هيئة الطيران الأمريكية تحذر من "أنشطة عسكرية" فوق المكسيك وأمريكا الوسطى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/هيئة-الطيران-الأمريكية-تحذر-من-أنشطة-عسكرية-فوق-المكسيك-وأمريكا-الوسطى-1109324456.html
هيئة الطيران الأمريكية تحذر من "أنشطة عسكرية" فوق المكسيك وأمريكا الوسطى
هيئة الطيران الأمريكية تحذر من "أنشطة عسكرية" فوق المكسيك وأمريكا الوسطى
سبوتنيك عربي
حضّت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، السبت، شركات الطيران على "توخي الحذر" في المجال الجوي للمكسيك وأمريكا الوسطى بسبب مخاطر "أنشطة عسكرية". 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T23:16+0000
2026-01-16T23:16+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg
ونشرت الهيئة سلسلة رسائل تحذّر من "وضع يحتمل أن يكون خطرا"، مشيرة إلى إمكان حدوث تداخل في نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية. ويسري التحذير لمدة 60 يوما.وجاء في الرسائل: "يوصى لمشغلي الطائرات الأمريكيين توخي الحذر عند تنفيذ الرحلات فوق المناطق البحرية للمحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا في منطقة معلومات الطيران بالمكسيك، وذلك بسبب النشاط العسكري والتداخلات في عمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية."كما صدرت إشعارات مماثلة بالنسبة لبنما وكولومبيا وأمريكا الوسطى وأجزاء من المحيط الهادئ.وأضافت الرسائل:وفي بداية يناير/كانون الثاني، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية نصف الكرة الغربي منطقة اهتمام لواشنطن. وقبل ذلك، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الأخرى. وبعد العملية العسكرية في فنزويلا، وجه الزعيم الأمريكي تهديدات تجاه كوبا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260109/ترامب-يعلن-بدء-ضربات-برية-أمريكية-ضد-عصابات-المخدرات-في-المكسيك-1109069182.html
المكسيك
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المكسيك, أخبار المكسيك, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك, أخبار المكسيك, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية

هيئة الطيران الأمريكية تحذر من "أنشطة عسكرية" فوق المكسيك وأمريكا الوسطى

23:16 GMT 16.01.2026
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . YouTube
تابعنا عبر
حضّت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، السبت، شركات الطيران على "توخي الحذر" في المجال الجوي للمكسيك وأمريكا الوسطى بسبب مخاطر "أنشطة عسكرية".
ونشرت الهيئة سلسلة رسائل تحذّر من "وضع يحتمل أن يكون خطرا"، مشيرة إلى إمكان حدوث تداخل في نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية. ويسري التحذير لمدة 60 يوما.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ترامب يعلن عزم بلاده شن ضربات برية ضد "عصابات المخدرات" في المكسيك
9 يناير, 17:16 GMT
وجاء في الرسائل: "يوصى لمشغلي الطائرات الأمريكيين توخي الحذر عند تنفيذ الرحلات فوق المناطق البحرية للمحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا في منطقة معلومات الطيران بالمكسيك، وذلك بسبب النشاط العسكري والتداخلات في عمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية."
كما صدرت إشعارات مماثلة بالنسبة لبنما وكولومبيا وأمريكا الوسطى وأجزاء من المحيط الهادئ.
وأضافت الرسائل:
"هناك مخاطر محتملة للطائرات في جميع مراحل الرحلة، بما في ذلك التحليق، وكذلك مراحل الوصول والإقلاع."
وفي بداية يناير/كانون الثاني، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية نصف الكرة الغربي منطقة اهتمام لواشنطن. وقبل ذلك، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الأخرى. وبعد العملية العسكرية في فنزويلا، وجه الزعيم الأمريكي تهديدات تجاه كوبا والمكسيك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала