الجيش السوري يعلن السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الأحد، ان "قواتها سيطرت على مدينة الطبقة وسد الفرات". 17.01.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
حزب العمال الكردستاني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم السبت: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.
