https://sarabic.ae/20260117/الجيش-السوري-يعلن-السيطرة-على-مدينة-الطبقة-وسد-الفرات-1109351958.html

الجيش السوري يعلن السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات

الجيش السوري يعلن السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الأحد، ان "قواتها سيطرت على مدينة الطبقة وسد الفرات". 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T22:48+0000

2026-01-17T22:48+0000

2026-01-17T22:49+0000

أخبار سوريا اليوم

حزب العمال الكردستاني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109351782_0:146:2808:1726_1920x0_80_0_0_a1bcf8cc21b6d083e779f7a798ab9339.jpg

وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم السبت: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

https://sarabic.ae/20260117/الجيش-السوري-يعلن-دخول-مدينة-الطبقة-وتطويق-قوات-حزب-العمال-الكردستاني-بمطار-الطبقة-1109346981.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي