصادية وكذلك بسبب دوافع الانتماء القبلي والمناطقي.
وبشأن تداعيات الفاشر يرى أنها أشد خطورة وأهمها:
التداعيات الأمنية، إذ تعاني الأوضاع على حدود البلدين من خلل أمني غير مسبوق، حيث تنشط جماعات تهريب السلاح والمخدرات واللصوص، ولكن الخطر الأمني الأخطر على الإطلاق هو توقع امتداد الحرب إلى تشاد.

صراع أهلي

وأوضح أن الحرب في السودان وإن كانت بين أطراف قيادية، إلا أنها أخذت عند بعض المتطرفين والمنتفعين السياسيين طابع "الصراع الأهلي القبلي"، وخصوصا بين العرب والزغاوة، بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة على البلدين.
ويرى أن التداعيات الاجتماعية تتمثل في تدفق آلاف من الفاشر قاصدين تشاد، ومن غير المستبعد نقل الحسابات الإثنية إلى المجتمع التشادي المترهل أصلا والضعيف مواردا، وفق قوله.
وبشأن التداعيات السياسية، يوضح أنه بعد انشغال المعارضة المضادة لنظام انجمينا بالفاشر، وقتالها إلى جانب الأطراف، في الفاشر قد تعيد ترتيب صفوفها من جديد وليس لها خيار سوى إيجاد موطئ قدم على الأراضي التشادية، ويترتب على ذلك دخولها في مناوشات مع الحكومة التشادية الأمر الذي ستكون له تداعياته على الوضع في تشاد.

اتهامات متبادلة

الأمين العام لحكومة تشاد الوزير صالح برمة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
وزير تشادي يكشف لـ"سبوتنيك" الخطوات المرتقبة بعد توقيع "اتفاق السلام" مع إقليم تيبستي
26 سبتمبر, 11:46 GMT
ولفت البشير إلى أن تصرفات بعض المتفلتين من أطراف سودانية، تنعكس على التفاعلات في الشارع التشادي في ظل الاتهامات المتبادلة بالوقوف مع أطراف الصراع.
يشير المسؤول التشادي إلى أن الامتدادات القبلية بين تشاد والسودان سيكون لها إثرها وخصوصا العناصر ذات الأصول السودانية داخل القوى العسكرية والأمنية التشادية، التي قد تخلق أزمة في الداخل وخلل أمني كردة فعل على ما يجري في السودان .

تداعيات شاملة

فيما يرى إسماعيل محمد طاهر، الخبير السياسي التشادي، أن التداعيات تشمل جوانب سياسية واجتماعية وعسكرية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك تخوفات من انتقال الأزمة عبر الحدود خاصة في ظل التداخل القبائلي بين البلدين.
وحذر إسماعيل من أن استمرار الأزمة على ما هي عليه ينذر بتوسع عبر الحدود، خاصة في ظل حالة الاحتقان الكبيرة التي تسود الداخل التشادي والسوداني.

اتساع نطاق القتال

أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
راديو
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
13:35 GMT
أعربت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، الخميس، عن "قلقها من عدم تحسن الوضع في السودان، مع اتساع نطاق القتال ليمتد إلى مناطق نائية".
وقالت "إيغاد" في اجتماعها الثاني لتسوية الوضع في السودان، إنها "تدين بشدة الحرب في السودان"، داعية مجددا الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، بحسب قول الهيئة.
وأكدت الهيئة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في جمهورية السودان"، مشيرة إلى قرارات الاجتماع الرباعي الأول لرؤساء دول وحكومات (إيغاد)، في يوليو/ تموز الماضي، في أديس أبابا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала