الجيش السوري يسيطر على مطار الطبقة العسكري
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، أن قوات الجيش بسطت سيطرتها الكاملة على مطار الطبقة العسكري، بعد طرد قوات حزب العمال الكردستاني. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
حزب العمال الكردستاني
الولايات المتحدة الأمريكية
وأكدت الهيئة، في تصريح للإخبارية السورية، أن وحدات الجيش سيطرت كذلك على سد المنصورة، المعروف سابقاً بسد البعث، إضافة إلى بلدتي رطلة والحمام في ريف الرقة. وأكدت أن القوات أصبحت على مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من المدخل الغربي لمدينة الرقة.وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، اليوم السبت: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأميركية وقوات التحالف".وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.
الأخبار
وأكدت الهيئة، في تصريح للإخبارية السورية، أن وحدات الجيش
سيطرت كذلك على سد المنصورة، المعروف سابقاً بسد البعث، إضافة إلى بلدتي رطلة والحمام في ريف الرقة.
وأكدت أن القوات أصبحت على مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من المدخل الغربي لمدينة الرقة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق من اليوم السبت، الجيش السوري
على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، اليوم السبت: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب
والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأميركية وقوات التحالف".
وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا
لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".
وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.
وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.