إعلام: فرنسا قد تغادر "الناتو" مع تزايد الشكوك في دور الولايات المتحدة
إعلام: فرنسا قد تغادر "الناتو" مع تزايد الشكوك في دور الولايات المتحدة
كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن احتمال خروج فرنسا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي كان يعتبر سابقًا ضربا من الخيال، بات مطروحًا مع تنامي الشكوك بشأن دور... 17.01.2026
وأفادت صحيفة "بيرلينر تسايتونغ" بأن "ما كان يُعد لفترة طويلة هراءً سياسيًا دخل فجأة نطاق الممكن، وهو خروج فرنسا من الناتو؛ إذ تطالب مبادرة برلمانية بقطع العلاقات مع التحالف العسكري الغربي، في توقيت حساس يتسم بتزايد التساؤلات حول دور الولايات المتحدة الأميركية ومستقبل الحلف".وقالت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كليمانس غيتّه، المنتمية إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري، في تصريحات للصحيفة، إن عضوية فرنسا في تحالف عسكري تقوده قوة "تُظهر تموضعًا علنيًا ضد القانون الدولي قد تجرّ باريس إلى نزاعات تتعارض مع مصالحها ومبادئها والتزاماتها الدولية".كما انتقدت غيته دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة.وقال ماكرون في منشور له عبر منصة "إكس": "ستشارك فرنسا في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في غرينلاند".وأضاف: "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة، التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند، تحت اسم "عملية الصمود القطبي". وقد بدأت أولى الوحدات العسكرية الفرنسية بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى".وزير خارجية الدنمارك: مطالبات ترامب بالاستيلاء على غرينلاند "جدية وممكنة"
إعلام: فرنسا قد تغادر "الناتو" مع تزايد الشكوك في دور الولايات المتحدة
