عربي
ليبيا وتشاد تشكلان قوة مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة قطاع الطرق
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن القوة ستتمركز على الحدود الليبية - التشادية، تحت تعليمات الفريق صدام خليفة حفتر ونائب آمر كتيبة السبل السلام الشيخ عبد الرحمن هاشم، بالتنسيق الكامل مع الجيش التشادي.وأكدت في بيان لها أن هناك دوريات مشتركة بين الجيشين ستعمل على مكافحة الحرابة والجرائم العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني بدأ بالفعل على الحدود.من جانبه، قال قائد الجيش التشادي، محمد سليمان، إن "القوة المشتركة تهدف لتعزيز التعاون بين الجيشين وحماية الأمن والاستقرار القومي للبلدين"، مضيفا أن "هناك جهودا مستمرة لضمان الأمان والاستقرار على طول الحدود".يذكر أنه، في 25 مايو/ أيار الماضي، زار وزير الدفاع التشادي إسحاق ماروا، مدينة بنغازي على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية.وأوضحت وكالة الأنباء الليبية حينئذ أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من الجانب الليبي، وأنها تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وتشاد، في ظل التحديات الإقليمية المشتركة، بما يعزز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم مصالح البلدين.يشار إلى أن الحدود البرية الليبية التشادية قد أغلقت في آذار/مارس 2019، بعدما أعلنت أنجمينا إغلاقها بسبب توترات أمنية.
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، عن تشكيل قوة مشتركة مع الجيش التشادي لتأمين الحدود بين البلدين وحماية المنطقة من أعمال الحرابة وقطاع الطرق.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن القوة ستتمركز على الحدود الليبية - التشادية، تحت تعليمات الفريق صدام خليفة حفتر ونائب آمر كتيبة السبل السلام الشيخ عبد الرحمن هاشم، بالتنسيق الكامل مع الجيش التشادي.
وأكدت في بيان لها أن هناك دوريات مشتركة بين الجيشين ستعمل على مكافحة الحرابة والجرائم العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني بدأ بالفعل على الحدود.
من جانبه، قال قائد الجيش التشادي، محمد سليمان، إن "القوة المشتركة تهدف لتعزيز التعاون بين الجيشين وحماية الأمن والاستقرار القومي للبلدين"، مضيفا أن "هناك جهودا مستمرة لضمان الأمان والاستقرار على طول الحدود".
بنغازي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ليبيا وتشاد تناقشان إعادة فتح الحدود وتعزيز التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة والتهريب
2 أغسطس, 14:31 GMT
يذكر أنه، في 25 مايو/ أيار الماضي، زار وزير الدفاع التشادي إسحاق ماروا، مدينة بنغازي على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية.
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية حينئذ أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من الجانب الليبي، وأنها تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وتشاد، في ظل التحديات الإقليمية المشتركة، بما يعزز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم مصالح البلدين.
يشار إلى أن الحدود البرية الليبية التشادية قد أغلقت في آذار/مارس 2019، بعدما أعلنت أنجمينا إغلاقها بسبب توترات أمنية.
