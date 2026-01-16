https://sarabic.ae/20260116/وكالة-الأرشيف-الروسية-بولندا-أعاقت-جهود-الاتحاد-السوفيتي-لمنع-الحرب-العالمية-الثانية-1109292254.html

وكالة الأرشيف الروسية: بولندا أعاقت جهود الاتحاد السوفيتي لمنع الحرب العالمية الثانية

وكالة الأرشيف الروسية: بولندا أعاقت جهود الاتحاد السوفيتي لمنع الحرب العالمية الثانية

صرّح رئيس وكالة الأرشيف الفيدرالية الروسية أندريه أرتيزوف، اليوم الجمعة، أن الوثائق الفرنسية المستحوذ عليها خلال الحرب العالمية الثانية، ساعدت على كشف أن... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال أرتيزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في وقت سابق، وبمهمة من الرئيس الروسي، أجرينا عملًا جادًا حول تاريخ الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى. وعندما درسنا بعناية المواد المتعلقة بما قبل اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب بعدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي، استخدمنا الوثائق المستحوذ عليها خلال الحرب".وأوضح أن القوات الألمانية نقلت الأرشيف الفرنسي إلى ألمانيا بعد احتلال باريس عام 1940، ثم نقلت الوثائق، مع الأرشيف الألماني، إلى الاتحاد السوفيتي بعد دخول الجيش الأحمر إلى فرنسا، ضمن ما يُعرف بتعويضات الخسائر.وأشار إلى أن الوثائق شملت رسائل من السفارة الفرنسية والملحق العسكري في وارسو، وكشفت بالتفصيل كيف أعاقت بولندا محاولات فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي لعقد تحالف ضد النازيين.وأشار إلى أن بفضل هذه الوثائق أصبح دور القيادة السوفيتية مختلفًا تمامًا، ولا يوجد ما يخجل منه فيما يتعلق بخط سير ستالين ومولوتوف وغيرهم من الزعماء السوفيت لإيقاف ألمانيا النازية – فالوثائق تؤكد ذلك. وأضاف أرتيزوف أن هذه الأرشيفات استخدمت أيضًا في مقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر.وأوضح أرتيزوف أنه عند انهيار الاتحاد السوفيتي، اكتشف الفرنسيون وجود هذه الوثائق التي كانوا يبحثون عنها، وتم اتخاذ قرار حكومي خاص في 1994 لإعادتها.واختتم أرتيزوف: "قبل إعادة الوثائق، تم نسخ الجزء القيم منها، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بما قبل الحرب العالمية الثانية. إنها مهمة جدًا لأنها تفسر أسباب هذا الحدث الرهيب".

