https://sarabic.ae/20260117/القيادة-المركزية-الأميركية-تحث-الجيش-السوري-على-وقف-هجماته-في-المناطق-بين-حلب-والطبقة-1109344985.html

القيادة المركزية الأميركية تحث الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق بين حلب والطبقة

القيادة المركزية الأميركية تحث الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق بين حلب والطبقة

سبوتنيك عربي

حثت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T17:08+0000

2026-01-17T17:08+0000

2026-01-17T17:08+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109164367_4:0:1176:659_1920x0_80_0_0_9137c85ffa610bf8af41ae7877ecff43.jpg

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، اليوم السبت: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأميركية وقوات التحالف".وتواصل قوات الجيش السوري تقدمها السريع نحو مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، في إطار عملياتها لاستعادة السيطرة على مناطق غرب نهر الفرات، عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحابها من مناطق التماس. وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن القوات تمكنت من السيطرة على حقل صفيان النفطي، وعقدة الرصافة، وحقل الثورة النفطي القريب من المدينة. وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

https://sarabic.ae/20260117/الجيش-السوري-يواصل-تقدمه-نحو-مدينة-الطبقة--1109339068.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي