تحذيرات من انتقال الأزمة في السودان إلى الداخل التشادي…ومسؤول يوضح التفاصيل

أعلن مصدر رفيع في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات السودانية، بدأت دراسة مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار الشامل، في خطوة قد تمثل تقدمًا نحو هدنة إنسانية طويلة الأمد"، بحسب وسائل إعلام فرنسية.ووفقا لإحدى تلك الوسائل، فإن "المقترح الأمريكي، الذي تم تسلمُه في الآونة الأخيرة، يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الطرفين".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية في السودان.من ناحيته قال العابد مصطفى البشير مفوض لجنة حقوق الإنسان في تشاد، إن أزمة السودان منذ بدايتها كانت لها تداعيات خطيرة على تشاد، أبرزها تدفق اللاجئين السودانيين بشكل كبير يفوق طاقة وإمكانيات تشاد.تداعيات الأزمة على تشادوأضاف البشير في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التداعيات الاجتماعية تمثلت في أزمات في الداخل، حيث أصبح الشباب التشاديين من مناصري الطرفين، وقودا لهذه الحرب حيث انخرط الشباب المتبرم من سياسات الحكومة ومن البطالة في الحرب، بسبب الضائقة، الاقتصادية وكذلك بسبب دوافع الانتماء القبلي والمناطقي.وبشأن تداعيات الفاشر يرى أنها أشد خطورة وأهمها:صراع أهليوأوضح أن الحرب في السودان وإن كانت بين أطراف قيادية، إلا أنها أخذت عند بعض المتطرفين والمنتفعين السياسيين طابع "الصراع الأهلي القبلي"، وخصوصا بين العرب والزغاوة، بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة على البلدين.ويرى أن التداعيات الاجتماعية تتمثل في تدفق آلاف من الفاشر قاصدين تشاد، ومن غير المستبعد نقل الحسابات الإثنية إلى المجتمع التشادي المترهل أصلا والضعيف مواردا، وفق قوله.وبشأن التداعيات السياسية، يوضح أنه بعد انشغال المعارضة المضادة لنظام انجمينا بالفاشر، وقتالها إلى جانب الأطراف، في الفاشر قد تعيد ترتيب صفوفها من جديد وليس لها خيار سوى إيجاد موطئ قدم على الأراضي التشادية، ويترتب على ذلك دخولها في مناوشات مع الحكومة التشادية الأمر الذي ستكون له تداعياته على الوضع في تشاد.اتهامات متبادلةولفت البشير إلى أن تصرفات بعض المتفلتين من أطراف سودانية، تنعكس على التفاعلات في الشارع التشادي في ظل الاتهامات المتبادلة بالوقوف مع أطراف الصراع.يشير المسؤول التشادي إلى أن الامتدادات القبلية بين تشاد والسودان سيكون لها إثرها وخصوصا العناصر ذات الأصول السودانية داخل القوى العسكرية والأمنية التشادية، التي قد تخلق أزمة في الداخل وخلل أمني كردة فعل على ما يجري في السودان .تداعيات شاملةفيما يرى إسماعيل محمد طاهر، الخبير السياسي التشادي، أن التداعيات تشمل جوانب سياسية واجتماعية وعسكرية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك تخوفات من انتقال الأزمة عبر الحدود خاصة في ظل التداخل القبائلي بين البلدين.وحذر إسماعيل من أن استمرار الأزمة على ما هي عليه ينذر بتوسع عبر الحدود، خاصة في ظل حالة الاحتقان الكبيرة التي تسود الداخل التشادي والسوداني.اتساع نطاق القتالأعربت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، الخميس، عن "قلقها من عدم تحسن الوضع في السودان، مع اتساع نطاق القتال ليمتد إلى مناطق نائية".وقالت "إيغاد" في اجتماعها الثاني لتسوية الوضع في السودان، إنها "تدين بشدة الحرب في السودان"، داعية مجددا الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، بحسب قول الهيئة.وأكدت الهيئة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في جمهورية السودان"، مشيرة إلى قرارات الاجتماع الرباعي الأول لرؤساء دول وحكومات (إيغاد)، في يوليو/ تموز الماضي، في أديس أبابا.

