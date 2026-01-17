إعلام: فرنسا قد تغادر "الناتو" مع تزايد الشكوك في دور الولايات المتحدة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
وأفادت صحيفة "بيرلينر تسايتونغ" بأن "ما كان يُعد لفترة طويلة هراءً سياسيًا دخل فجأة نطاق الممكن، وهو خروج فرنسا من الناتو؛ إذ تطالب مبادرة برلمانية بقطع العلاقات مع التحالف العسكري الغربي، في توقيت حساس يتسم بتزايد التساؤلات حول دور الولايات المتحدة الأميركية ومستقبل الحلف".وقالت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كليمانس غيتّه، المنتمية إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري، في تصريحات للصحيفة، إن عضوية فرنسا في تحالف عسكري تقوده قوة "تُظهر تموضعًا علنيًا ضد القانون الدولي قد تجرّ باريس إلى نزاعات تتعارض مع مصالحها ومبادئها والتزاماتها الدولية".كما انتقدت غيته دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة.وقال ماكرون في منشور له عبر منصة "إكس": "ستشارك فرنسا في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في غرينلاند".وأضاف: "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة، التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند، تحت اسم "عملية الصمود القطبي". وقد بدأت أولى الوحدات العسكرية الفرنسية بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى".وزير خارجية الدنمارك: مطالبات ترامب بالاستيلاء على غرينلاند "جدية وممكنة"
كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن احتمال خروج فرنسا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي كان يعتبر سابقًا ضربا من الخيال، بات مطروحًا مع تنامي الشكوك بشأن دور الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل الحلف.
وأفادت صحيفة "بيرلينر تسايتونغ" بأن "ما كان يُعد لفترة طويلة هراءً سياسيًا دخل فجأة نطاق الممكن، وهو خروج فرنسا من الناتو؛ إذ تطالب مبادرة برلمانية بقطع العلاقات مع التحالف العسكري الغربي، في توقيت حساس يتسم بتزايد التساؤلات حول دور الولايات المتحدة الأميركية ومستقبل الحلف".
وقالت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كليمانس غيتّه، المنتمية إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري، في تصريحات للصحيفة، إن عضوية فرنسا في تحالف عسكري تقوده قوة "تُظهر تموضعًا علنيًا ضد القانون الدولي قد تجرّ باريس إلى نزاعات تتعارض مع مصالحها ومبادئها والتزاماتها الدولية".

وكانت غيتّه قد أعلنت تقديمها سابقا، مشروع قرار يدعو إلى خروج فرنسا من حلف "الناتو"، ووجّهت انتقادات لسياسات الولايات المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بتعاملها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكذلك في ما يخص نوايا واشنطن ضم غرينلاند.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: أوروبا يجب أن تنشئ صاروخا جديدا نظيرا لـ"أوريشنيك" الروسي
15 يناير, 20:37 GMT
كما انتقدت غيته دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في جزيرة غرينلاند.
وقال ماكرون في منشور له عبر منصة "إكس": "ستشارك فرنسا في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في غرينلاند".
وأضاف: "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة، التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند، تحت اسم "عملية الصمود القطبي". وقد بدأت أولى الوحدات العسكرية الفرنسية بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى".
وزير خارجية الدنمارك: مطالبات ترامب بالاستيلاء على غرينلاند "جدية وممكنة"
