https://sarabic.ae/20260116/وكالة-الأرشيف-الروسية-بولندا-أعاقت-جهود-الاتحاد-السوفيتي-لمنع-الحرب-العالمية-الثانية-1109292254.html
وكالة الأرشيف الروسية: بولندا أعاقت جهود الاتحاد السوفيتي لمنع الحرب العالمية الثانية
وكالة الأرشيف الروسية: بولندا أعاقت جهود الاتحاد السوفيتي لمنع الحرب العالمية الثانية
صرّح رئيس وكالة الأرشيف الفيدرالية الروسية أندريه أرتيزوف، اليوم الجمعة، أن الوثائق الفرنسية المستحوذ عليها خلال الحرب العالمية الثانية، ساعدت على كشف أن... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T05:20+0000
2026-01-16T05:48+0000
الحرب العالمية الثانية
الاتحاد السوفيتي
بولندا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072574628_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_9fb7b87f89d4e810f27cd688fba71eac.jpg
وقال أرتيزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في وقت سابق، وبمهمة من الرئيس الروسي، أجرينا عملًا جادًا حول تاريخ الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى. وعندما درسنا بعناية المواد المتعلقة بما قبل اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب بعدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي، استخدمنا الوثائق المستحوذ عليها خلال الحرب".وأوضح أن القوات الألمانية نقلت الأرشيف الفرنسي إلى ألمانيا بعد احتلال باريس عام 1940، ثم نقلت الوثائق، مع الأرشيف الألماني، إلى الاتحاد السوفيتي بعد دخول الجيش الأحمر إلى فرنسا، ضمن ما يُعرف بتعويضات الخسائر.وأشار إلى أن الوثائق شملت رسائل من السفارة الفرنسية والملحق العسكري في وارسو، وكشفت بالتفصيل كيف أعاقت بولندا محاولات فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي لعقد تحالف ضد النازيين.وأشار إلى أن بفضل هذه الوثائق أصبح دور القيادة السوفيتية مختلفًا تمامًا، ولا يوجد ما يخجل منه فيما يتعلق بخط سير ستالين ومولوتوف وغيرهم من الزعماء السوفيت لإيقاف ألمانيا النازية – فالوثائق تؤكد ذلك. وأضاف أرتيزوف أن هذه الأرشيفات استخدمت أيضًا في مقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر.وأوضح أرتيزوف أنه عند انهيار الاتحاد السوفيتي، اكتشف الفرنسيون وجود هذه الوثائق التي كانوا يبحثون عنها، وتم اتخاذ قرار حكومي خاص في 1994 لإعادتها.واختتم أرتيزوف: "قبل إعادة الوثائق، تم نسخ الجزء القيم منها، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بما قبل الحرب العالمية الثانية. إنها مهمة جدًا لأنها تفسر أسباب هذا الحدث الرهيب".
https://sarabic.ae/20230103/ألمانيا-ترفض-مطالب-بولندا-بالتعويض-عن-خسائرها-في-الحرب-العالمية-الثانية-1071903142.html
https://sarabic.ae/20230104/بعد-تجدد-أزمة-تعويضات-الحرب-العالمية-الثانية-مقارنة-عسكرية-بين-ألمانيا-وبولندا-1071923270.html
الاتحاد السوفيتي
بولندا
وكالة الأرشيف الروسية: بولندا أعاقت جهود الاتحاد السوفيتي لمنع الحرب العالمية الثانية

05:20 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 05:48 GMT 16.01.2026)
© AP Photoقذائف الأعماق في الحرب العالمية الثانية
قذائف الأعماق في الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح رئيس وكالة الأرشيف الفيدرالية الروسية أندريه أرتيزوف، اليوم الجمعة، أن الوثائق الفرنسية المستحوذ عليها خلال الحرب العالمية الثانية، ساعدت على كشف أن بولندا كانت تعيق المفاوضات بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه ضد هتلر، والتي كان من الممكن أن تمنع اندلاع الحرب.
وقال أرتيزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في وقت سابق، وبمهمة من الرئيس الروسي، أجرينا عملًا جادًا حول تاريخ الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى. وعندما درسنا بعناية المواد المتعلقة بما قبل اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب بعدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي، استخدمنا الوثائق المستحوذ عليها خلال الحرب".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
ألمانيا ترفض مطالب بولندا بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية
3 يناير 2023, 18:22 GMT
وأوضح أن القوات الألمانية نقلت الأرشيف الفرنسي إلى ألمانيا بعد احتلال باريس عام 1940، ثم نقلت الوثائق، مع الأرشيف الألماني، إلى الاتحاد السوفيتي بعد دخول الجيش الأحمر إلى فرنسا، ضمن ما يُعرف بتعويضات الخسائر.
وأشار إلى أن الوثائق شملت رسائل من السفارة الفرنسية والملحق العسكري في وارسو، وكشفت بالتفصيل كيف أعاقت بولندا محاولات فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي لعقد تحالف ضد النازيين.
وأضاف أرتيزوف: "في إطار اللعبة الدبلوماسية المعقدة عام 1939، كانت هناك فرص مختلفة لمنع الحرب. كان الاتحاد السوفيتي مهتمًا بشدة بإبرام هذا الاتفاق، لكن لم يكن بالإمكان التوصل إليه. البولنديون عرقلوا المفاوضات حتى النهاية، وهذه الوثائق الفرنسية تظهر ذلك بوضوح. وصلتنا، ونشرناها".
وأشار إلى أن بفضل هذه الوثائق أصبح دور القيادة السوفيتية مختلفًا تمامًا، ولا يوجد ما يخجل منه فيما يتعلق بخط سير ستالين ومولوتوف وغيرهم من الزعماء السوفيت لإيقاف ألمانيا النازية – فالوثائق تؤكد ذلك. وأضاف أرتيزوف أن هذه الأرشيفات استخدمت أيضًا في مقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
بعد تجدد أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية... مقارنة عسكرية بين ألمانيا وبولندا
4 يناير 2023, 13:57 GMT
وأوضح أرتيزوف أنه عند انهيار الاتحاد السوفيتي، اكتشف الفرنسيون وجود هذه الوثائق التي كانوا يبحثون عنها، وتم اتخاذ قرار حكومي خاص في 1994 لإعادتها.
واختتم أرتيزوف: "قبل إعادة الوثائق، تم نسخ الجزء القيم منها، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بما قبل الحرب العالمية الثانية. إنها مهمة جدًا لأنها تفسر أسباب هذا الحدث الرهيب".
